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Сайберус Cyberus Technology Сайберус Кибериспытания Фонд развития результативной кибербезопасности

Сайберус - Cyberus Technology - Сайберус - Кибериспытания - Фонд развития результативной кибербезопасности

Сайберус — фонд развития результативной кибербезопасности. Проект создан в 2022 году, он объединяет силы разработчиков технологий киберзащиты, бизнеса и государства для построения нового подхода к информационной защите на уровне отдельных компаний, целых индустрий и страны. Фонд построен на принципах совладения и индустриального партнёрства.

«Кибериспытание» – проект, созданный фондом Сайберус совместно с представителями индустрии кибербезопасности, который формирует систему объективной оценки защищенности бизнеса и государственных организаций от киберугроз.

 

 


06.02.2025 Сергей Беляков присоединился к команде фонда «Сайберус» 1
Информационная безопасность 2024 1
30.01.2025 100 компаний проверят защищенность ИТ-систем от кибератак в рамках кибериспытаний на Standoff Bug Bounty 4
25.12.2024 Innostage и Servicepipe объявили о стратегическом партнёрстве в сфере защиты бизнеса от DDos-атак 1
24.12.2024 «СберУниверситет» и Positive Technologies запустили программу для топ-менеждеров по развитию компетенций в сфере кибербезопасности 1
20.12.2024 Первые пять компаний вышли на кибериспытания в экспресс-формате 3
13.12.2024 Айдар Гузаиров -

Айдар Гузаиров, Innostage: Кибериспытания изменили компанию и меня лично

 2
06.12.2024 В ходе открытых кибериспытаний Innostage успешно отразила 780 тыс. адресных атак 3
02.12.2024 Основатель Group-IB выходит из бизнеса и продает активы 2
02.12.2024 «Сайберус» создает новую ИБ-компанию на основе технологий и экспертизы F.A.C.C.T. 1
21.11.2024 Проект «Кибериспытание» выделит 100 млн руб. для повышения киберзащищенности российского бизнеса 1
01.11.2024 Наталья Воеводина заняла пост генерального директора проекта «Кибериспытание» 3
08.10.2024 Innostage подготовила план защиты от атак через поставщиков 1
06.09.2024 Три сильнейшие команды исследователей кибербезопасности испытывают Innostage на прочность 3
03.09.2024 Innostage отразила в августе более 30,5 тысяч кибератак 2
23.07.2024 За успешную фишинговую атаку белый хакер получит от Innostage 100 тысяч рублей 1
10.07.2024 Innostage расширила программу вознаграждений для белых хакеров 1
27.06.2024 Как обеспечивали киберзащиту на «Играх Будущего» 1
23.05.2024 Innostage выходит на багбаунти в новом формате кибериспытаний 2
04.01.2018 В процессорах Intel, AMD и ARM найдена массовая уязвимость, не имеющая патча 1

Публикаций - 20, упоминаний - 35

Сайберус и организации, системы, технологии, персоны:

InnoSTage - Инностейдж 145 12
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1192 5
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 625 2
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1262 2
Intel Corporation 12207 1
AMD - Advanced Micro Devices 4237 1
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 387 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 315 1
IT Expert - ИТ Эксперт - Lasmera - Ласмера 65 1
CyberPeak - СайберПик 13 1
NETAMS 4 1
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 140 1
ИТ-парк имени Башира Рамеева в Казани ГАУ - Казанский технопарк в сфере высоких технологий 62 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3930 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 409 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 449 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 504 1
ДиалогНаука 252 1
Телеком Биржа - ServicePipe - Сервиспайп 37 1
Ак Барс Банк 272 1
Казань Экспо МВЦ - Международный выставочный центр 14 1
Татнефть Арена - Ледовый дворец спорта 6 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 188 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 83 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1345 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11682 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4762 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5934 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2719 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 29 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27586 20
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66354 14
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing 645 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50697 10
Кибербезопасность - Bug Bounty - Багбаунти - Программа оплаты поиска (вознаграждения) уязвимостей - охота за багами - багхантинг - baghunting - багхантер - bughunter 220 7
Кибербезопасность - Киберустойчивость - Cyber resilience 60 6
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2210 4
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6153 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29784 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13176 3
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12662 3
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1433 3
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1991 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21206 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11019 2
OSINT - Open Source INTelligence - Разведка на основе открытых источников - Сбор и анализ информации из публично доступных источников 22 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19453 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7433 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1915 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2162 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30816 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4089 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11982 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7610 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3819 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12556 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6691 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4235 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12058 2
ARM64 - Архитектура процессора 536 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20835 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10227 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6113 1
Кибербезопасность - Meltdown - Аппаратная уязвимость категории утечка по стороннему каналу, обнаруженная в ряде микропроцессоров Intel 74 1
Кибербезопасность - Spectre - Группа аппаратных уязвимостей, ошибка в большинстве современных процессоров 114 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9201 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2550 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 808 1
BPF - eBPF - The Berkeley Packet Filter 5 1
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски (цифровые риски) - Страхование киберрисков - Киберстрахование 306 1
Positive Technologies - The Standoff 365 Bug Bounty 84 9
InnoSTage - CyberYool - методология достижения киберустойчивости 6 3
InnoSTage CyberART SOC - Центр предотвращения и противодействия киберугрозам 66 2
Google Chrome - браузер 1566 1
Google Android 14028 1
Linux OS 9983 1
Google Chrome OS - Google Chromebox 369 1
Apple macOS 2067 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 522 1
Microsoft Windows 15695 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 936 1
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 364 1
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 940 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 864 1
JavaScript - JS - язык программирования 1193 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4479 1
Red Hat - Linux Fedora 221 1
Mozilla Firefox - браузер 1891 1
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 297 1
Google Project Zero 35 1
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 298 1
SUSE openSUSE 93 1
Intel Itanium 628 1
OpenBSD - Свободная многоплатформенная операционная система 56 1
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 789 1
NetBSD - Свободно распространяемая операционная система 34 1
AMD ARM Cortex R - Серия микропроцессоров 9 1
Xello Deception 19 1
Linux - Debian GNU 473 1
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center - PT CSIRT - PT Computer Security Incident Response Team 129 1
IceFrog DotA - Компьютерная многопользовательская командная игра - Стратегия в реальном времени 72 1
Microsoft Windows NTLM - NT LAN Manager - протокол сетевой аутентификации 18 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1059 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 642 1
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 86 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 142 1
Гузаиров Айдар 56 6
Воеводина Наталья 8 5
Сулейманов Руслан 12 4
Новиков Алексей 61 2
Баулин Валерий 43 2
Сачков Илья 122 2
Kocher Paul - Кочер Пол 2 1
Билалов Марат 1 1
Левин Вячеслав 1 1
Акимов Максим 187 1
Волков Дмитрий 63 1
Андросов Кирилл 6 1
Максимов Юрий 26 1
Шадаев Максут 1013 1
Озивский Николай 2 1
Сердюк Виктор 42 1
Кокорин Дмитрий 1 1
Полищук Татьяна 1 1
Парфентьев Алексей 129 1
Степченков Максим 65 1
Горелов Дмитрий 61 1
Лукацкий Алексей 119 1
Чапчаев Андрей 55 1
Зубцов Дмитрий 2 1
Данчина Юлия 7 1
Орехов Вилионор 4 1
Богомолов Егор 3 1
Беляков Сергей 18 1
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University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 164 1
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Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 42 1
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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