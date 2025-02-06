Сайберус - Cyberus Technology - Сайберус - Кибериспытания - Фонд развития результативной кибербезопасности

Сайберус Cyberus Technology Сайберус Кибериспытания Фонд развития результативной кибербезопасности
Сайберус — фонд развития результативной кибербезопасности. Проект создан в 2022 году, он объединяет силы разработчиков технологий киберзащиты, бизнеса и государства для построения нового подхода к информационной защите на уровне отдельных компаний, целых индустрий и страны. Фонд построен на принципах совладения и индустриального партнёрства.
«Кибериспытание» – проект, созданный фондом Сайберус совместно с представителями индустрии кибербезопасности, который формирует систему объективной оценки защищенности бизнеса и государственных организаций от киберугроз.
Сайберус и организации, системы, технологии, персоны:
|Гузаиров Айдар 56 6
|Воеводина Наталья 8 5
|Сулейманов Руслан 12 4
|Новиков Алексей 61 2
|Баулин Валерий 43 2
|Сачков Илья 122 2
|Kocher Paul - Кочер Пол 2 1
|Билалов Марат 1 1
|Левин Вячеслав 1 1
|Акимов Максим 187 1
|Волков Дмитрий 63 1
|Андросов Кирилл 6 1
|Максимов Юрий 26 1
|Шадаев Максут 1013 1
|Озивский Николай 2 1
|Сердюк Виктор 42 1
|Кокорин Дмитрий 1 1
|Полищук Татьяна 1 1
|Парфентьев Алексей 129 1
|Степченков Максим 65 1
|Горелов Дмитрий 61 1
|Лукацкий Алексей 119 1
|Чапчаев Андрей 55 1
|Зубцов Дмитрий 2 1
|Данчина Юлия 7 1
|Орехов Вилионор 4 1
|Богомолов Егор 3 1
|Беляков Сергей 18 1
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|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8140 1
|CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 56 1
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