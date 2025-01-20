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Богомолов Егор



20.01.2025 Bi.Zone и CyberED обучат веб-разработчиков основам безопасной разработки 1
20.12.2024 Первые пять компаний вышли на кибериспытания в экспресс-формате 1
25.10.2024 Власти хотят ввести налоговые льготы для «белых хакеров» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Богомолов Егор и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9699 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4874 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 917 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 1
Кабинет министров Украины - Министерство обороны Украины - Минобороны Украины 13 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 3
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - Continuous (Automated) Penetration Testing 615 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4973 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1898 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1736 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4214 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7546 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 1
FreePik 980 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4433 1
Бортников Александр 24 1
Панина Ирина 1 1
Ганиев Омар 2 1
Касперский Евгений 323 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 1
Украина 7608 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1306 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 398 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9925 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5971 1
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 779 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 659 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2330 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5410 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 347 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3197 1
CyberEd - Сайберэд - Центр образовательных компетенций по кибербезопасности 5 3
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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