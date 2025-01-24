МТС Future Crew Центр инноваций
Future Crew — это центр инноваций МТС. Создает решения на базе AI для кибербезопасности и физической безопасности людей и компаний. В продуктовый портфель входят CICADA8 — платформа управления уязвимостями с непрерывным пентестом и экспертные ИБ-сервисы, Membrana — приватная мобильная связь нового поколения, которая защищает устройство и данные во время сёрфинга в интернете от киберугроз, и Urbanpredator — интеллектуальная СКУД на базе технологий мультифакторной аутентификации и искусственного интеллекта.
МТС Future Crew и организации, системы, технологии, персоны:
|Черешнев Евгений 22 6
|Суханов Максим 5 2
|Кузнецов Александр 123 2
|Наумов Евгений 38 1
|Малков Кирилл 1 1
|Барсегян Алексей 6 1
|Нудьга Валентин 1 1
|Прудникова Елена 1 1
|Бодягина Лариса 8 1
|Эпов Арсений 1 1
|Пащенко Валерий 1 1
|Гришин Алексей 26 1
|Пуликов Артем 7 1
|Чугунов Евгений 14 1
|Чеснавский Александр 22 1
|Загуменнов Павел 4 1
|Богомолов Егор 3 1
|Ермолаев Никита 1 1
|Forbes - Форбс 818 1
|СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 541 1
|CyberEd - Сайберэд - Центр образовательных компетенций по кибербезопасности 5 1
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