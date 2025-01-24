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МТС Future Crew Центр инноваций


Future Crew — это центр инноваций МТС. Создает решения на базе AI для кибербезопасности и физической безопасности людей и компаний. В продуктовый портфель входят CICADA8 — платформа управления уязвимостями с непрерывным пентестом и экспертные ИБ-сервисы, Membrana — приватная мобильная связь нового поколения, которая защищает устройство и данные во время сёрфинга в интернете от киберугроз, и Urbanpredator — интеллектуальная СКУД на базе технологий мультифакторной аутентификации и искусственного интеллекта.


24.01.2025 МТС начал продавать мобильный тариф с безлимитным доступом к YouTube и «легальным VPN» 2
24.01.2025 МТС защитит цифровой след абонентов с помощью приватной связи Membrana 2
20.01.2025 Bi.Zone и CyberED обучат веб-разработчиков основам безопасной разработки 1
24.12.2024 Рост выручки на 70%, 13 новых вендоров и DRP-сервис: ГК «Кросс технолоджис» подвела итоги года 1
19.12.2024 Как МТС сократила time-to-market сделок на 10% с помощью CRM на базе «Битрикс24» 1
06.12.2024 МТС запускает в широкую эксплуатацию сервис безопасного цифрового пространства для детей Membrana Kids 2
05.12.2024 В платформе CICADA8 ETM появился модуль защиты репутации 1
14.11.2024 МТС будет обучать сотрудников с помощью цифровых аватаров 1
29.08.2024 Центр инноваций МТС Future Crew запускает cервис безопасного цифрового пространства для детей 1
29.07.2024 Вице-президент МТС по стратегии и инновациям, CEO Future Crew Евгений Черешнев: «мы ищем стратегических партнеров для входа в капитал, учреждения совместных предприятий под конкретные узкие задачи, создания консорциума» 2
22.05.2024 Вице-президент по стратегии и инновациям МТС, CEO Future Crew Евгений Черешнев: к 2030 году на российском рынке останется не больше 3 экосистем 1
29.03.2024 Future Crew предложит клиентам замену услуг в рамках реагирования на инциденты по подписке 1
12.02.2024 Центр инноваций МТС запустил комплекс услуг кибербезопасности «Анализ защищенности» 1
23.10.2023 МТС объявляет о новых назначениях в руководстве компании 1
06.09.2023 Центр инноваций Future Crew компании МТС RED запустил услугу по обнаружению следов взлома компаний 1
22.08.2023 Аналитика «МТС Red»: активность сбора информации о действиях посетителей веб-сайтов выросла вдвое с 2021 года 1
03.04.2023 МТС за отдельные деньги удалит своих клиентов из интернета 1

Публикаций - 17, упоминаний - 21

МТС Future Crew и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12589 15
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 272 2
Ростелеком 9708 1
Meta Platforms - Facebook 4439 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 921 1
Ростелеком - Fuzzy Logic Labs - Фаззи Лоджик Лабс 16 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1481 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8749 1
МегаФон Ритейл 79 1
Biolink.Tech 5 1
Microsoft Corporation 24633 1
Crosstech - Cross Technologies - Кросс Технолоджис 46 1
OpenAI 219 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 77 1
Crosstech - ESA PRO - ЕСА ПРО 11 1
Telegram Group 1992 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3911 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 305 1
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 139 1
ОКБ САПР - Особое конструкторское бюро систем автоматизированного проектирования 39 1
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель 44 1
MAS Platform - МАС Платформ 3 1
Fortum Corporation 11 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1027 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 313 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2744 1
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 8 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50505 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27445 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66097 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13416 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27871 6
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4106 5
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - Continuous (Automated) Penetration Testing 618 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24165 4
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6666 4
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 503 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10979 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5783 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21153 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12752 3
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12617 3
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3917 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24478 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3689 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1903 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9375 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6122 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2146 2
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FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5262 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10510 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2539 2
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1383 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11140 2
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity incident response plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 715 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1418 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10183 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4990 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12191 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5007 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7386 2
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 394 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7572 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5301 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 639 1
МТС Future Crew - CICADA8 8 5
МТС Future Crew - Membrana 10 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4447 4
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 140 3
МТС Венчурный фонд - МТС Инвестиции - МТС Центр инноваций - MTS StartUp Hub 69 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 551 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон - Кибермир 103 1
Ростелеком - Fuzzy Logic Labs - Smart Fraud Detection 12 1
Microsoft Office Word 776 1
Google Play - Google Store - Android Market 3292 1
Huawei AppGallery 280 1
Apple - App Store 2890 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 478 1
Google YouTube - Видеохостинг 2750 1
Google Android 10 - Android Q - Android Quince Tart 214 1
МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 198 1
МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - МТС ADS - МТС DSP - МТС Demand Side Platform - Trading Desk 24 1
МТС - NUUM 32 1
Черешнев Евгений 22 6
Суханов Максим 5 2
Кузнецов Александр 123 2
Наумов Евгений 38 1
Малков Кирилл 1 1
Барсегян Алексей 6 1
Нудьга Валентин 1 1
Прудникова Елена 1 1
Бодягина Лариса 8 1
Эпов Арсений 1 1
Пащенко Валерий 1 1
Гришин Алексей 26 1
Пуликов Артем 7 1
Чугунов Евгений 14 1
Чеснавский Александр 22 1
Загуменнов Павел 4 1
Богомолов Егор 3 1
Ермолаев Никита 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144407 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43204 4
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7435 2
Европа 21774 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17390 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1621 4
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Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9806 2
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51072 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 260 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4818 1
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16308 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29065 1
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Сон - Somnus 428 1
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8404 1
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 253 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1200 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2826 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6949 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1213 1
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 652 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14341 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 494 1
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 311 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6919 1
Blacklist - Чёрный список 618 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4667 1
Forbes - Форбс 818 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 115 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 541 1
CyberEd - Сайберэд - Центр образовательных компетенций по кибербезопасности 5 1
VolgaCTF - соревнования в области информационной безопасности 3 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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