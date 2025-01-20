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Ермолаев Никита



20.01.2025 Bi.Zone и CyberED обучат веб-разработчиков основам безопасной разработки 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Ермолаев Никита и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 305 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
TMS - Test Management System - fuzzing - fuzz testing - фаззинг - тестирование мусорными данными 30 1
Кибербезопасность - SSDLC - Secure SDLC - Security Software Development Life Cycle - Безопасный процесс разработки ПО - РБПО - Разработка безопасного программного обеспечения 36 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2121 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27392 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 738 1
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 393 1
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МТС RED Future Crew - CICADA8 8 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4439 1
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MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 813 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2338 1
CyberEd - Сайберэд - Центр образовательных компетенций по кибербезопасности 5 1
VolgaCTF - соревнования в области информационной безопасности 3 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1336060, в очереди разбора - 772809.
Создано именных указателей - 166467.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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