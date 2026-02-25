Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190937
ИКТ 14730
Организации 11406
Ведомства 1494
Ассоциации 1081
Технологии 3553
Системы 26620
Персоны 83045
География 3031
Статьи 1575
Пресса 1274
ИАА 748
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2767
Мероприятия 882

TMS Test Management System fuzzing fuzz testing фаззинг тестирование мусорными данными


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


25.02.2026 Скоростное исследование стоимостью $600 выявило больше 100 «дыр» в ядре Windows 1
26.11.2025 CNews FORUM 2025: маховик импортозамещения раскручен 1
18.11.2025 Компания Security Vision представила ASOC — единую платформу управления безопасной разработкой 1
28.10.2025 Устаревшее западное ПО и «дырявые» отечественные программы — две основные проблемы российского ИБ-рынка 1
22.09.2025 Как zVirt уходит от oVirt: безопасность как приоритет при разработке 1
18.09.2025 В России представлен суверенный конвейер разработки безопасного ПО 1
13.08.2025 «Инферит» (кластер «СФ ТЕХ» ГК Softline) готовит инженеров будущего: студенты МГТУ им. Н.Э. Баумана прошли практику на базе российского ИТ-вендора 1
12.08.2025 Bi.Zone WAF: в первом полугодии 2025 г. 39% всех вредоносных действий были связаны с киберразведкой 1
30.07.2025 ФСТЭК России продлил сертификат на офисный пакет «МойОфис Стандартный» 1
29.01.2025 В 4G и 5G найдены более сотни уязвимостей, способных вывести сети из строя на территории целых городов 1
27.01.2025 «Базис» и ИСП РАН при поддержке «Фобос-НТ» обнаружили уязвимости в популярном открытом ПО виртуализации 1
27.01.2025 Россияне обнаружили сотни дефектов в ПО для виртуализации. Многие из них останутся без исправлений 2
20.01.2025 Bi.Zone и CyberED обучат веб-разработчиков основам безопасной разработки 1
22.11.2024 Центр кибербезопасности УЦСБ и НПП «Вибробит» проверили ПО для автоматизации электростанций 1
07.10.2024 Как оценить эффективность инвестиций в ИБ 1
19.09.2024 Доступен новый релиз российской Java-платформы Axiom JDK Pro 23 1
21.08.2024 Власти потратят 1,6 миллиарда на безопасную разработку российских ОС и разнообразного ПО 1
05.08.2024 Служба каталогов ALD Pro сертифицирована ФСТЭК России 1
27.05.2024 Центр кибербезопасности УЦСБ и «Атомик Софт» протестировали программную платформу для автоматизации объектов КИИ 1
24.04.2024 Институт системного программирования РАН и «Базис» расширяют работу по повышению безопасности российских облачных решений 1
24.04.2024 Институт системного программирования РАН и «Базис» будут вместе искать уязвимости 1
12.04.2024 Как разрабатывать на заказ в условиях дефицита кадров 1
14.03.2024 Сервер Java-приложений Libercat Certified получил сертификат ФСТЭК 1
06.12.2023 Сергей Трандин, «Базальт СПО»: У операционных систем «Альт» одна из крупнейших экосистем совместимого прикладного ПО 1
27.11.2023 «Лаборатория Касперского» выбрала сертифицированную Java Axiom JDK Certified в качестве платформы для своих продуктов 1
19.09.2023 MFlash получил сертификат ФСТЭК 1
24.07.2023 «Лига цифровой экономики» получила аккредитацию ФСТЭК на проведение испытаний средств защиты информации 1
03.04.2023 Виртуализация на Xen поможет решить проблему ухода западных вендоров 1
14.03.2023 «Мой офис» выпустил защищенную корпоративную почтовую систему «Mailion. Сертифицированный» 1
05.10.2022 Анастасия Хвещеник -

Анастасия Хвещеник, «РТК-Солар»: Мы видим резкий рост интереса к отечественным решениям сетевой безопасности

 1
24.05.2022 «Беллсофт» получила сертификат ФСТЭК на Axiom JDK Certified, среду разработки и исполнения Java 1
17.02.2022 ФСТЭК предоставит российским компаниям безопасную среду разработки ПО 1
07.09.2021 Безопасность российских Linux власти будут проверять на импортных чипах 1
15.06.2021 «Дыры» в Microsoft Office позволяют захватывать ПК 1
14.05.2020 ОС «Альт 8 СП» прошла проверку во ФСТЭК по оценочному уровню доверия 1
06.12.2018 Fortinet: для борьбы с киберпреступниками организациям придется повышать уровень автоматизации 1
11.12.2017 Ошибки в JavaScript, PHP, Python оставляют в ПО «дыры», от которых нельзя избавиться 1
07.02.2017 Вышла новая версия Solar inCode с модулями динамического и интерактивного анализа 1
12.09.2016 JM Consulting&Systems пополнила продуктовый портфель решением для поиска уязвимостей СУБД от WareValley 1
02.12.2014 Исследователи Digital Security обнаружили 29 уязвимостей в компонентах АСУ ТП 1

Публикаций - 42, упоминаний - 43

TMS и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2618 6
Ростелеком 10446 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5334 4
Softline - Софтлайн 3350 4
Red Hat 1347 4
Навигатор Технолоджи НТЦ - Фобос-НТ НТЦ 11 3
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1622 3
Broadcom - VMware 2513 3
IBM - International Business Machines Corp 9568 3
9123 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1556 3
Fortinet 418 3
Samsung Electronics 10731 2
Cisco Systems 5239 2
Yandex - Яндекс 8647 2
Microsoft Corporation 25352 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14702 2
Intel Corporation 12592 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1186 2
Check Point Software Technologies 804 2
Oracle Corporation 6908 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 681 2
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 103 2
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 806 2
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 506 2
Nginx - Энджайникс 191 2
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 328 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 996 2
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 148 2
НКК - ГКС - Доверенная среда 56 2
Базис Консалтинговая компания 33 2
Basis - Базис - СП Облачная платформа 69 2
Softline - Develonica - Девелоника 157 2
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 214 2
Вибробит НПП 1 1
Ozon Tech - Ozon Технологии - Озон Технологии 16 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Фабрика ПО 81 1
ГПБ - ГС-инвест - ГПБ-ИТ1 - ГПБ-Тех - Газпромбанк.Тех 25 1
Softline - Софтлайн Технологии - СФ ТЕХ 72 1
Техинвест - Icon Group - Айкон Групп 14 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8332 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3032 2
Газпром ПАО 1428 2
НСПК - Национальная система платежных карт 910 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 335 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1541 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1045 1
РЖД - Российские железные дороги 2021 1
ГПБ - Газпромбанк 1193 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2748 1
Напитки Вместе - AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 87 1
МКБ - Московский кредитный банк 623 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 506 1
Альфа-Банк 1893 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 353 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 555 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1137 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1698 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 268 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 519 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 573 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 582 1
ВТБ Лизинг 70 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 192 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 136 1
Сургутнефтегаз - СНГ 281 1
Яндекс - Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 64 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 124 1
Петербургская Биржа - Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа - ранее СПбМТСБ 21 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 265 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 93 1
GoodWill 13 1
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 163 1
Kismet Capital Group - ППР - Передовые Платежные Решения 15 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 665 1
НТЦ ЦК АНО - Национальный технологический центр цифровой криптографии 25 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5085 27
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13081 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3430 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5347 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3160 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6356 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 366 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3537 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 375 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 237 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 794 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2020 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4839 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2095 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 948 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3285 1
Федеральное казначейство России 1880 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2760 1
МИК - Московский инновационный кластер 171 1
Конституционный суд РФ 109 1
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 465 1
ФСТЭК РФ - ГНИИИ ПТЗИ - ГНИИПТИ - Государственный научно-исследовательский испытательный институт проблем технической защиты информации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю - НИИ ТЗИ - ГНИИТЗИ 17 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 395 1
Судебная власть - Judicial power 2417 1
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 47 1
OWASP - Open Web Application Security Project 123 3
Альянс разработчиков конвейера РБПО 1 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 746 1
Linux Foundation 190 1
CIS - Center for Internet Security 10 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32194 29
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74131 29
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7069 27
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23374 19
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27230 17
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32062 16
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8239 13
Кибербезопасность - SSDLC - Secure SDLC - Security Software Development Life Cycle - Безопасный процесс разработки ПО - РБПО - Разработка безопасного программного обеспечения - Security as Code (SaC) 318 13
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8840 12
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12404 12
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2537 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57775 11
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11623 11
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13697 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18948 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34142 9
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4631 9
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26206 9
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7693 8
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1467 8
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6727 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23117 8
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 366 8
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2733 8
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 578 8
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7140 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14968 8
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12446 7
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2983 7
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 893 7
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1787 7
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1016 7
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7377 6
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1197 5
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 464 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13129 5
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1914 4
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4728 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17242 4
DevOps - Development и Operations 1110 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5229 31
Oracle Java - язык программирования 3360 8
Linux OS 11056 7
QEMU 62 6
Docker - Платформа распределённых приложений 447 5
Red Hat libvirt 25 5
Python - высокоуровневый язык программирования 1173 4
Microsoft Windows 16459 4
Oracle Java Development Kit - JDK 201 4
Axiom JDK СЗИ 142 4
Новые облачные технологии - МойОфис 911 3
Oracle Java SE - Java Platform Standard Edition - Среда выполнения Java 132 3
OpenJDK - Open Java Development Kit 121 3
Red Hat RPM - Package Manager 180 3
Axiom JDK - LiberCat 63 3
Apache Directory 3 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 993 2
Apache HTTP Server - Apache Web Server 609 2
Microsoft Office 4008 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 963 2
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 650 2
JavaScript - JS - язык программирования 1348 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1132 2
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 133 2
GitLab Inc - Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 190 2
Broadcom - VMware vSphere 598 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 664 2
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 164 2
Ruby - Язык программирования 158 2
C/C++ - Язык программирования 857 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3447 2
Новые облачные технологии - МойОфис Почта Mailion - МойОфис Почта Мейлион 144 2
Apache ActiveMQ 32 2
Red Hat oVirt 56 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1573 2
Basis - Базис.Dynamix Динамическая инфраструктура  и IaaC 116 2
Basis - Базис.Digital Energy DevOps-платформа - Диджитал Энерджи 44 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 589 2
OISF - Suricata IPS/IDS 21 1
Basis - Базис.SDN 13 1
Аветисян Арутюн 41 4
Сорокин Дмитрий 50 4
Карпов Роман 77 2
Драченин Юрий 11 1
Фокин Максим 9 1
Мамичев Дмитрий 1 1
Назаров Кирилл 5 1
Окладникова Ирина 25 1
Ермолаев Никита 1 1
Иващенко Василий 1 1
Manky Derek - Мэнки Дерек 8 1
Назаренко Ирина 46 1
Шаповалова Ирина 14 1
Перунов Александр 12 1
Новожилова Анастасия 12 1
Батунова Анастасия 12 1
Хихленко Андрей 12 1
Легошин Андрей 12 1
Гайсин Вадим 12 1
Путин Владимир 3393 1
Галушкин Олег 182 1
Водясов Алексей 222 1
Мельникова Анастасия 433 1
Danny Allan - Дэнни Аллан 26 1
Нуйкин Андрей 50 1
Шадаев Максут 1161 1
Чернов Даниил 79 1
Березин Максим 135 1
Смирнов Алексей 257 1
Нестеров Алексей 172 1
Панченко Иван 181 1
Путятинский Сергей 109 1
Stallman Richard - Столлман Ричард 75 1
Белокрылов Александр 27 1
Сизоненко Григорий 44 1
Янкин Андрей 47 1
Чурсин Дмитрий 84 1
Васильев Сергей 66 1
Хомяков Сергей 62 1
Кирьянова Александра 160 1
Россия - РФ - Российская федерация 158861 28
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53629 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18410 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46203 2
Южная Корея - Республика 6888 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14558 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1931 1
Испания - Королевство 3776 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 459 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 342 1
США - Флорида 776 1
Армения - Ереван 214 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55218 19
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3258 17
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10526 13
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1823 11
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32074 10
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5349 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51474 8
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6984 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11816 5
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1214 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6399 4
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2815 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15309 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4273 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6306 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7384 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4432 3
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1563 3
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1073 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2315 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2991 2
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры господдержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 555 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4692 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7314 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8407 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3724 2
Оптимизация затрат - Cost optimization 922 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2969 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2191 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2396 2
Статистика - Statistics - статистические данные 1838 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3724 2
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 627 1
Copyleft - Копилефт - авторское лево 10 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 490 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1370 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5440 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 881 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2986 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2334 1
Forbes - Форбс 933 1
The Register - The Register Hardware 1733 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 670 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3772 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8435 3
Gartner - Гартнер 3623 2
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 63 1
CNews Мишень 173 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 797 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 355 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 157 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 205 10
РАН - Российская академия наук 2042 8
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 686 5
ЧГУ имени И.Н. Ульянова - Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 13 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1119 2
CyberEd - Сайберэд - Центр образовательных компетенций по кибербезопасности 10 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1666 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1307 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 155 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 156 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 34 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 94 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2147 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1223 1
Black Hat - Конференция 117 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2598 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1421566, в очереди разбора - 726479.
Создано именных указателей - 190937.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня
Показать еще