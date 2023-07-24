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«Лига цифровой экономики» получила аккредитацию ФСТЭК на проведение испытаний средств защиты информации

Компания «Техконсур» (входит в «Лигу цифровой экономики») прошла экспертизу в Федеральной службе по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) и получила аттестат аккредитации испытательной лаборатории средств защиты информации. Теперь Лига» в лице команды «Техконсур» сможет проводить сертификационные испытания отечественных решений в области информационной безопасности.

Сертификационные испытания необходимо проводить в отношении средств защиты информации (СрЗИ), системного и прикладного ПО, содержащего встроенные механизмы защиты и используемого в государственных информационных системах, на значимых объектах критической ИТ-инфраструктуры, в финансовом секторе, а также на объектах, которые обрабатывают информацию, составляющую гостайну.

Процесс включает анализ качества разработанной программной документации, проведение различных видов тестирования для выявления уязвимостей и недекларированных возможностей, проверку процедур безопасной разработки и технической поддержки СрЗИ.

«Лига цифровой экономики» стала 41-й организацией, получившей соответствующую аккредитацию ФСТЭК России. В течение года компанией были выполнены подготовительные процедуры для достижения критериев аккредитации. В их числе внедрение и использование испытательного оборудования, необходимых программно-аппаратных средств, подготовка сотрудников, обладающих знаниями по выявлению уязвимостей в ПО, проведению тестирования на проникновение, статического и динамического анализов исходного кода приложений, а также фаззинг-тестирования.

«Активная цифровая трансформация органов власти и коммерческого сектора, перевод взаимодействия с гражданами в электронный формат привели к значительному увеличению количества различных систем и сервисов. Большая часть из них содержит встроенные механизмы защиты информации. Сертификационные испытания позволяют проверить это ПО на соответствие требованиям российского законодательства в области безопасности информации как на этапе создания, так и на этапе модернизации государственных информационных систем. Аттестат аккредитации ФСТЭК позволит «Лиге» оказывать услуги испытательной лаборатории. Это большой шаг и новые возможности для нашей компании на рынке ИБ», — отметил Эльдар Аглиуллин, руководитель группы направления информационной безопасности «Лиги цифровой экономики».

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«Лига цифровой экономики» — группа компаний, которые оказывают профессиональные услуги в области информационных и цифровых технологий. Проекты «Лиги» охватывают различные отрасли экономики, включая государственный сектор, ТЭК, финансы, телекоммуникации и промышленность. Штат компании составляет более 6000 человек.

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