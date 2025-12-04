Разделы

Тодышев Евгений


СОБЫТИЯ


04.12.2025 SCADA без уязвимостей: «СибКом Цифра» и УЦСБ представили защищенное промышленное ПО 1
09.12.2024 «Уральский центр систем безопасности» предложит клиентам систему управления доступом RooX UIDM 1
22.11.2024 Центр кибербезопасности УЦСБ и НПП «Вибробит» проверили ПО для автоматизации электростанций 1
07.10.2024 Центр кибербезопасности УЦСБ запустил облачную платформу для непрерывного анализа защищенности приложений Apsafe 1
27.05.2024 Центр кибербезопасности УЦСБ и «Атомик Софт» протестировали программную платформу для автоматизации объектов КИИ 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Тодышев Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 96 4
Вибробит НПП 1 1
Automiq - Атомик Софт 15 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4880 3
Кибербезопасность - SSDLC - Secure SDLC - Security Software Development Life Cycle - Безопасный процесс разработки ПО - РБПО - Разработка безопасного программного обеспечения - Security as Code (SaC) 303 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73039 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31662 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57223 2
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 342 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1432 2
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 998 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4024 1
ГОСТ Р 56939 - Защита информации. Разработка безопасного программного обеспечения 79 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7016 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12289 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23107 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4550 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5666 1
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 465 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27162 1
Кибербезопасность - DAST - Dynamic Application Security Testing - Динамическое тестирование безопасности приложений 79 1
TDD - Test-driven development - Разработка через тестирование - Software testing - Тестирование ПО 387 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2713 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33959 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13617 1
Кибербезопасность - ASOC - Application Security Orchestration and Correlation - платформа управления процессами безопасной разработки 14 1
TMS - Test Management System - fuzzing - fuzz testing - фаззинг - тестирование мусорными данными 41 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1007 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 934 1
Кибербезопасность - SAST - Static Application Security Testing - DevSecTestOps - тестирование «белого ящика» - поиск уязвимостей безопасности в исходном коде приложения на ранних этапах жизненного цикла разработки ПО 121 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1366 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5174 3
RooX UIDM 44 1
УЦСБ - Apsafe - Облачная платформа для непрерывного анализа защищенности приложений 2 1
Automiq - Альфа платформа 14 1
Силкин Кирилл 4 1
Иващенко Василий 1 1
Шестопал Искендер 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 156619 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3103 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1704 3
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 356 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6661 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54957 1
Энергетика - Energy - Energetically 5519 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5311 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51216 1
Аудит - аудиторский услуги 3101 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8369 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3748 1
