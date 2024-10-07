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Центр кибербезопасности УЦСБ запустил облачную платформу для непрерывного анализа защищенности приложений Apsafe

Платформа Apsafe — это экосистема инструментов и процессов, которые обеспечивают практически полный цикл безопасной разработки (DevSecOps). Новый сервис от команды УЦСБ позволит компаниям без лишних затрат и в короткие сроки включать безопасность в процесс разработки, а также решать актуальные задачи бизнеса, связанные с регуляторными требованиями и рисками кибербезопасности. Об этом CNews сообщили представители УЦСБ.

Платформа Apsafe предоставляет инструменты для анализа защищенности разрабатываемых продуктов (SAST, SCA, DAST, IAC-S, ASOC) с ручной верификацией результатов специалистом по безопасности приложений. Подключение к платформе занимает около 10 дней (альтернативное внедрение инструментов in-house займет до года), выявление уязвимостей с помощью Apsafe занимает не более пяти дней с момента проверки кода инструментами платформы, при этом ее использование не требует изменений в инфраструктуре разработки.

Евгений Тодышев, руководитель направления «Безопасная разработка» УЦСБ, CPO продукта: «В Центре кибербезопасности УЦСБ накопился значительный опыт реализации проектов по анализу защищенности приложений для разных отраслей бизнеса и госсектора. Мы поняли, что на рынке очень не хватает такого решения, как Apsafe — простого и удобного инструмента внедрения необходимых процессов безопасной разработки для команд, где нет на это собственных ресурсов, отсутствует опыт внедрения DevSecOps, когда есть сложности с оценкой текущего уровня защищенности приложений и остро стоит задача выполнить требования регулирующих органов и отраслевых стандартов».

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Кроме того, экосистема Apsafe будет актуальна для компаний, поставляющих ПО на объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ). В частности, платформа помогает исполнять требования Приказа ФСТЭК России №239, ГОСТ Р 56939-2016, PCI DSS и другие. Решение не только обеспечивает быстрое внедрение основных принципов безопасной разработки, автоматизирует многие процессы безопасности, но и тем самым сокращает время на исправление ошибок и вывод продукта на рынок (Time to Market).

При использовании Apsafe разработчики ПО не остаются наедине с найденными уязвимостями. Специалисты УЦСБ помогают командам разработки передать информацию о них на другие элементы защиты и подготовят комплексные отчеты по результатам проверок инструментами платформы.

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