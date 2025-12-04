Получите все материалы CNews по ключевому слову
УЦСБ Apsafe Облачная платформа для непрерывного анализа защищенности приложений
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание системы — book@cnews.ru
|04.12.2025
|SCADA без уязвимостей: «СибКом Цифра» и УЦСБ представили защищенное промышленное ПО 1
|07.10.2024
|Центр кибербезопасности УЦСБ запустил облачную платформу для непрерывного анализа защищенности приложений Apsafe 1
УЦСБ и организации, системы, технологии, персоны:
|MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5174 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1404756, в очереди разбора - 733588.
Создано именных указателей - 186449.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.