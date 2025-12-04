Разделы

УЦСБ Apsafe Облачная платформа для непрерывного анализа защищенности приложений


СОБЫТИЯ

04.12.2025 SCADA без уязвимостей: «СибКом Цифра» и УЦСБ представили защищенное промышленное ПО 1
07.10.2024 Центр кибербезопасности УЦСБ запустил облачную платформу для непрерывного анализа защищенности приложений Apsafe 1

УЦСБ и организации, системы, технологии, персоны:

УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 96 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4880 1
Кибербезопасность - SSDLC - Secure SDLC - Security Software Development Life Cycle - Безопасный процесс разработки ПО - РБПО - Разработка безопасного программного обеспечения - Security as Code (SaC) 303 1
Кибербезопасность - ASOC - Application Security Orchestration and Correlation - платформа управления процессами безопасной разработки 14 1
ГОСТ Р 56939 - Защита информации. Разработка безопасного программного обеспечения 79 1
Кибербезопасность - SAST - Static Application Security Testing - DevSecTestOps - тестирование «белого ящика» - поиск уязвимостей безопасности в исходном коде приложения на ранних этапах жизненного цикла разработки ПО 121 1
Кибербезопасность - DAST - Dynamic Application Security Testing - Динамическое тестирование безопасности приложений 79 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1366 1
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 342 1
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 465 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 934 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31656 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5174 1
Тодышев Евгений 5 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 356 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1702 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3103 1
