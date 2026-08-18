Получите все материалы CNews по ключевому слову
Вибробит НПП
Научно-производственное предприятие «ВИБРОБИТ» — разработчик программно-аппаратных комплексов контроля, вибрационного мониторинга и диагностики технического состояния роторного оборудования ТЭЦ, ГРЭС, АЭС. Компания более 30 лет занимается реализацией проектов в области энергетики, а ее продукция применяется в 18-ти странах.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|18.08.2026
|УЦСБ помог «Вибробит» выстроить безопасную разработку критического ПО для энергетики без расширения штата 2
|22.11.2024
|Центр кибербезопасности УЦСБ и НПП «Вибробит» проверили ПО для автоматизации электростанций 3
Вибробит НПП и организации, системы, технологии, персоны:
|MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5749 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465577, в очереди разбора - 724006.
Создано именных указателей - 199870.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.