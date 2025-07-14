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Индексная книга (каталог) CNews*
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Минин Тимофей


УПОМИНАНИЯ


14.07.2025 Разработчики Kaspersky Container Security и платформы «Штурвал» провели глубокую интеграцию продуктов 1
12.04.2024 Как разрабатывать на заказ в условиях дефицита кадров 1
20.03.2024 Конференция CNews «Заказная разработка ПО 2024» состоится 28 марта 1
06.03.2024 Конференция CNews «Заказная разработка ПО 2024» состоится 28 марта 1
04.03.2024 Axoft расширила ИБ-портфель решением Kaspersky Container Security 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Минин Тимофей и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5082 5
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1662 3
Diasoft - Диасофт 950 3
Рустам Курмаев и партнеры 27 3
КСК - Ключевые системы и компоненты 10 3
ИнЭкс - InEx 3 3
Softline - Софтлайн 3036 2
РСХБ Интех - RSHB Intech 60 2
ICL Soft - АйСиЭл Софт - ICL Solutions 16 2
Effective Technologies - Эффектив технолоджис 11 2
Softline - Develonica - Девелоника 139 2
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 356 1
Trend Micro 619 1
Palo Alto Networks 155 1
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 44 1
ICL ГК 418 1
Telegram Group 2293 1
МКБ - Московский кредитный банк 585 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2907 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 493 2
ВТБ Лизинг 68 2
ТМХ - Трансмашхолдинг 127 2
Северсталь ПАО - Severstal 514 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4527 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3260 1
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Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12495 2
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Оцифровка - Digitization 4755 1
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13063 1
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 703 1
Миграция приложений - Application Migration - Миграция данных - Data migration 132 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53974 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5634 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16400 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21301 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15641 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3371 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 938 1
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RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1116 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32383 1
TDD - Test-driven development - Разработка через тестирование - Software testing - Тестирование ПО 366 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3034 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1296 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5461 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2517 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24899 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4803 2
Red Hat OpenShift 133 2
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 319 1
Docker - Платформа распределённых приложений 383 1
Kaspersky Container Security 10 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1241 1
Галеев Артур 13 3
Оржевская Наталия 10 3
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Тульчинский Станислав 65 2
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Андриевский Денис 4 2
Воденеев Денис 6 2
Шафигуллин Руслан 2 2
Дунаев Сергей 61 1
Костин Сергей 36 1
Фокин Денис 8 1
Тетенькин Евгений 10 1
Смирнов Роман 15 1
Арпишкин Михаил 1 1
Атаманов Евгений 1 1
Медведев Никита 1 1
Мамичев Дмитрий 1 1
Stallman Richard - Столлман Ричард 74 1
Россия - РФ - Российская федерация 150825 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44546 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52755 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14300 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6003 3
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Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5304 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14354 2
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 717 2
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Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3115 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8037 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9373 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30611 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49697 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2587 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5225 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6550 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 267 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 979 1
Рики ГК - Смешарики - анимационный сериал для детей 38 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7092 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 725 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5403 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19505 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3451 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6907 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1006 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6154 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 576 1
Copyleft - Копилефт - авторское лево 10 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 880 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8249 1
Gartner - Гартнер 3579 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2075 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2508 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1371735, в очереди разбора - 749903.
Создано именных указателей - 178342.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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