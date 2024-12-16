Kaspersky Container Security
Тимофей Минин, Менеджер по развитию продуктов облачной и сетевой безопасности, Лаборатория Касперского "Почему инструменты защиты контейнеров так важны в процессе безопасной разработки?" Конференция CNews "Заказная разработка ПО 2024" 28.03.2024, Москва
Kaspersky Container Security и организации, системы, технологии, персоны:
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 2
|U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 374 1
|Ефремов Андрей 11 1
|Фокин Денис 8 1
|Арпишкин Михаил 1 1
|Минин Тимофей 4 1
|Титков Тимофей 4 1
|Осорин Максим 10 1
|Левцов Вениамин 41 1
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