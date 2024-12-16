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Kaspersky Container Security


 

Тимофей Минин, Менеджер по развитию продуктов облачной и сетевой безопасности, Лаборатория Касперского "Почему инструменты защиты контейнеров так важны в процессе безопасной разработки?"  Конференция CNews "Заказная разработка ПО 2024" 28.03.2024, Москва


16.12.2024 Исследование CNews Analytics и «Лаборатории Касперского»: как российские компании защищают свои ИТ-системы в облаке 1
10.06.2024 «Лаборатория Касперского» назвала основные причины кибератак на контейнерные разработки 1
04.03.2024 Axoft расширила ИБ-портфель решением Kaspersky Container Security 1
19.12.2023 «Лаборатория Касперского» усилила решение для безопасности контейнерных сред новыми возможностями 1
28.09.2023 Как защитить платформы контейнеризации на всех стадиях жизненного цикла 1
21.07.2023 «Лаборатория Касперского» представила решение для безопасности контейнерных сред 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Kaspersky Container Security и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 2
Telegram Group 1983 1
Red Hat 1305 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 322 1
Trend Micro 601 1
Palo Alto Networks 146 1
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 239 1
JFrog 9 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 74 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 963 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 374 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65971 6
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 889 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27363 5
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21137 4
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 256 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19287 3
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Оцифровка - Digitization 4541 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30692 2
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Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10965 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6112 2
Оркестратор - автоматическое размещение, координация и управление сложными компьютерными системами и службами 105 2
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски - Страхование киберрисков - Киберстрахование 293 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2216 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 1
Кибербезопасность - NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика - Мониторинг трафика - Брокер сетевых пакетов - Network packet broker 244 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1854 1
CSV - Comma-separated values - Текстовый формат представления табличных данных 239 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24118 1
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 392 1
Control Plane - уровень протоколов, контролирующих состояние сети и заполняющих таблицы пересылок 25 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3417 1
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 534 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4072 1
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 531 1
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 655 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11946 1
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13102 1
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Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 4
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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