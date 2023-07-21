«Лаборатория Касперского» представила решение для безопасности контейнерных сред

«Лаборатория Касперского» представила полнофункциональное решение для обеспечения безопасности приложений в Kubernetes, OpenShift и на других контейнерных платформах на всех этапах жизненного цикла приложения — от разработки до эксплуатации. Продукт получил название Kaspersky Container Security. Совместно с решением Kaspersky Security для виртуальных и облачных сред он формирует экосистему безопасности гибридной и облачной инфраструктуры и дополняет портфолио продуктов «Лаборатории Касперского». Запуск Kaspersky Container Security является частью стратегии компании по развитию решений для защиты всей корпоративной инфраструктуры.

Контейнеризация — один из главных трендов в области разработки ПО. Технология способствует ускорению процесса создания и доставки приложений, однако архитектурные особенности контейнерных сред не позволяют обеспечить их защиту традиционными решениями.

По данным исследования компании RedHat, 93% компаний сталкивались минимум с одним инцидентом в среде Kubernetes, из-за проблем с безопасностью контейнеров 69% — теряли клиентов и/или доходы, а 55% — откладывали выход приложений.

Решение Kaspersky Container Security спроектировано с учётом особенностей контейнерных сред и закрывает свойственные им риски информационной безопасности — от уязвимостей в образе контейнера до анализа настроек узлов кластера. Продукт обеспечивает высокий уровень защиты и обладает важными для российского рынка особенностями, такими как анализ по банку данных угроз безопасности информации (БДУ ФСТЭК) и поддержка отечественных ОС Astra Linux и «Ред ОС». Гибкие условия лицензирования, нетребовательность к ИТ-инфраструктуре и широкие возможности интеграции с внешними системами позволяют легко встроить Kaspersky Container Security в существующие процессы разработки и эксплуатации контейнерных приложений в организации.

Решение будет полезно компаниям, как разрабатывающим, так и эксплуатирующим приложения с использованием контейнеров. Среди них — операторы связи, государственные структуры, розничная торговля, банки и другие финансовые организации, сферы производства, энергетика, добывающий сектор. Продукт будет востребован при разработке и использовании приложений на микросервисной архитектуре, таких как сервисы для размещения заказа или мониторинга состояния оборудования. Кроме того, решение помогает реализовать принцип безопасной разработки ПО (DevSecOps).

Андрей Ефремов, директор «Лаборатории Касперского» по развитию бизнеса, сказал: «Kaspersky Container Security — логичное расширение нашего портфеля в части защиты гибридной и облачной инфраструктуры. Это ещё один важный шаг по реализации нашей стратегии, цель которой — защита всех видов цифровых активов наших заказчиков. У нас большие планы по экспортным продажам этого решения, оно конкурентоспособно на мировом уровне, при этом обладает функциональностью, важной именно для российского рынка».