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Ефремов Андрей



09.04.2025 Глобальная выручка «Лаборатории Касперского» достигла $822 млн 1
17.07.2024 Запрещенный в США «Касперский» подарил американским пользователям полгода бесплатной подписки 1
16.07.2024 США больше не нужны. «Лаборатория Касперского» уходит из страны и увольняет персонал 1
01.09.2023 МТС создала универсальную антифрод-систему Fraud Detection Platform 1
21.07.2023 «Лаборатория Касперского» представила решение для безопасности контейнерных сред 1
05.06.2023 «Лаборатория Касперского» подвела финансовые итоги 2022 года 1
20.02.2023 «Лаборатория Касперского» выходит на рынок защиты контейнерной ИТ-инфраструктуры 1
26.08.2022 «Лаборатория Касперского» открыла центры прозрачности в Сингапуре, США и Японии 1
17.06.2022 «РТК-Солар» и «Лаборатория Касперского» объединяют усилия для борьбы с киберугрозами 1
12.07.2019 «Лаборатория Касперского» прошла независимый аудит SOC 2 1
11.07.2019 «Лаборатория Касперского» успешно прошла независимый аудит SOC 2 1
24.09.2012 База белых списков «Лаборатории Касперского» превысила 500 млн файлов 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Ефремов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4985 10
Imaginary team 2 2
Intel Corporation 12259 1
Cisco Systems 5138 1
HP Inc. 5705 1
Citrix Systems 820 1
TÜV 61 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 971 1
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 136 1
Red Hat 1321 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1982 1
Мотив НТ - Мотив Нейроморфные Технологии 5 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13008 1
Kaspersky - Ximi Pro - Ксими ПРО 1 1
WCL - West Coast Labs 10 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 205 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 638 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1241 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 348 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1540 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 247 1
AICPA - American Institute of Certified Public Accountants - Американский институт дипломированных общественных бухгалтеров 9 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67808 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51885 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28409 6
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2298 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21563 4
AICPA SOC - Service Organization Control - стандарт безопасности - аудит контрольных процедур 27 3
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7486 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20136 3
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 654 3
Кибербезопасность - Bug Bounty - Багбаунти - Программа оплаты поиска (вознаграждения) уязвимостей - охота за багами - багхантинг - baghunting - багхантер - bughunter 229 2
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 2034 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11233 2
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1285 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7579 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12868 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11296 2
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 944 2
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1574 2
ИТ-аудит и мониторинг ИТ-инфраструктуры - Аттестация информационных систем - Technical audit - Технический аудит 309 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20923 2
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 753 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9312 1
Кибербезопасность - Information security audit - Аудит информационной безопасности - ИБ-аудит 238 1
ISO/IEC 27001 - ГОСТ ИСО 27001 - ISO 27701 - Международный стандарт по информационной безопасности - СМИБ - Система менеджмента информационной безопасности 344 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6233 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2201 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4573 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2506 1
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 281 1
Кибербезопасность - MDR - Managed Detection and Response - Обнаружение киберугроз и реагирование на них - Network Detection and Response - Система выявления и реагирования на сетевые угрозы 215 1
SBOM - Software Bill of Materials - Software supply chain - Реестр сторонних компонентов программных проектов 5 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25758 1
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 409 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1093 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21016 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2823 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5847 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16202 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5200 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12226 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4608 4
Microsoft Windows 15818 3
Kaspersky GTI - Global Transparency Initiative 15 2
Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP - Kaspersky CyberSecurity Awareness 128 1
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 161 1
Kaspersky Security Network - KSN 92 1
Kaspersky Threat Intelligence services - Kaspersky TIP - Kaspersky Threat Intelligence Portal - Kaspersky Threat Intelligence Reporting - Kaspersky Threat Attribution Engine Kaspersky -  Open Source Software Threats Data Feed - Kaspersky Threat Management 56 1
Kaspersky Whitelist 2 1
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 106 1
Новые облачные технологии - МойОфис 802 1
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 67 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1005 1
Kaspersky SD-WAN 19 1
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 120 1
Kaspersky Symphony XDR - Kaspersky Extended Detection and Response 42 1
Red Hat OpenShift 133 1
Kaspersky IoT Secure Gateway 16 1
Kaspersky Internet Security 461 1
Kaspersky OS 127 1
Booking.com 115 1
Kaspersky Fraud Prevention 21 1
ФСТЭК РФ БДУ - Банк данных угроз Федеральной службы технико-экспортного контроля 36 1
Kaspersky Container Security 8 1
Иванов Антон 77 2
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 149 2
Ляпунов Игорь 123 1
Тайнов Михаил 1 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 473 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52406 6
Россия - РФ - Российская федерация 147118 6
Швейцария - Цюрих 268 3
Япония 13337 2
Ближний Восток 2969 2
Америка Латинская 1828 2
Сингапур - Республика 1864 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14208 2
Европа 21864 1
Испания - Мадрид 171 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2496 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17652 1
Нидерланды 3547 1
Армения - Республика 2307 1
Беларусь - Белоруссия 5773 1
Италия - Итальянская Республика 4369 1
Америка - Американский регион 2167 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17290 1
Азия - Азиатский регион 5584 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14254 1
Аргентина - Аргентинская Республика 589 1
Индонезия - Республика 971 1
Бразилия - Федеративная Республика 2382 1
Таджикистан - Республика 875 1
Малайзия 871 1
Иран - Исламская Республика Иран 1096 1
Колумбия - Республика 532 1
Монголия 353 1
Канада 4908 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51964 5
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14753 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48740 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24499 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3290 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16566 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2458 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1223 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3211 1
Safe Harbor - Правило безопасной гавани - юридический принцип 15 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2779 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1656 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5860 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1097 1
The Register - The Register Hardware 1588 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 992 2
BleepingComputer - Издание 364 1
Neowin 147 1
Gartner - Гартнер 3566 1
IDC - International Data Corporation 4912 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 564 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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