Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ефремов Андрей
Ефремов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|AICPA - American Institute of Certified Public Accountants - Американский институт дипломированных общественных бухгалтеров 9 2
|Иванов Антон 77 2
|Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 149 2
|Ляпунов Игорь 123 1
|Тайнов Михаил 1 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 473 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1352015, в очереди разбора - 759787.
Создано именных указателей - 172660.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.