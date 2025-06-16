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Kaspersky Fraud Prevention


УПОМИНАНИЯ


16.06.2025 «Лаборатория Касперского» обнаружила всплеск активности ботов-перекупщиков транспортных билетов в предотпускной сезон 1
30.01.2024 Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы 1
05.06.2023 «Лаборатория Касперского» подвела финансовые итоги 2022 года 1
10.04.2023 «Магнит» перешёл на решения «Лаборатории Касперского» в области кибербезопасности 1
22.02.2022 «Лаборатория Касперского» и «Райффайзен банк» назвали тренды онлайн-мошенничества в 2021 году 1
19.04.2021 «Лаборатория Касперского» подвела финансовые итоги 2020 года 1
19.04.2021 «Касперский» увеличил выручку, несмотря на изгнание из США и проблемы в Китае 1
22.03.2021 Новый функционал Kaspersky Fraud Prevention помогает банкам соответствовать стандартам безопасности СБП 2
15.01.2021 Каждый третий россиянин чуть не лишился денег после взлома личного кабинета 1
09.12.2020 «Лаборатория Касперского»: в 2020 году доля попыток отмыть денежные средства увеличилась в четыре раза 1
25.11.2019 Райффайзенбанк и «Лаборатория Касперского» проанализировали тренды карточного фрода 1
05.09.2019 «Касперский» не смог запретить бывшим разработчикам продавать запатентованное им ПО 1
17.05.2019 «Лаборатория Касперского» защищает маркетплейс goods.ru и его клиентов от кибермошенников 1
06.04.2018 «Лаборатория Касперского» обезопасит электронную коммерцию от мошенничества 1
05.10.2017 «Лаборатория Касперского» усиливает защиту клиентов Faktura.ru от финансового мошенничества 1
05.09.2017 «Лаборатория Касперского» и R-Vision объединят усилия для предотвращения финансового мошенничества 2
05.06.2017 «Лаборатория Касперского»: средний ущерб финансовых организаций от кибератак приблизился к $1 млн 1
11.05.2017 «Лаборатории Касперского»: каждый четвертый банк затрудняется идентифицировать онлайн-пользователей 1
13.04.2017 Банки вынуждены тратить на кибербезопасность в 3 раза больше, чем остальные компании 1
30.09.2016 «Лаборатория Касперского» запатентовала технологию для борьбы с финансовым онлайн-мошенничеством 1
22.06.2015 Как платформа Kaspersky Fraud Prevention защищает клиентов банков 4
26.02.2014 "Лаборатория Касперского" нацелилась на крупные банки 1

Публикаций - 22, упоминаний - 27

Kaspersky Fraud Prevention и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5047 22
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 139 4
R-Vision - Р-Вижн 174 2
Apple Inc 12291 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1696 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 514 1
Цифра ГК 2482 1
Cyber Security Solution - Киберсекьюрити Солюшнс 1 1
Мотив НТ - Мотив Нейроморфные Технологии 6 1
МегаФон 9327 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1313 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 348 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 360 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1017 1
Fortinet 393 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 217 1
Palo Alto Networks 154 1
Cisco Systems 5160 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 934 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2534 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7644 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1256 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 180 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 168 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 899 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1162 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2984 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1023 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 489 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2208 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 209 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1560 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 206 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29233 17
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5380 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68540 8
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13047 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53256 6
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5553 6
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5373 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5339 4
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7546 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11521 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4667 3
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2124 3
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2083 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14120 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12430 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9449 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21920 3
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 694 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32064 3
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3161 2
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1048 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5057 2
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 995 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12945 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30679 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4184 2
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 659 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24958 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4529 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2495 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4302 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2404 2
Кибербезопасность - MDR - Managed Detection and Response - Обнаружение киберугроз и реагирование на них - NDR - Network Detection and Response - Система выявления и реагирования на сетевые угрозы 251 2
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 426 2
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 420 2
Кибербезопасность - Security Awareness - Управление навыками информационной безопасности - Осведомлённость сотрудников в области кибербезопасности - Киберграмотность - Кибергигиена - Цифровая гигиена - Безопасное поведение в интернете 321 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2386 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4194 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12616 1
MiTB, Man-in-the-Browser - "человек-в-браузере" - уязвимость 11 1
Google Android 14304 3
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 108 3
Kaspersky Security Network - KSN 94 3
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 120 3
Apple iOS 7985 2
R-Vision IRP - R-Vision Incident Response Platform - R-Vision SOAR - R-Vision Security Orchestration, Automation and Response 43 2
Booking.com 115 2
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 67 2
Kaspersky SD-WAN - Kaspersky SD-WAN Edge Service Router - KESR 20 2
Kaspersky Secure Connection - Kaspersky Secure Remote Workspace, KSRW - Kaspersky Secure Mail Gateway - Kaspersky Security Mail Gateway - Kaspersky SMTP-Gateway - Kaspersky Linux Mail Server 60 2
Kaspersky Symphony XDR - Kaspersky Extended Detection and Response 46 2
Kaspersky Web Traffic Security 4 2
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 218 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1521 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3001 1
Kaspersky Internet Security 463 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 719 1
Kaspersky Safe Kids - Родительский контроль 66 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 248 1
Raiffeisen - Райффайзен Онлайн 40 1
Kaspersky MDR - Kaspersky Managed Detection and Response - KMDR 24 1
ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura 167 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 791 1
Microsoft Windows 15935 1
Новые облачные технологии - МойОфис 823 1
Diasoft - Диасофт - Координатор операций ОПКЦ СБП 10 1
Kaspersky IoT Secure Gateway 16 1
Kaspersky OS 128 1
Kaspersky Private Security Network - KPSN 5 1
Positive Technologies - PT ICS - Industrial Cybersecurity Suite - PT Cybersecurity Intelligence 26 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 243 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 202 1
Positive Technologies - PT Sandbox 86 1
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 147 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 281 1
Сбер - BI.Zone Brand Protection 24 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeInspect 80 1
Positive Technologies - PT AI - PT Application Inspector - PT Application Security 74 1
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 114 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 164 1
Ермакович Александр 7 7
Данилова Екатерина 4 4
Наумов Евгений 38 1
Скворцов Владимир 9 1
Александрова Виктория 2 1
Федюшкин Максим 1 1
Касперский Антон 1 1
Колотинский Евгений 1 1
Шкулов Валентин 1 1
Bergthaler Markus - Бергталер Маркус 1 1
Прибочий Михаил 44 1
Бондаренко Александр 39 1
Голованов Сергей 66 1
Гребенников Николай 31 1
Горчаков Денис 48 1
Камзеев Денис 2 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 512 1
Глотова Майя 11 1
Алексеев Денис 2 1
Заполянский Владимир 4 1
Зуев Илья 7 1
Щербакова Татьяна 13 1
Кривошеина Юлия 3 1
Милинова Елена 1 1
Василенко Александр 92 1
Ефремов Андрей 12 1
Усова Марина 22 1
Россия - РФ - Российская федерация 149699 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52642 5
Европа 24408 5
Америка Латинская 1847 4
Ближний Восток 2990 3
Америка Северная - Североамериканский регион 3354 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17520 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14271 2
Африка - Африканский регион 3523 2
Турция - Турецкая республика 2426 2
Сингапур - Республика 1872 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1786 2
Швейцария - Цюрих 268 2
Америка - Американский регион 2176 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44323 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1363 1
Канада 4926 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2506 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес 807 1
США - Колумбия 65 1
США - Иллинойс - Чикаго 433 1
Китай - Хубэй - Ухань 60 1
Европа Западная 1484 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17901 1
Азия - Азиатский регион 5624 1
Южная Корея - Республика 6740 1
Япония 13379 1
Нидерланды 3562 1
Италия - Итальянская Республика 4384 1
Канада - Нью-Брансуик - Фредериктон - Монктон 6 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49373 15
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24866 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7983 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52804 3
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 967 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3708 2
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1101 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3244 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7108 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2577 2
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1672 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3582 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3566 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 676 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6006 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11284 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6184 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8248 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16758 1
Системно значимые банки - Системно значимые кредитные организации 21 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4783 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 299 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2543 1
Торговля - FMCG&Retail - Подгузники - Diapers 18 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2818 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9205 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 854 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1998 1
Blacklist - Чёрный список 639 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6024 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14197 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4546 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5264 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2793 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7058 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3522 1
Аудит - аудиторский услуги 2830 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1392 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19313 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2700 1
Ведомости 1085 2
Нецифровая экономика - telegram-канал 41 1
AV-Comparatives 26 1
IDC - International Data Corporation 4921 1
Gartner - Гартнер 3575 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 441 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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