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Ростелеком Х.Технологии Fuzzy Logic Labs Smart Fraud Detection, SFD

Smart Fraud Detection - интеллектуальная система противодействия мошенничеству нового поколения

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


26.08.2026 Fuzzy Logic Labs подготовила антифрод-платформу для защиты новых платежных сценариев с использованием цифрового рубля 1
09.04.2026 Бизнес на блокировке банковских переводов принес «Ростелекому» полмиллиарда рублей 1
23.09.2025 Рекламный антифрод: Fuzzy Logic Labs представила модуль для защиты маркетинговых бюджетов 1
11.08.2025 Искусственный интеллект в новой версии Smart Fraud Detection 4.3: создание новых правил и моделей борьбы с фродом с помощью нейросетей 1
26.12.2024 Как воруют деньги у юридических лиц: «Ростелеком» предупреждает о новой мошеннической схеме 1
24.07.2024 «Ростелеком» и «Фаззи Лоджик Лабс» обновили систему противодействия мошенничеству Smart Fraud Detection 1
23.10.2023 «Фаззи лоджик лабс» вывела на рынок новый программный продукт на основе ИИ 1
03.04.2023 МТС за отдельные деньги удалит своих клиентов из интернета 1
29.03.2023 «Ростелеком» купил компанию - борца с банковскими мошенниками 1
08.08.2022 Merlion стала официальным дистрибьютором Smart Fraud Detection в России 1
12.04.2022 Подтверждена совместимость «Ред ОС» с системой для финансового мониторинга и борьбы с мошенничеством Smart Fraud Detection 2
24.03.2022 Сергей Парфёнов -

На отечественном рынке есть антифрод-системы, превосходящие иностранные аналоги

 2
16.12.2020 Банк «Возрождение» и «Фаззи лоджик лабс» начали сотрудничество в области антифрод-мониторинга 1
23.10.2020 «Фаззи лоджик лабс» представила новую функцию системы Smart Fraud Detection 1
14.10.2020 Система обнаружения и предотвращения мошенничества Smart Fraud Detection получила генератор правил 1
24.07.2020 Клиенты «Информзащиты» получат дополнительные возможности по борьбе с мошенничеством 1

Публикаций - 16, упоминаний - 18

Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Х.Технологии - Fuzzy Logic Labs - Фаззи Лоджик Лабс 30 16
Ростелеком 11091 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16273 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1271 2
Ростелеком ЦТ - Вестелком - ВЕСтелком групп - Westelcom 46 2
INITI - ИНИТИ 16 1
Ростелеком - Фазум - Farzoom 34 1
МТС Future Crew - Центр инноваций 18 1
Meta Platforms - Facebook 4639 1
Ред Софт - Red Soft 1280 1
Информзащита 951 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 1020 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1862 1
Яковлев и партнеры - Яковлев Легалтех 8 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3173 1
ГПБ - Газпромбанк 1300 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1420 1
НСПК - Национальная система платежных карт 965 1
Альфа-Банк 1997 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 958 1
ПСБ - Промсвязьбанк 980 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 648 1
Возрождение - Коммерческий банк 361 1
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Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6758 12
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