Индексная книга (каталог) CNews*
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Ростелеком Х.Технологии Fuzzy Logic Labs Smart Fraud Detection, SFD
Smart Fraud Detection - интеллектуальная система противодействия мошенничеству нового поколения
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 16, упоминаний - 18
Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:
|Шароватова Лилия 13 6
|Парфенов Сергей 13 4
|Рейдман Дмитрий 24 3
|Ларионов Федор 2 2
|Вологдин Александр 4 2
|Рябченков Денис 23 2
|Черешнев Евгений 23 1
|Игонин Сергей 3 1
|Шульга Игорь 3 1
|Донина Елена 1 1
|Загайнов Дмитрий 3 1
|Чуреков Антон 3 1
|Сыров Леонид 1 1
|Рустамов Рустам 555 1
|Анохин Сергей 136 1
|Наумов Евгений 38 1
|Данилова Екатерина 5 1
|Россия - РФ - Российская федерация 169397 8
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14892 1
|NBJ - Национальный Банковский Журнал 19 1
|Global Digital Space - GDS - Глобал Диджитал Спейс - ГДС 6 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482843, в очереди разбора - 723048.
Создано именных указателей - 203549.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482843, в очереди разбора - 723048.
Создано именных указателей - 203549.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.