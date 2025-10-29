Получите все материалы CNews по ключевому слову
Голованов Дмитрий
СОБЫТИЯ
|29.10.2025
|Исследование «МегаФона» и «Лаборатории Касперского»: в сезон распродаж мошенники атакуют и покупателей, и бизнес 1
|17.06.2020
|Фонд «Сколково», «Корпорация МСП» и «МСП Банк» совместно поддержат инновационные предприятия 1
Голованов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|МСП Корпорация - МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства - РосБР - Российский банк развития 69 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1396201, в очереди разбора - 732343.
Создано именных указателей - 184987.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.