ВИЭ Возобновляемые источники энергии Возобновляемая (регенеративная) энергия Renewable Energy Альтернативная энергетика и экология Низкоуглеродная энергетика Чистая энергетика

СОБЫТИЯ


04.02.2026 Европа не подпускает американского облачного гиганта к своим электросетям. Срок ожидания подключения достиг 7 лет 1
07.11.2025 Преобразователь ученых ТПУ сделает «зеленую» электросеть в два раза надежнее 1
13.12.2024 Компании «Росатома» подписали Декларацию об ответственном экспорте технологий ИИ 1
23.08.2024 Ученые ТПУ разработали алгоритм управления для сетевых инверторов распределенной энергетики 1
27.04.2023 В России растет количество пользователей портативных зарядных станций 1
24.11.2022 ГК Softline оборудовала лаборатории Центра одаренных детей Смоленской области «Смоленский Олимп» на базе Лицея имени Кирилла и Мефодия 1
05.09.2022 Выкупленная финнами российская энергетическая компания переходит с SAP на «1С» 1
15.07.2022 Евгений Вирцер -

Тренд на автономность работы дата-центров становится все популярнее 

 1
17.06.2022 В России стартовала разработка системы мониторинга климатически активных веществ 1
09.11.2021 Выручка «Роснано» за 9 месяцев 2021 года увеличилась почти в 6 раз 1
15.07.2021 «Цифровые аборигены» к 2025 г. займут 75% рабочих мест. Что надо предпринять? 1
28.05.2021 Процессоры AMD Epyc ускоряют возможности высокопроизводительных вычислений в суперкомпьютере Perlmutter 1
19.05.2021 Для Путина написали план развития водородных автомобилей в России 1
18.02.2021 «Сбер» профинансирует проекты «Солар системс» в сфере солнечной энергетики 1
21.01.2021 Белый дом открыл вакансию технического специалиста, которую смогут увидеть только программисты 1
24.12.2020 Резидент «Сколково» представил новый продукт для европейского рынка 1
24.12.2020 Eaton представила второе поколение ИБП Eaton 93PM G2 1
17.06.2020 Фонд «Сколково», «Корпорация МСП» и «МСП Банк» совместно поддержат инновационные предприятия 1
02.03.2020 OCS Distribution и Eaton объявили о начале сотрудничества 1
25.12.2019 Titan Power Solution получила финансирование на 200 млн рублей 1
22.03.2018 Зачем ИТ-экспертам подтверждать свои знания сертификатами 1
29.03.2017 PwC представила исследование «Перспективы развития интернета вещей в России» 1
06.03.2017 «Диджитал Дизайн» предложила создать динамическую карту возобновляемых источников энергии Мирового океана 1
17.02.2015 Эксперт предсказал, что Apple скоро купит Tesla 1
28.11.2013 ГИС-интеллект способен управлять электросетями 1
17.07.2013 «Data+» представила новое ГИС-решение для анализа проектов по использованию возобновляемых источников энергии 2
31.10.2012 Virgin и «Роснано» основали совместный инвестиционный фонд 1
24.02.2012 ZOOM.CNews представляет новые сплит-системы MDV на солнечных батареях 1
03.02.2011 На "чистую" энергию можно перейти за 40 лет 1
12.03.2010 В России объявлен водородный конкурс 2
23.11.2009 С 1 по 3 декабря пройдёт конференция «Нанотехнологии – производству 2009» 1
17.11.2009 1 декабря откроется конференция «Нанотехнологии – производству 2009» 1
11.11.2009 C 1 по 3 декабря пройдёт конференция «Нанотехнологии – производству 2009» 1
28.01.2009 Утверждены основные направления в развитии возобновляемых источников энергии 1
25.07.2008 Леонид Меламед выступил с презентацией ГК «Роснанотех» на саммите в Денвере 1
18.07.2008 Начался визит высокопоставленной делегации ГК «Роснанотех» в США 1
03.03.2008 Использование возобновляемых источников энергии удвоилось по сравнению с 2004 годом 1
30.10.2006 Прошла выставка "ЭлектроТехноЭкспо-2006" 1
11.09.2006 17 октября откроется "ЭлектроТехноЭкспо 2006" 1
28.08.2006 Объявлен конкурс инноваций "Проект на миллионы!" 1

ВИЭ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10396 2
Microsoft Corporation 25321 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1172 2
Eaton 72 2
Google LLC 12324 2
Esri 171 1
Midea Group - Midea Russia - Мидеа РУС - Мидеа Онлайн 49 1
Titan Power Solution - Тайтэн Пауэр Солюшн 5 1
Data+ 36 1
Key Point - Кей Пойнт - Кей Поинт 34 1
Росатом - Росэнергоатом - Консист-ОС - Консист — оператор связи - ЦЦТ - Центр цифровых технологий 15 1
Свободные Технологии Инжиниринг - СТИ 15 1
ВИНДЭК - WindEq - Научно-инженерный центр 1 1
COEX - Коптер Экспресс Технологии 3 1
AOL Weblogs 10 1
Росатом - Русатом Сервис - ДЖЭТ ЛАБ - ДЖЭТ ИТЦ - ДЖЭТ Инженерно-технический центр 4 1
Trucker - Национальный транспортный агрегатор, НТА 7 1
EcoFlow - Экофлоу 3 1
GE Aerospace - GE Aviation Systems - Smiths Aerospace - General Electric Capital Aviation Services 7 1
Boeing Defense, Space & Security - Spectrolab 11 1
Камкабель - Камский кабель - Кабель Технологии Инновации 2 1
Ingka Group - Solar Systems - Солар Системс 2 1
Red Balloon Security 3 1
Ди Си Квадрат 8 1
SAP SE 5457 1
Dell EMC 5104 1
Cisco Systems 5232 1
Yandex - Яндекс 8566 1
Apple Inc 12720 1
Softline - Софтлайн 3321 1
HP Inc. 5768 1
9099 1
AMD - Advanced Micro Devices 4489 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2574 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 507 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 691 1
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 197 1
HP - Hewlett-Packard 3644 1
Legrand 79 1
Synology Inc - SLMP PTE 138 1
РЖД - Российские железные дороги 2017 4
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 450 3
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 2
Mayer - Майер Экспо Групп - Майер Джей Экспо 3 2
BNSF Railway 6 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 430 2
Uber 340 2
Росатом - Росатом Возобновляемая энергия - НоваВинд - NovaWind - Кочубеевская ВЭС - Марченковская ВЭС - ветряная электростанция 7 1
РАО ЭС Востока - РАО Энергетические системы Востока 38 1
Правительство Москва - Мосгормаш ДТ - Детские технопарки Москвы 20 1
Наукоград - технопарк 150 1
Роснано - Роснано Капитал 3 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 278 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 659 1
Форвард Энерго - Фортум Россия - ТГК-10 - Территориальная генерирующая компания №10 - Челябинская ТЭЦ - Челябэнергоремонт 23 1
Смена ФГБОУ Всероссийский детский центр 1 1
Гидроэнергоспецстрой НПО 1 1
Парус - Индустриальный парк 1 1
АЯК - Ассоциация Японские Кондиционеры 5 1
НИТОЛ - NITOL - NITOL SOLAR - УСС - Усолье-Сибирский Силикон - Усольехимпром 26 1
Fortum Oyj - Fortum Corporation 12 1
Росатом - Росатом Сервис 3 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8290 1
Credit Suisse - Кредит Свисс 162 1
Tesla Motors 432 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 281 1
Северсталь ПАО - Severstal 569 1
Boeing 1020 1
Volkswagen Group - VW 301 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 452 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 444 1
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 139 1
I2BF Global Ventures - венчурный фонд 11 1
МСП Корпорация - МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства - РосБР - Российский банк развития 72 1
Honda Motor Company - HND 238 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 468 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 489 1
Россети Ленэнерго 1699 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Orbita Capital Partners - Орбита Капитал Партнерз 17 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 766 6
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 437 6
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 357 5
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1184 4
Правительство Москвы - МКНТ - Московский комитет по науке и технологиям 18 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6331 3
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 492 2
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 119 2
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 624 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 720 2
РНФ - Российский научный фонд 150 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1483 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2826 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2199 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4820 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 441 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3277 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 743 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 298 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5778 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 392 1
Судебная власть - Judicial power 2410 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1623 1
Правительство РФ - Минпромэнерго России - Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации 71 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 422 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 535 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 347 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 399 1
Федеральное казначейство России 1879 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2746 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 156 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 219 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1364 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Московский венчурный фонд - Moscow Seed Fund - Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы 41 1
Дальневосточный фонд высоких технологий 13 1
НАН - Национальная ассоциация наноиндустрии - Наноиндустрия Концерн 24 3
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 55 3
Greenpeace - Гринпис 129 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 74 1
UFI - l'Union des foires internationales - Всемирная ассоциация выставочной индустрии 7 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
Форсайт - Фонд стратегического развития энергетики 2 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1485 1
Microsoft ITIL Foundation 1 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 52 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73713 14
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23214 7
ВИЭ - Ветроэнергетика - Wind Energy - ветротурбины - ветроустановки - ветростанции - ветрогенерация - 15 июня Всемирный день ветра 148 6
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1630 6
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2377 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31968 5
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10242 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 4
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2825 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18633 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12069 4
Cleantech - Greentech - Чистые технологии - экологически чистые технологии - Industry Ecology - Промышленная экология - Zero waste philosophy - Биоэкономика - Зелёная экономика - Зелёные технологии - Безотходное производство 336 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9787 4
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6017 3
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10062 3
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1202 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6926 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7450 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34029 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5676 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23036 3
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1537 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 3
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический автомобиль, электрический транспорт 617 3
ESG - Environmental, Social, Governance - Экологическое, социальное и корпоративное управление - ESG-трансформация 165 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22004 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4545 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7197 2
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3111 2
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3323 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9393 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10143 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4951 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6276 2
Умные платформы 1874 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11473 2
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2604 2
Microsoft Windows 2000 8679 2
Synology NAS DiskStation - Synology DS - Сетевое хранилище 92 1
Titan Engine Start 1 1
Eaton HotSync 23 1
Watts Battery - WattsBattery.Link 1 1
Uber Cargo 1 1
Штрих-М Тахо RUS 5 1
Synology Hyper Backup 3 1
М2М телематика - М2М-Cyber - M2M-Cyber 38 1
NEC NaViSet Administrator 22 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 881 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7398 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1414 1
Microsoft Windows 16417 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 695 1
AMD EPYC - AMD EPYC Rome - AMD EPYC Genoa - AMD EPYC Milan - Серия микропроцессоров 229 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1403 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1236 1
1С:ERP Управление предприятием 733 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 227 1
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 502 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 664 1
Intel EE Lustre - Intel Enterprise Edition for Lustre - Intel Solutions for Lustre 33 1
Tesla Model 3 50 1
Synology Active Backup for Business 9 1
Nvidia NVlink - высокопроизводительная компьютерная шина 57 1
Cisco Certified - Cisco Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - Cisco PXP - Cisco Partner Experience Platform 55 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 204 1
Synology RackStation RS - серия СХД 40 1
Google Street View 103 1
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 225 1
Nvidia TensorRT 17 1
Cisco UCCE - Cisco Unified Contact Center Enterprise - Cisco UCCX - Cisco Unified Contact Center Express - Cisco PCCE - Cisco Packaged Contact Center Enterprise - Cisco IPCC - Cisco IP Contact Center 58 1
Гранит-навигатор ГЛОНАСС 9 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 702 1
Synology FS - Сетевое хранилище - СХД 3 1
Eaton ESS - Eaton Energy Saver System 2 1
Esri ArcGIS - Esri ArcView - Esri ArcInfo 154 1
Eaton G - серия ИБП 2 1
Касьянов Михаил 54 2
Путин Владимир 3380 2
Меламед Александр 95 2
Меламед Леонид 150 2
Ларькин Андрей 1 1
Мартынюк Александр 15 1
Саркисов Руслан 13 1
Молчанов Михаил 2 1
Суворов Алексей 5 1
Добровольский Юрий 6 1
Сахаров Максим 1 1
Власов Юрий 10 1
Михайлова Татьяна 6 1
Голованов Дмитрий 2 1
Szalai Tamas - Залай Тамас 1 1
Иванова Ольга 17 1
Calacanis Jason - Калаканис Джейсон 8 1
Гуркин Александр 6 1
Синявский Юрий 1 1
Холкин Илья 5 1
Johansson Rabbe - Йоханссон Раббе 1 1
Искаков Айдос 2 1
Dosanjh Sudip - Досанджх Судип 2 1
Лосюков Александр 4 1
Аскаров Алишер 1 1
Букреев Сергей 1 1
Jacobson Mark - Марк Джейкобсон 5 1
Ельонышев Андрей 1 1
Радько Павел 1 1
Уфа Руслан 1 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 388 1
Мишустин Михаил 750 1
Чубайс Анатолий 218 1
Дворкович Аркадий 212 1
Norrod Forrest - Норрод Форрест 19 1
Дорогой Леонид 1 1
Беляев Алексей 34 1
Branson Richard - Брэнсон Ричард - Бренсон Ричард 63 1
Кузнецов Евгений 55 1
Браверман Александр 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 158146 31
Солнце - звезда Солнечной системы 5355 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46049 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53558 10
Европа 24675 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14536 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4112 6
Солнечная система - Solar system 2549 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13581 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8211 4
Германия - Федеративная Республика 12956 4
Франция - Французская Республика 7995 4
США - Колорадо - Денвер 121 4
Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 121 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18343 3
Земля - планета Солнечной системы 10690 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3603 3
США - Нью-Йорк 3154 3
Великобритания - Лондон 2411 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2990 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2108 3
Южная Корея - Республика 6874 2
Беларусь - Белоруссия 6073 2
Финляндия - Финляндская Республика 3659 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18771 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1329 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3204 2
Канада 4994 2
Италия - Итальянская Республика 4435 2
Турция - Турецкая республика 2504 2
Чехия - Чешская Республика 1333 2
Украина 7812 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2693 2
Нидерланды 3644 2
США - Техас 1015 2
США - Мичиган 271 2
Мировой океан - World Ocean 523 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Комсомольск-на-Амуре 216 1
Ливия 152 1
Африка - Сахара - пустыня 90 1
Энергетика - Energy - Energetically 5528 20
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55061 14
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2017 12
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 10
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4335 10
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4378 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 7
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 483 6
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 864 5
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6131 5
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1008 5
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5732 4
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1935 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3794 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10536 3
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3278 3
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2179 3
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2920 3
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2595 3
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 877 3
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 443 3
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1056 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3772 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1364 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26004 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6338 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15235 2
Физика - Physics - область естествознания 2836 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2590 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2068 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6987 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5973 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6415 2
Водородная энергетика - Hydrogen energy 164 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1556 2
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1239 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4264 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11439 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6033 2
Crunchbase 74 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3762 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 351 1
РАН - Российская академия наук 2033 3
Российская инженерная академия 13 2
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 214 2
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 90 1
МЭИ НИУ - Национальный исследовательский университет 64 1
UC Davis, UCD - University of California Davis - Калифорнийский университет в Дейвисе 21 1
HKU - University of Hong Kong - Гонконгский университет - Университет Гонконга 42 1
КГНЦ ФГУП - Крыловский ГНЦ - Крыловский государственный научный центр - Федеральное государственное унитарное предприятие 17 1
РАН ИО - Институт океанологии имени П.П. Ширшова 20 1
Лицей имени Кирилла и Мефодия СОГБОУИ 1 1
U.S. Federal government - NNI - National Nanotechnology Initiative - Национальная инициатива в области нанотехнологий в США 9 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 202 1
МЭИ - Московский энергетический институт 160 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 631 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 1
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 32 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 139 1
ТПУ - Научно-образовательный центр И.Н.Бутакова - Инженерная школа энергетики - Школа инженерного предпринимательства 15 1
ЭлектроТехноЭкспо 3 2
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 383 2
Russian DC Awards - Russian Data Center Awards 7 1
Microsoft Академия CIO - конкурс 48 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 615 1
Cisco Expo 23 1
