EcoFlow Экофлоу

EcoFlow - Экофлоу

Компания EcoFlow специализируется на разработке портативных электростанций и решений в сфере возобновляемой энергетики. С момента своего основания в 2017 году компания EcoFlow обеспечивает электропитание для своих потребителей более чем в 100 регионах мира с помощью своих портативных электростанций DELTA и RIVER с экологически безопасными комплектующими. EcoFlow реализует свою продукцию в 40 странах Европы при поддержке более чем 800 местных ретейлеров.

02.03.2026 Самые полезные гаджеты при отключениях электроэнергии: выбор ZOOM 1
20.10.2023 EcoFlow представила умную розетку Smart Plug 1
27.04.2023 В России растет количество пользователей портативных зарядных станций 1
27.01.2023 EcoFlow предоставила свои портативные зарядные станции добровольческому поисково-спасательному отряду «Лизаалерт» 2

