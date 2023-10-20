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EcoFlow представила умную розетку Smart Plug

Розетка Smart Plug, совместимая со стандартом Matter, объединяет подключенные через нее устройства в экосистему, по функциональности сопоставимую с умным домом. Помимо отслеживания энергопотребления в режиме реального времени, новый продукт компании EcoFlow, которая специализируется на создании автономных источников энергии, поддерживает голосовое управление. Об этом CNews сообщили представители EcoFlow.

Основная задача Smart Plug заключается в том, чтобы сделать умным любое устройство, которое через нее подключено к электрической сети. Для управления работой бытового прибора или цифровой электроники можно использовать смартфон или планшет — они подключаются к розетке через беспроводные модули Wi-Fi и Bluetooth.

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Smart Plug

Совместимость с Matter означает, что Smart Plug может быть интегрирована в существующую систему умного дома — в частности, построенную на базе продуктов Google или Samsung. Умная розетка поддерживает настройку таймера для бытовой техники, работу по заданному пользователем расписанию, а также отслеживать объемы потребленной электроэнергии. При использовании в паре с микроинвертором PowerStream появляется возможность оптимизировать подачу электроэнергии с помощью ее автоматического перераспределения и накопления излишков в портативной электростанции EcoFlow.

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Компания EcoFlow специализируется на разработке портативных электростанций и решений в сфере возобновляемой энергетики. Основана в 2017 г. EcoFlow реализует свою продукцию в 40 странах Европы при поддержке более чем 800 местных ретейлеров.

Основанная в России в 2009 г. компания «Айметро» является официальным дистрибьютором бренда EcoFlow в России. Компания осуществляет функции торгового представительства полного цикла – от организации процесса прямых поставок, хранения и ритмичных отгрузок товаров до маркетинговой поддержки брендов и прямых продаж.

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