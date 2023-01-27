EcoFlow предоставила свои портативные зарядные станции добровольческому поисково-спасательному отряду «Лизаалерт»

Компания EcoFlow, специализирующаяся на решениях в сфере возобновляемой энергетики, запускает совместный проект с «Лизаалерт». На данный момент поисковому отряду переданы портативные зарядные станции из линейки Delta 2 и River 2, а также солнечные батареи, которые смогут решить проблему быстрой разрядки беспилотников и их более эффективного использования в ходе поисковых работ.

Добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» занимается поиском пропавших людей в городе и в лесу, используя, в том числе, беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Деятельность всех направлений отряда нацелена на максимально быстрое реагирование по каждой заявке на поиск. Беспилотники же способны значительно сократить время поисков и вести исследование местности, где это технически невозможно или сложно реализовать пешим поисковикам — например, над заболоченной местностью.

Предоставленные компанией EcoFlow портативные зарядные станции используются для обеспечения непрерывной работы БПЛА, подзарядки фонарей и раций, а также ноутбуков каждого из поисковиков. Аппаратура применяется для оперативного анализа снимков, полученных с помощью специального приложения для поиска пропавших людей. Особый алгоритм, который базируется на технологиях искусственного интеллекта, в два с половиной раза сокращает время на просмотр и сортировку снимков. Так как речь идет о сложной энергозатратной задаче, в процессе ее выполнения ноутбуки добровольцев отряда «Лизаалерт» быстро разряжаются, а возможность быстро подключиться к электросети ограничена условиями работы.

Евгений Герасимов, руководитель направления беспилотной авиации «Лизаалерт»: «Мы используем все доступные инструменты, которые помогают нам более эффективно искать пропавших людей. В этом году к современным средствам связи, БПЛА и нейросетям добавились портативные станции EcoFlow для решения проблемы быстрого восстановления заряда беспилотных аппаратов и ноутбуков, которые используются для обработки отснятого материала. Даже небольшая зарядная станция с двумя розетками переменного тока способна обеспечить дополнительные часы работы беспилотника и нескольких рабочих компьютеров наших добровольцев. А это означает больше спасенных жизней и счастливо вернувшихся домой людей».

Разработка и производство портативных зарядных станций для бытового и промышленного использования является приоритетным направлением работы компании EcoFlow. В то же время компания улучшает мир вокруг себя не только за счет популяризации экологически чистых источников энергии. Команда EcoFlow внедряет подходы корпоративной социальной ответственности, стремится к осмысленной работе и с помощью своих продуктов помогает в решении острых социальных проблем.

Айдос Искаков, руководитель отдела продаж компании EcoFlow в СНГ: «Миссия компании EcoFlow состоит в том, чтобы сделать энергопотребление доступным для людей по всему миру. Наряду с использованием наших портативных станций в условиях с ограниченным доступом к электричеству, в путешествиях, походе или на даче, устройства EcoFlow также могут быть использованы в экстремальных ситуациях во время поисковых операций. Мы уверены, что использование портативных зарядных станций поможет облегчить спасателям их работу».

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Поисково-спасательный отряд «Лизаалерт» работает с октября 2010 г. Все поисковые мероприятия организуются силами добровольцев безвозмездной основе. По состоянию на начало 2023 г. отряд представлен в 64 регионах России, включает 25 направлений и насчитывает более 30 тыс. человек. За 12 лет существования силами добровольцев были организованы поиски и спасено (найдены живыми) более 135 тыс. человек, принято и отработано более 186 тысю заявок. Присоединиться к отряду может любой желающий старше 18 лет.

Компания EcoFlow специализируется на разработке портативных электростанций и решений в сфере возобновляемой энергетики. Основана в 2017 г. EcoFlow реализует свою продукцию в 40 странах Европы при поддержке более чем 800 местных ретейлеров.