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В России растет количество пользователей портативных зарядных станций

Альтернативные источники энергии становятся все более востребованными россиянами. Согласно данным, полученным в ходе опросов, инициированных компанией EcoFlow, среди россиян наблюдается положительная динамика роста спроса и использования портативных зарядных станций.

Компания EcoFlow провела в 2022 и 2023 гг. ряд исследований, направленных на изучение восприятия и использовании портативных источник энергии россиянами.

Согласно полученным данным, в России растет сфера использования портативных зарядных станций, охватывая все больше бытовых и промышленных сценариев. Так, в 2022 г. большинство россиян сообщили, что использовали портативные зарядные станции преимущественно в путешествиях (87,4%) и походах (56,8%), во время отдыха на даче (48,4%) и при организации пикников (46,3%). Об этом CNews сообщили представители EcoFlow.

В аналогичном опросе, проведенном в 2023 г. выяснилось, что путешествия по-прежнему удерживают лидирующие позиции (их выбрали 76,5% респондентов), немного сократилось количество тех, кто предпочитают использовать альтернативные источники энергии на даче (их стало 28,5%), однако, ощутимо выросла доля тех, кому портативные зарядные станции были необходимы для организации удаленной работы — их количество от общего числа составило 36,0%.

Как показало исследование, российские покупатели при выборе портативных зарядных станций обращают внимание прежде всего на мобильность и емкость батареи (88,5% и 88,4% ответивших соответственно). Среди других важных качеств два года подряд респонденты отмечают компактность, удобство транспортировки и стабильную работу при любых условиях — в том числе постоянном или временном отсутствии электричества. Решение о приобретении портативной зарядной станции покупатели принимают преимущественно исходя из приемлемого соотношения цены и качества (75,8%), технических характеристик и функциональных возможностей устройства (64,2%). Чуть меньше на респондентов влияют рекомендации экспертов и советы друзей — их упомянул только каждый третий участник опроса (31,6%).

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Айдос Искаков, руководитель отдела продаж компании EcoFlow в СНГ: «В сфере использования портативных зарядных станций наметился серьезный сдвиг. Мы видим, как растет потенциал использования этих устройств и можем прогнозировать в ближайшее время увеличение их рыночной доли. Россияне прагматично подходят к выбору портативных зарядных станций и чаще всего делают рациональный выбор, обращая внимание на такие характеристики как время автономной работы и мобильность. Многие ценят возможность использовать эти устройства в самых разных сценариях: дома, на даче, пикнике, в ходе проведения выездных работ и поисково-спасательных операций. Если раньше бренд техники не играл существенной роли при выборе, то теперь минимум для трети пользователей важна репутация производителя и его достижения. Это значит, что покупатели начали более глубоко разбираться в отличиях брендах и продукции, которую те предлагают».

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Компания EcoFlow специализируется на разработке портативных электростанций и решений в сфере возобновляемой энергетики. Основана в 2017 г. EcoFlow реализует свою продукцию в 40 странах Европы при поддержке более чем 800 местных ретейлеров.

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