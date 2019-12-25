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Titan Power Solution получила финансирование на 200 млн рублей

Бизнес Инвестиции и M&A
, Текст: Владимир Бахур

Разработчик решений в области накопления энергии Titan Power Solution привлек финансирование на общую сумму 200 млн рублей от Дальневосточного фонда высоких технологий, фонда Digital Evolution Ventures (находится под управлением УК Orbita Capital Partners, основной инвестор – ГК «Росатом) и своего акционера — фонда I2BF.

Компания Titan Power Solution — один из лидеров российского рынка в области разработки и производства устройств и решений на основе суперконденсаторов (электрические конденсаторы большой емкости, применяемые в промышленности), литий-ионных и гибридных накопителей.

Продукция компании находит применение в различных индустриях, в частности, в автомобильной промышленности. Суперконденсаторные системы гарантированного запуска двигателей внутреннего сгорания Titan Engine Start c 2017 года устанавливаются непосредственно на конвейере УАЗ на автомобили специальных серий. С 2019 года компания оснащает аналогичными системами автомобили других российских и зарубежных производителей. Системы Titan Engine Start прошли полный комплекс испытаний, включая краш-тесты на соответствие международным нормам безопасности. К настоящему моменту более 5000 автомобилей были оснащены системами Titan Engine Start.

В настоящее время компания ведет разработку новых продуктов для применения в энергетике, включая ВИЭ, в электротранспорте и в промышленности. В 2019 году компания заключила крупный контракт с компанией Red Wind B.V. (совместное предприятие «НоваВинд» и голландского производителя ветрогенераторов Lagerway) на поставку суперконденсаторных источников бесперебойного питания систем управления поворотом лопастей для 400 ветроэнергетических установок, предназначенных для ветроэлектростанций «НоваВинд».

Полученные от инвесторов средства компания направит на расширение существующего серийного производства, разработку новых инновационных продуктов, развитие на Дальнем Востоке и выход на новые рынки сбыта. Планируется открытие инжинирингового центра и сборочного производства на территории ТОР «Комсомольск» (индустриальный парк «Парус») в Комсомольске-на-Амуре. В настоящий момент компания уже открыла обособленное подразделение в городе.

«Привлекаемые инвестиции позволят компании в короткие сроки нарастить производство для удовлетворения уже существующего спроса, вывести на рынок новые изделия, которые сейчас находятся в стадии разработки, существенно расширить рынки, как за счет фокусной работы на Дальнем Востоке, так и за счет выхода на зарубежные рынки. Получая в состав участников Дальневосточный фонд высоких технологий и фонд «Росатома», компания становится гораздо стабильнее и сильнее»,- сказал Владимир Ворожейкин, основатель и генеральный директор Titan Power Solution.

«Наш фонд сконцентрирован на поддержке проектов новой технологической волны, трансформирующих ключевые инфраструктуры и отрасли экономики. Суперконденсаторы и иные системы накопления открывают множество возможностей создания «умных сетей» и придают новые потребительские свойства привычным транспортным и энергетическим системам. Нашим инвесторам (ГК «Росатом») так же крайне интересны такие решения, что и привело к получению крупного контракта уже во время подготовки и структурирования сделки»,- отметил Евгений Кузнецов, генеральный директор Orbita Capital Partners.

«Высокотехнологичные источники накопления энергии являются неотъемлемой частью новой энергетики, и определены нами как ключевое направление инвестиций фонда для последующего внедрения на Дальнем Востоке. Titan Power Solution разработали систему, которая может успешно применяться в районах Дальнего Востока и Арктики, где фиксируются экстремально низкие температуры. Мы видим потенциал компании на отечественном рынке и спрос на ее решения со стороны уже целого пула крупных дальневосточных промышленных предприятий», - сказал Руслан Саркисов, генеральный директор Дальневосточного фонда высоких технологий.

«I2BF на протяжении многих лет инвестирует в компании, связанные с системами хранения энергии, без которых сложно представить энергетику XXI века. Для России такие системы имеют стратегическое значение, и мы рады, что в лице Titan Power поддержали одного из лидеров российской индустрии, который к тому же имеет хорошие шансы вырасти в международную компанию», - сказал Александр Корчевский, партнер и глава московского офиса, фонд I2BF.

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