Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод

В России начнут производить электронные блоки управления двигателем Развитие производства На Ульяновском автомобильном заводе (УАЗ) будут производить электронные блоки управления (ЭБУ) двигателем, соответствующей информа

«Соллерс» перенес ЦОД на площадку УАЗ при поддержке Prof-IT Group руппы размещалась на арендованной территории. Перед объединенной командой группы «Соллерс», включая УАЗ, и системного интегратора Prof-IT Group стояла задача провести миграцию оборудования с по

«Ростелеком» и УАЗ подписали соглашение о сотрудничестве в сфере цифровизации — сказал Алексей Спирин, генеральный директор УАЗа. В рамках подписанного соглашения «Ростелеком» и УАЗ планируют модернизировать устаревшие системы связи и внедрять системы управления и монито

Дмитрий Чернышенко поручил Минпромторгу и Минцифры подготовить предложения по субсидированию части затрат предприятий на внедрение российского ПО го федерального округа Дмитрий Чернышенко совместно с губернатором региона Алексеем Русских и заместителем полномочного представителя Президента России в ПФО Алексеем Кузьмицким посетил завод и музей УАЗ. Вице-премьер принял участие тест-драйве автомобиля «УАЗ – Охотник» и провел рабочее совещание по результатам деятельности индустриальных центров компетенций (ИЦК). На совещании прис

УАЗ перенес сервисы «1С» в облако VK Cloud Solutions Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) перенес сервисы «1С» в облако VK Cloud Solutions. Промышленным интегратором выступила ко

«Цифровой двойник» Siemens на четверть ускорит выпуск УАЗ «Патриот» лий — «цифрового двойника» (от англ. Digital Twin) — обеспечит на Ульяновском автомобильном заводе (УАЗ) сокращение времени проектирования и конструирования машин на 20-25%. Об этом на прошедше

УАЗ с помощью Prof-IT Group внедрил технологию промышленного интернета вещей из первых в России проектов на базе IoT-платформы PTC Thingworx. Решение собирает данные с активов УАЗ в онлайн-режиме. В 2018 г. Ульяновский автомобильный завод объявил о старте реализации св

«Росэлектроника» начинает поставки суперконденсаторов для автомобилей УАЗ Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех заключил контракт с Ульяновским автомобильным заводом на поставку суперконденсаторных модулей. Суперконденсаторы обеспечивают гарантированный запуск двигателя автомобиля при экстремально низких температурах до -50

УАЗ внедрил MES-систему для учета хода производства ода сходят автомобили различных модификаций с множеством опций. На одной сборочной линии собираются УАЗ Патриот, Пикап, Профи. Для того, чтобы конвейер работал ритмично, без простоев и без изли

УАЗ усилил контроль качества продукции с помощью системы SOK 2.0 дут успешно пройдены все тесты и устранены все неисправности», — отметил операционный директор ООО «УАЗ» Руслан Горевой. Инспекторы по качеству заносят информацию о несоответствиях в стационарн

УАЗ начал продавать свои автомобили за криптовалюту Новое предложение УАЗаПокупку внедорожника Ульяновского автомобильного завода (УАЗ) теперь можно оплатить криптовалютой biocoin, о чем компания-производитель сообщила на св

УАЗ и «Мотовилихинские заводы» внедряют «1С:ERP» gYong, Mazda), владеет производственными площадками, на которых выпускаются российские внедорожники УАЗ, корейские SsangYong, а также бензиновые и дизельные двигатели ЗМЗ. Как отмечается, корпо

«Доктор Веб» обеспечит защиту УАЗа ту Ульяновского автомобильного завода. В апреле 2008 г. ОАО «Ульяновский автомобильный завод» (ОАО «УАЗ») – ведущий российский производитель полноприводных автомобилей, входящий в состав автомо

"Полный привод 2: УАЗ" - Total Optimization Kit 2 Опубликована вторая версия утилиты для оптимизации работы автосимулятора "Полный привод 2: УАЗ"от 1С и Avalon Style Entertainment. Скачать файл Total Optimization Kit 2 можно здесь (133 МБ).Как и прежде, возможности этой программы позволяют увеличить производительность игры в 2-2,5 р

"Полный привод 2: УАЗ" - Оптимизация Опубликована утилита для оптимизации работы автосимулятора "Полный привод 2: УАЗ"от 1С и Avalon Style Entertainment. Скачать файл Total Optimization Kit можно здесь (144 МБ).Утилита оптимизирует настройки, в том числе графические, и улучшает игру на компьютерах средней

"Полный привод 2: УАЗ 4X4" в печати Компания 1C отправила в печать автосимулятор "Полный привод 2: УАЗ 4X4" от студии Avalon Style Entertainment. В продажу игра поступит 14 марта в обычной джевел-упаковке и коллекционном DVD-боксе.В этой игре собраны и переведены на новый технологический уро

"Полный привод 2: УАЗ 4X4". Демоверсия Опубликована демоверсия автосимулятора "Полный привод 2: УАЗ 4X4" от 1C и компании Avalon Style Entertainment . Скачать демоверсию, которая дает возможность испытать два из тридцати девяти автомобилей марки "УАЗ" на просторах заснеженной Ладог

"Полный привод 2: УАЗ 4X4": Видео и скриншоты Опубликован вступительный видеоролик и новые скриншоты из автосимулятора "Полный привод 2: УАЗ 4X4" от 1C и компании Avalon Style Entertainment . Скачать видео можно здесь (133 МБ).Легендарный внедорожник УАЗ отправляется в беспрецедентную экспедицию по живописным, но труднопр

"Полный привод 2: УАЗ 4X4" в разработке Компания 1C анонсировала автосимулятор "Полный привод 2: УАЗ 4X4" - новый проект компании Avalon Style Entertainment .Легендарный внедорожник УАЗ отправляется в беспрецедентную экспедицию по живописным, но труднопроходимым регионам России. Мощ

Обзор «Полный привод 2: Hummer». Меняем УАЗ на иномарку вот оно появилось: медленно, с уверенностью носорога переваливается с камня на камень заляпанный грязью корпус. Встречайте — «Полный привод 2: Hummer».Читайте: Обзор «Полный привод 2: Hummer». Меняем УАЗ на иномарку.

"Уральский призыв" стартовал Компания 1C сообщает о поступлении в продажу дополнения "Уральский призыв" к симулятору внедорожников "Полный привод: УАЗ 4х4" от Avalon Style Entertainment. Предлагается также посмотреть новый видеоролик, посвященный российским вездеходам УАЗ, покоряющим кряжи и высоты Урала. Скачать ролик можно с серв

"Уральский призыв" начинается 1C и студия Avalon Style Entertainment объявляют об отправке в печать дополнения "Уральский призыв" к симулятору внедорожников "Полный привод: УАЗ 4х4". О поступлении игры в продажу будет сообщено дополнительно.Дополнение создавалось в тесном и живом сотрудничестве с коммьюнити, сформировавшемся вокруг игры: в "Уральском призыве" вопл

"Уральский призыв" в разработке 1C и студия Avalon Style Entertainment официально объявили о разработке первого дополнения "Уральский призыв" к симулятору внедорожников "Полный привод: УАЗ 4х4", получившему высокие оценки как игроков, так и критиков. Выйдет игра в этом году.Дополнение добавит в игру новый труднопроходимый регион "Уральские горы" и новые автомобили: УАЗ

Обзор «Полный Привод: УАЗ 4х4». Дух бездорожья «Полный Привод: УАЗ 4х4» позиционировался как «первый российский симулятор внедорожника». Однако появление названия известного концерна в имени игры насторожило фанатов — не раз уже подобный подход превращал з

"Полный привод: УАЗ 4Х4": Большое обновление Сразу три новых патча для автосимулятора "Полный привод: УАЗ 4Х4" появились на официальном сайте игры. Прежде всего - это обновление до версии 1.2, вносящее большое количество в изменений в игру, сразу за ним появился патч 1.2.1 и, наконец, выпущена

"Полный привод: УАЗ 4Х4": Патч 1.1 Вышел первый патч для игры "Полный привод: УАЗ 4Х4" от 1C и студии Avalon Style Entertainment. Обновление корректирует физику, оптимизирует время загрузки приложения, повышает стабильность работы игры и добавляет новый призовой автомоби

Чемпионат "Полный привод: УАЗ 4х4" 1C и студия Avalon Style Entertainment объявили о проведении чемпионата по игре "Полный привод: УАЗ 4х4", который пройдет в торговом центре МЕГА-Химки 23-го декабря.Ожидается бескомпромиссн

"Полный привод: УАЗ 4Х4" в продаже 1C сообщает о появлении в продаже игры "Полный привод: УАЗ 4Х4", разработанной студией Avalon Style Entertainment. Игра посвящена отечественной авто

Печатный цех компании 1С Сегодня ушли в печать три игры от компании 1C: автосимулятор "Полный привод: УАЗ 4х4", RPG Icewind Dale: Heart of Winter и шутер от первого лица "Вьетконг 2". Все три игр