Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод

Ульяновский автомобильный завод основан в ноябре 1941 г. Предприятие специализируется на выпуске полноприводных легковых и коммерческих автомобилей, а также микроавтобусов под торговой маркой УАЗ. С 1941 года коллективом Ульяновского автомобильного завода выпущено более 5 млн автомобилей. C 2000 года предприятие входит в структуру автомобильного концерна Sollers. Ульяновский автомобильный завод является обладателем двух орденов Трудового Красного Знамени, международного приза «Золотой глобус», европейского приза «Золотой Меркурий». УАЗ производит более 10 модификаций автомобилей. Производственная мощность – 50 тыс. автомобилей в год.
|18.08.2025
|
В России начнут производить электронные блоки управления двигателем
Развитие производства На Ульяновском автомобильном заводе (УАЗ) будут производить электронные блоки управления (ЭБУ) двигателем, соответствующей информа
|24.01.2024
|
«Соллерс» перенес ЦОД на площадку УАЗ при поддержке Prof-IT Group
руппы размещалась на арендованной территории. Перед объединенной командой группы «Соллерс», включая УАЗ, и системного интегратора Prof-IT Group стояла задача провести миграцию оборудования с по
|02.06.2023
|
«Ростелеком» и УАЗ подписали соглашение о сотрудничестве в сфере цифровизации
— сказал Алексей Спирин, генеральный директор УАЗа. В рамках подписанного соглашения «Ростелеком» и УАЗ планируют модернизировать устаревшие системы связи и внедрять системы управления и монито
|24.03.2023
|
Дмитрий Чернышенко поручил Минпромторгу и Минцифры подготовить предложения по субсидированию части затрат предприятий на внедрение российского ПО
го федерального округа Дмитрий Чернышенко совместно с губернатором региона Алексеем Русских и заместителем полномочного представителя Президента России в ПФО Алексеем Кузьмицким посетил завод и музей УАЗ. Вице-премьер принял участие тест-драйве автомобиля «УАЗ – Охотник» и провел рабочее совещание по результатам деятельности индустриальных центров компетенций (ИЦК). На совещании прис
|22.12.2021
|
УАЗ перенес сервисы «1С» в облако VK Cloud Solutions
Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) перенес сервисы «1С» в облако VK Cloud Solutions. Промышленным интегратором выступила ко
|02.07.2019
|
«Цифровой двойник» Siemens на четверть ускорит выпуск УАЗ «Патриот»
лий — «цифрового двойника» (от англ. Digital Twin) — обеспечит на Ульяновском автомобильном заводе (УАЗ) сокращение времени проектирования и конструирования машин на 20-25%. Об этом на прошедше
|24.04.2019
|
УАЗ с помощью Prof-IT Group внедрил технологию промышленного интернета вещей
из первых в России проектов на базе IoT-платформы PTC Thingworx. Решение собирает данные с активов УАЗ в онлайн-режиме. В 2018 г. Ульяновский автомобильный завод объявил о старте реализации св
|16.11.2018
|
«Росэлектроника» начинает поставки суперконденсаторов для автомобилей УАЗ
Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех заключил контракт с Ульяновским автомобильным заводом на поставку суперконденсаторных модулей. Суперконденсаторы обеспечивают гарантированный запуск двигателя автомобиля при экстремально низких температурах до -50
|31.10.2018
|
УАЗ внедрил MES-систему для учета хода производства
ода сходят автомобили различных модификаций с множеством опций. На одной сборочной линии собираются УАЗ Патриот, Пикап, Профи. Для того, чтобы конвейер работал ритмично, без простоев и без изли
|27.09.2018
|
УАЗ усилил контроль качества продукции с помощью системы SOK 2.0
дут успешно пройдены все тесты и устранены все неисправности», — отметил операционный директор ООО «УАЗ» Руслан Горевой. Инспекторы по качеству заносят информацию о несоответствиях в стационарн
|31.08.2017
|
УАЗ начал продавать свои автомобили за криптовалюту
Новое предложение УАЗаПокупку внедорожника Ульяновского автомобильного завода (УАЗ) теперь можно оплатить криптовалютой biocoin, о чем компания-производитель сообщила на св
|05.04.2016
|
УАЗ и «Мотовилихинские заводы» внедряют «1С:ERP»
gYong, Mazda), владеет производственными площадками, на которых выпускаются российские внедорожники УАЗ, корейские SsangYong, а также бензиновые и дизельные двигатели ЗМЗ. Как отмечается, корпо
|19.06.2008
|
«Доктор Веб» обеспечит защиту УАЗа
ту Ульяновского автомобильного завода. В апреле 2008 г. ОАО «Ульяновский автомобильный завод» (ОАО «УАЗ») – ведущий российский производитель полноприводных автомобилей, входящий в состав автомо
|12.04.2008
|
"Полный привод 2: УАЗ" - Total Optimization Kit 2
Опубликована вторая версия утилиты для оптимизации работы автосимулятора "Полный привод 2: УАЗ"от 1С и Avalon Style Entertainment. Скачать файл Total Optimization Kit 2 можно здесь (133 МБ).Как и прежде, возможности этой программы позволяют увеличить производительность игры в 2-2,5 р
|18.03.2008
|
"Полный привод 2: УАЗ" - Оптимизация
Опубликована утилита для оптимизации работы автосимулятора "Полный привод 2: УАЗ"от 1С и Avalon Style Entertainment. Скачать файл Total Optimization Kit можно здесь (144 МБ).Утилита оптимизирует настройки, в том числе графические, и улучшает игру на компьютерах средней
|04.03.2008
|
"Полный привод 2: УАЗ 4X4" в печати
Компания 1C отправила в печать автосимулятор "Полный привод 2: УАЗ 4X4" от студии Avalon Style Entertainment. В продажу игра поступит 14 марта в обычной джевел-упаковке и коллекционном DVD-боксе.В этой игре собраны и переведены на новый технологический уро
|22.02.2008
|
"Полный привод 2: УАЗ 4X4". Демоверсия
Опубликована демоверсия автосимулятора "Полный привод 2: УАЗ 4X4" от 1C и компании Avalon Style Entertainment . Скачать демоверсию, которая дает возможность испытать два из тридцати девяти автомобилей марки "УАЗ" на просторах заснеженной Ладог
|19.02.2008
|
"Полный привод 2: УАЗ 4X4": Видео и скриншоты
Опубликован вступительный видеоролик и новые скриншоты из автосимулятора "Полный привод 2: УАЗ 4X4" от 1C и компании Avalon Style Entertainment . Скачать видео можно здесь (133 МБ).Легендарный внедорожник УАЗ отправляется в беспрецедентную экспедицию по живописным, но труднопр
|07.02.2008
|
"Полный привод 2: УАЗ 4X4" в разработке
Компания 1C анонсировала автосимулятор "Полный привод 2: УАЗ 4X4" - новый проект компании Avalon Style Entertainment .Легендарный внедорожник УАЗ отправляется в беспрецедентную экспедицию по живописным, но труднопроходимым регионам России. Мощ
|25.12.2007
|
Обзор «Полный привод 2: Hummer». Меняем УАЗ на иномарку
вот оно появилось: медленно, с уверенностью носорога переваливается с камня на камень заляпанный грязью корпус. Встречайте — «Полный привод 2: Hummer».Читайте: Обзор «Полный привод 2: Hummer». Меняем УАЗ на иномарку.
|27.04.2007
|
"Уральский призыв" стартовал
Компания 1C сообщает о поступлении в продажу дополнения "Уральский призыв" к симулятору внедорожников "Полный привод: УАЗ 4х4" от Avalon Style Entertainment. Предлагается также посмотреть новый видеоролик, посвященный российским вездеходам УАЗ, покоряющим кряжи и высоты Урала. Скачать ролик можно с серв
|17.04.2007
|
"Уральский призыв" начинается
1C и студия Avalon Style Entertainment объявляют об отправке в печать дополнения "Уральский призыв" к симулятору внедорожников "Полный привод: УАЗ 4х4". О поступлении игры в продажу будет сообщено дополнительно.Дополнение создавалось в тесном и живом сотрудничестве с коммьюнити, сформировавшемся вокруг игры: в "Уральском призыве" вопл
|01.03.2007
|
"Уральский призыв" в разработке
1C и студия Avalon Style Entertainment официально объявили о разработке первого дополнения "Уральский призыв" к симулятору внедорожников "Полный привод: УАЗ 4х4", получившему высокие оценки как игроков, так и критиков. Выйдет игра в этом году.Дополнение добавит в игру новый труднопроходимый регион "Уральские горы" и новые автомобили: УАЗ
|02.02.2007
|
Обзор «Полный Привод: УАЗ 4х4». Дух бездорожья
«Полный Привод: УАЗ 4х4» позиционировался как «первый российский симулятор внедорожника». Однако появление названия известного концерна в имени игры насторожило фанатов — не раз уже подобный подход превращал з
|05.01.2007
|
"Полный привод: УАЗ 4Х4": Большое обновление
Сразу три новых патча для автосимулятора "Полный привод: УАЗ 4Х4" появились на официальном сайте игры. Прежде всего - это обновление до версии 1.2, вносящее большое количество в изменений в игру, сразу за ним появился патч 1.2.1 и, наконец, выпущена
|04.01.2007
|
"Полный привод: УАЗ 4Х4": Патч 1.1
Вышел первый патч для игры "Полный привод: УАЗ 4Х4" от 1C и студии Avalon Style Entertainment. Обновление корректирует физику, оптимизирует время загрузки приложения, повышает стабильность работы игры и добавляет новый призовой автомоби
|20.12.2006
|
Чемпионат "Полный привод: УАЗ 4х4"
1C и студия Avalon Style Entertainment объявили о проведении чемпионата по игре "Полный привод: УАЗ 4х4", который пройдет в торговом центре МЕГА-Химки 23-го декабря.Ожидается бескомпромиссн
|10.11.2006
|
"Полный привод: УАЗ 4Х4" в продаже
1C сообщает о появлении в продаже игры "Полный привод: УАЗ 4Х4", разработанной студией Avalon Style Entertainment. Игра посвящена отечественной авто
|02.11.2006
|
Печатный цех компании 1С
Сегодня ушли в печать три игры от компании 1C: автосимулятор "Полный привод: УАЗ 4х4", RPG Icewind Dale: Heart of Winter и шутер от первого лица "Вьетконг 2". Все три игр
|31.05.2005
|
УАЗ внедряет систему MFG/PRO
и «Норбит», являющейся центром компетенции холдинга ЛАНИТ по внедрению системы MFG/PRO. Руководство УАЗ провело оценку нескольких программных решений по автоматизации производственной и управле
Sollers и организации, системы, технологии, персоны:
|Ступин Евгений 28 28
|Натрусов Артем 297 24
|Дьяченко Валерий 95 23
|Белоусов Максим 109 23
|Марковский Роман 26 23
|Трояновский Владимир 62 22
|Глазков Александр 146 22
|Аитов Тимур 197 22
|Путятинский Сергей 86 22
|Hope Paul - Хоуп Пол 23 21
|Дворкович Аркадий 211 20
|Трапезин Владимир 30 20
|Харитонов Денис 22 20
|Лагунов Андрей 43 19
|Емельченков Сергей 140 19
|Андрианов Павел 84 19
|Сологуб Денис 74 18
|Бурилов Андрей 117 18
|Копысов Виталий 63 17
|Михалев Евгений 94 10
|Меденцев Константин 98 10
|Воронин Павел 156 10
|Полянская Нина 24 10
|Сирота Юрий 67 10
|Фокин Валерий 48 10
|Козак Николай 179 10
|Дорофеев Дмитрий 31 10
|Тараторин Александр 58 10
|Ульихин Павел 36 10
|Сафрыгин Егор 38 10
|Пчелин Юрий 38 10
|Руднева Валентина 26 10
|Шанина Ирина 27 10
|Дмитриев Андрей 42 10
|Алешкин Сергей 65 10
|Сыцко Дмитрий 25 10
|Мартынов Павел 28 10
|Новоселов Иван 35 10
|Ефёров Алексей 44 10
|Тютюнник Александр 41 10
