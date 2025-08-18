Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 181150
ИКТ 14089
Организации 10942
Ведомства 1482
Ассоциации 1049
Технологии 3493
Системы 26038
Персоны 77946
География 2914
Статьи 1541
Пресса 1241
ИАА 714
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2698
Мероприятия 866

Sollers УАЗ Ульяновский автомобильный завод

Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод

Ульяновский автомобильный завод основан в ноябре 1941 г. Предприятие специализируется на выпуске полноприводных легковых и коммерческих автомобилей, а также микроавтобусов под торговой маркой УАЗ. С 1941 года коллективом Ульяновского автомобильного завода выпущено более 5 млн автомобилей. C 2000 года предприятие входит в структуру автомобильного концерна Sollers. Ульяновский автомобильный завод является обладателем двух орденов Трудового Красного Знамени, международного приза «Золотой глобус», европейского приза «Золотой Меркурий». УАЗ производит более 10 модификаций автомобилей. Производственная мощность – 50 тыс. автомобилей в год.

УПОМИНАНИЯ


18.08.2025 В России начнут производить электронные блоки управления двигателем

Развитие производства На Ульяновском автомобильном заводе (УАЗ) будут производить электронные блоки управления (ЭБУ) двигателем, соответствующей информа
24.01.2024 «Соллерс» перенес ЦОД на площадку УАЗ при поддержке Prof-IT Group

руппы размещалась на арендованной территории. Перед объединенной командой группы «Соллерс», включая УАЗ, и системного интегратора Prof-IT Group стояла задача провести миграцию оборудования с по
02.06.2023 «Ростелеком» и УАЗ подписали соглашение о сотрудничестве в сфере цифровизации

— сказал Алексей Спирин, генеральный директор УАЗа. В рамках подписанного соглашения «Ростелеком» и УАЗ планируют модернизировать устаревшие системы связи и внедрять системы управления и монито
24.03.2023 Дмитрий Чернышенко поручил Минпромторгу и Минцифры подготовить предложения по субсидированию части затрат предприятий на внедрение российского ПО

го федерального округа Дмитрий Чернышенко совместно с губернатором региона Алексеем Русских и заместителем полномочного представителя Президента России в ПФО Алексеем Кузьмицким посетил завод и музей УАЗ. Вице-премьер принял участие тест-драйве автомобиля «УАЗ – Охотник» и провел рабочее совещание по результатам деятельности индустриальных центров компетенций (ИЦК). На совещании прис
22.12.2021 УАЗ перенес сервисы «1С» в облако VK Cloud Solutions

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) перенес сервисы «1С» в облако VK Cloud Solutions. Промышленным интегратором выступила ко
02.07.2019 «Цифровой двойник» Siemens на четверть ускорит выпуск УАЗ «Патриот»

лий — «цифрового двойника» (от англ. Digital Twin) — обеспечит на Ульяновском автомобильном заводе (УАЗ) сокращение времени проектирования и конструирования машин на 20-25%. Об этом на прошедше
24.04.2019 УАЗ с помощью Prof-IT Group внедрил технологию промышленного интернета вещей

из первых в России проектов на базе IoT-платформы PTC Thingworx. Решение собирает данные с активов УАЗ в онлайн-режиме. В 2018 г. Ульяновский автомобильный завод объявил о старте реализации св
16.11.2018 «Росэлектроника» начинает поставки суперконденсаторов для автомобилей УАЗ

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех заключил контракт с Ульяновским автомобильным заводом на поставку суперконденсаторных модулей. Суперконденсаторы обеспечивают гарантированный запуск двигателя автомобиля при экстремально низких температурах до -50
31.10.2018 УАЗ внедрил MES-систему для учета хода производства

ода сходят автомобили различных модификаций с множеством опций. На одной сборочной линии собираются УАЗ Патриот, Пикап, Профи. Для того, чтобы конвейер работал ритмично, без простоев и без изли
27.09.2018 УАЗ усилил контроль качества продукции с помощью системы SOK 2.0

дут успешно пройдены все тесты и устранены все неисправности», — отметил операционный директор ООО «УАЗ» Руслан Горевой. Инспекторы по качеству заносят информацию о несоответствиях в стационарн
31.08.2017 УАЗ начал продавать свои автомобили за криптовалюту

Новое предложение УАЗаПокупку внедорожника Ульяновского автомобильного завода (УАЗ) теперь можно оплатить криптовалютой biocoin, о чем компания-производитель сообщила на св
05.04.2016 УАЗ и «Мотовилихинские заводы» внедряют «1С:ERP»

gYong, Mazda), владеет производственными площадками, на которых выпускаются российские внедорожники УАЗ, корейские SsangYong, а также бензиновые и дизельные двигатели ЗМЗ. Как отмечается, корпо
19.06.2008 «Доктор Веб» обеспечит защиту УАЗа

ту Ульяновского автомобильного завода. В апреле 2008 г. ОАО «Ульяновский автомобильный завод» (ОАО «УАЗ») – ведущий российский производитель полноприводных автомобилей, входящий в состав автомо
12.04.2008 "Полный привод 2: УАЗ" - Total Optimization Kit 2

Опубликована вторая версия утилиты для оптимизации работы автосимулятора "Полный привод 2: УАЗ"от 1С и Avalon Style Entertainment. Скачать файл Total Optimization Kit 2 можно здесь (133 МБ).Как и прежде, возможности этой программы позволяют увеличить производительность игры в 2-2,5 р
18.03.2008 "Полный привод 2: УАЗ" - Оптимизация

Опубликована утилита для оптимизации работы автосимулятора "Полный привод 2: УАЗ"от 1С и Avalon Style Entertainment. Скачать файл Total Optimization Kit можно здесь (144 МБ).Утилита оптимизирует настройки, в том числе графические, и улучшает игру на компьютерах средней

04.03.2008 "Полный привод 2: УАЗ 4X4" в печати

Компания 1C отправила в печать автосимулятор "Полный привод 2: УАЗ 4X4" от студии Avalon Style Entertainment. В продажу игра поступит 14 марта в обычной джевел-упаковке и коллекционном DVD-боксе.В этой игре собраны и переведены на новый технологический уро
22.02.2008 "Полный привод 2: УАЗ 4X4". Демоверсия

Опубликована демоверсия автосимулятора "Полный привод 2: УАЗ 4X4" от 1C и компании Avalon Style Entertainment . Скачать демоверсию, которая дает возможность испытать два из тридцати девяти автомобилей марки "УАЗ" на просторах заснеженной Ладог
19.02.2008 "Полный привод 2: УАЗ 4X4": Видео и скриншоты

Опубликован вступительный видеоролик и новые скриншоты из автосимулятора "Полный привод 2: УАЗ 4X4" от 1C и компании Avalon Style Entertainment . Скачать видео можно здесь (133 МБ).Легендарный внедорожник УАЗ отправляется в беспрецедентную экспедицию по живописным, но труднопр
07.02.2008 "Полный привод 2: УАЗ 4X4" в разработке

Компания 1C анонсировала автосимулятор "Полный привод 2: УАЗ 4X4" - новый проект компании Avalon Style Entertainment .Легендарный внедорожник УАЗ отправляется в беспрецедентную экспедицию по живописным, но труднопроходимым регионам России. Мощ
25.12.2007 Обзор «Полный привод 2: Hummer». Меняем УАЗ на иномарку

вот оно появилось: медленно, с уверенностью носорога переваливается с камня на камень заляпанный грязью корпус. Встречайте — «Полный привод 2: Hummer».Читайте: Обзор «Полный привод 2: Hummer». Меняем УАЗ на иномарку.
27.04.2007 "Уральский призыв" стартовал

Компания 1C сообщает о поступлении в продажу дополнения "Уральский призыв" к симулятору внедорожников "Полный привод: УАЗ 4х4" от Avalon Style Entertainment. Предлагается также посмотреть новый видеоролик, посвященный российским вездеходам УАЗ, покоряющим кряжи и высоты Урала. Скачать ролик можно с серв
17.04.2007 "Уральский призыв" начинается

1C и студия Avalon Style Entertainment объявляют об отправке в печать дополнения "Уральский призыв" к симулятору внедорожников "Полный привод: УАЗ 4х4". О поступлении игры в продажу будет сообщено дополнительно.Дополнение создавалось в тесном и живом сотрудничестве с коммьюнити, сформировавшемся вокруг игры: в "Уральском призыве" вопл
01.03.2007 "Уральский призыв" в разработке

1C и студия Avalon Style Entertainment официально объявили о разработке первого дополнения "Уральский призыв" к симулятору внедорожников "Полный привод: УАЗ 4х4", получившему высокие оценки как игроков, так и критиков. Выйдет игра в этом году.Дополнение добавит в игру новый труднопроходимый регион "Уральские горы" и новые автомобили: УАЗ
02.02.2007 Обзор «Полный Привод: УАЗ 4х4». Дух бездорожья

«Полный Привод: УАЗ 4х4» позиционировался как «первый российский симулятор внедорожника». Однако появление названия известного концерна в имени игры насторожило фанатов — не раз уже подобный подход превращал з
05.01.2007 "Полный привод: УАЗ 4Х4": Большое обновление

Сразу три новых патча для автосимулятора "Полный привод: УАЗ 4Х4" появились на официальном сайте игры. Прежде всего - это обновление до версии 1.2, вносящее большое количество в изменений в игру, сразу за ним появился патч 1.2.1 и, наконец, выпущена

04.01.2007 "Полный привод: УАЗ 4Х4": Патч 1.1

Вышел первый патч для игры "Полный привод: УАЗ 4Х4" от 1C и студии Avalon Style Entertainment. Обновление корректирует физику, оптимизирует время загрузки приложения, повышает стабильность работы игры и добавляет новый призовой автомоби
20.12.2006 Чемпионат "Полный привод: УАЗ 4х4"

1C и студия Avalon Style Entertainment объявили о проведении чемпионата по игре "Полный привод: УАЗ 4х4", который пройдет в торговом центре МЕГА-Химки 23-го декабря.Ожидается бескомпромиссн
10.11.2006 "Полный привод: УАЗ 4Х4" в продаже

1C сообщает о появлении в продаже игры "Полный привод: УАЗ 4Х4", разработанной студией Avalon Style Entertainment. Игра посвящена отечественной авто
02.11.2006 Печатный цех компании 1С

Сегодня ушли в печать три игры от компании 1C: автосимулятор "Полный привод: УАЗ 4х4", RPG Icewind Dale: Heart of Winter и шутер от первого лица "Вьетконг 2". Все три игр
31.05.2005 УАЗ внедряет систему MFG/PRO

и «Норбит», являющейся центром компетенции холдинга ЛАНИТ по внедрению системы MFG/PRO. Руководство УАЗ провело оценку нескольких программных решений по автоматизации производственной и управле

Публикаций - 137, упоминаний - 195

Sollers и организации, системы, технологии, персоны:

8665 42
1C - Avalon Style Entertainment 50 29
Diasoft - Диасофт 972 23
Rimini Street 77 22
Программный продукт ГК 63 22
Мечел Инфотех - Мечел-Информационные Технологии 30 21
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13581 14
Prof-IT Group - Проф-ИТ Групп 62 10
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 303 10
Luxms 91 10
SAP SE 5369 7
Oracle Corporation 6792 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9009 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3274 5
МегаФон 9509 5
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 232 5
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 416 4
Veeam Software 322 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3016 4
Ростелеком 10076 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5111 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1671 3
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1196 3
Naumen - Наумен 664 3
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 685 3
1С-Рарус 915 3
Dynatrace 57 3
Siemens AG - Siemens Group 2607 3
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо бизнес - ДИЦ - Долгопрудненский исследовательский центр 22 3
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1816 3
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 452 2
СФР - ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 37 2
Yandex - Яндекс 8005 2
Microsoft Corporation 25009 2
IBM - International Business Machines Corp 9502 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1532 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 321 2
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 229 2
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 415 2
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 118 2
Почта России ПАО 2202 27
НСПК - Национальная система платежных карт 873 25
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 106 25
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 492 24
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 77 24
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 666 23
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 532 23
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 23
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1733 22
МКБ - Московский кредитный банк 600 22
X5 Group - Перекрёсток 589 21
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 341 21
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7829 18
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 81 18
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1095 17
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 219 17
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 194 13
РЖД - Российские железные дороги 1955 12
Лента - Сеть розничной торговли 2201 11
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1135 11
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 440 10
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 10
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 424 10
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 299 10
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 436 10
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 380 10
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 253 10
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 683 10
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 534 10
ОМК - Объединенная металлургическая компания 214 10
Zenden Group - Дом одежды 65 10
Комус 102 10
МОСГАЗ 44 10
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 53 10
36,6 - аптечная сеть 90 10
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 250 9
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 93 9
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 9
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 275 9
Фаберлик - Faberlic 94 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3183 21
Федеральное казначейство России 1834 15
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12363 12
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1955 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3225 6
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1674 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3031 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2782 5
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 254 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3472 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4688 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3278 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6167 4
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 519 4
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации 61 4
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 302 4
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 783 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3063 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5645 3
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 35 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 127 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2079 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5137 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 884 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1250 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 593 2
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 63 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 274 2
Минкультуры РФ ГИВЦ - ГИВЦ МК РФ - Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ - ГИВЦ Роскультуры 28 2
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 138 2
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 100 2
ФМБА России - Центр спортивной медицины ФНКЦСМ ФГБУ 10 2
Альянстрансатом 6 2
Мосгортур ГАУК - Московское агентство организации отдыха и туризма 9 2
Администрация Твери 5 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2051 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3396 2
Правительство Челябинской области 72 2
Судебная власть - Judicial power 2360 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2639 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 762 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 336 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 133 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 715 1
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 18 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6322 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1464 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 178 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 306 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70059 58
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54625 48
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21681 40
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32736 40
Транспорт - Автомобилестроение - внедорожники - off-road vehicle - внедорожные транспортные средства 185 33
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4576 24
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1025 23
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5679 21
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2338 20
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 553 20
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7083 20
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16520 15
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17550 15
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5040 14
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12065 13
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13037 12
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 623 12
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5982 12
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7903 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22248 11
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7035 11
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12599 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31132 11
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14202 11
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 831 10
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2629 10
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 699 10
Data Catalog - Database Catalog - Каталог данных - Централизованное хранилище метаданных 66 10
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10990 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30067 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16682 7
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5703 7
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9984 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21462 7
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический автомобиль, электрический транспорт 573 7
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6010 6
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1463 6
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4280 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11979 6
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5496 6
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 469 14
Luxms BI 90 10
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2368 8
1С:ERP Управление предприятием 660 7
Sollers УАЗ - УАЗ Профи 6 6
Sollers УАЗ - УАЗ Патриот 7 5
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 378 4
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 620 4
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 190 4
Электромобили Мануфэкчуринг Рус - EVM Pro 5 4
Siemens Lifecycle DNA - методика оценки уровня зрелости цифровых технологий 3 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1439 3
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 278 3
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 973 3
ГАЗ ГАЗель NN - ГАЗ GAZelle e-NN - электромобиль - электрическая Газель 17 3
ГАЗ ГАЗель NEXT 9 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5075 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3381 3
Microsoft Windows 16077 3
Microsoft Windows BitLocker 938 3
Siemens Teamcenter 67 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 965 2
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1079 2
Prof-IT MES - Система управления производственными процессами 6 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2832 2
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 598 2
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 180 2
Heroes of Might and Magic - Компьютерная игра (пошаговая стратегия) 89 2
1С:УАТ - 1С:Управление автотранспортом 95 2
Nissan Leaf - электромобиль 54 2
EA Sports - FIFA - компьютерная игра (спортивный симулятор) 212 2
ГАЗ ГАЗель 44 2
GSC Game World - S.T.A.L.K.E.R 140 2
QAD MFG/Pro 29 2
EA - BioWare - Neverwinter Nights 32 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7210 1
Google Android 14434 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 365 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 338 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 675 1
Ступин Евгений 28 28
Натрусов Артем 297 24
Дьяченко Валерий 95 23
Белоусов Максим 109 23
Марковский Роман 26 23
Трояновский Владимир 62 22
Глазков Александр 146 22
Аитов Тимур 197 22
Путятинский Сергей 86 22
Hope Paul - Хоуп Пол 23 21
Дворкович Аркадий 211 20
Трапезин Владимир 30 20
Харитонов Денис 22 20
Лагунов Андрей 43 19
Емельченков Сергей 140 19
Андрианов Павел 84 19
Сологуб Денис 74 18
Бурилов Андрей 117 18
Копысов Виталий 63 17
Михалев Евгений 94 10
Меденцев Константин 98 10
Воронин Павел 156 10
Полянская Нина 24 10
Сирота Юрий 67 10
Фокин Валерий 48 10
Козак Николай 179 10
Дорофеев Дмитрий 31 10
Тараторин Александр 58 10
Ульихин Павел 36 10
Сафрыгин Егор 38 10
Пчелин Юрий 38 10
Руднева Валентина 26 10
Шанина Ирина 27 10
Дмитриев Андрей 42 10
Алешкин Сергей 65 10
Сыцко Дмитрий 25 10
Мартынов Павел 28 10
Новоселов Иван 35 10
Ефёров Алексей 44 10
Тютюнник Александр 41 10
Россия - РФ - Российская федерация 152084 94
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44778 42
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18144 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52893 16
Европа 24478 15
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3099 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17739 9
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2598 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14339 8
Россия - Уральские горы - Уральский хребет - Большой Урал 35 7
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 978 5
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 862 5
Россия - СЗФО - Карелия Республика 710 5
Япония 13415 5
Южная Корея - Республика 6769 5
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 968 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2856 4
Чехия - Чешская Республика 1322 4
Казахстан - Республика 5709 4
Беларусь - Белоруссия 5922 4
Украина 7716 4
Грузия 1267 4
Монголия 361 4
Ближний Восток 3005 3
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1424 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2792 3
Россия - ПФО - Ульяновская область 638 3
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 501 3
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 617 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2574 3
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1654 3
Земля - планета Солнечной системы 10526 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3002 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13457 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 2
Индия - Bharat 5597 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3163 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4163 2
Израиль 2770 2
Африка - Африканский регион 3537 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53583 48
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5452 36
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50030 35
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6050 34
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19702 31
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25227 30
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14511 20
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7687 17
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5829 15
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 435 13
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5680 13
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10380 12
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4147 11
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16984 11
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30866 10
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6737 10
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9585 9
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1300 9
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6148 7
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5135 7
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6229 7
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4224 7
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2242 7
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3284 6
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8808 6
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4212 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11452 6
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5853 6
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1185 6
Экономический эффект 1148 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5340 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7144 5
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1271 5
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5255 5
Физика - Physics - область естествознания 2731 5
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1408 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8080 5
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3689 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6192 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 6107 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11346 2
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 369 2
Ведомости 1126 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1042 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1059 2
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 296 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
ITnews 34 1
Известия ИД 676 1
РИА Новости 959 1
ВГТРК - Карусель - Бибигон - Теленяня - Российский детско-юношеский государственный телеканал 24 1
Финансовая газета 24 1
ERPNews 2 1
CNews Инновация года - награда 126 19
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8282 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3395 4
Gartner - Гартнер 3588 3
IDC - International Data Corporation 4928 2
Автостат 42 2
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 63 1
Moody's Investors Service 136 1
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 749 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 582 1
УрГЭУ - Уральский государственный экономический университет 22 1
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 257 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 76 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 156 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 328 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Техноград - инновационно-образовательный комплекс 33 1
Rice University - William Marsh Rice University - Университет Уильяма Марша Райса - Университет Райса - Райсовский университет 98 1
УлГУ - Ульяновский государственный университет 12 1
Минобороны РФ - РГВВДКУ - Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала В.Ф. Маргелова 2 1
УлГТУ ФГБОУ ВО - Ульяновский государственный технический университет 7 1
УлГПУ им. И.Н. Ульянова ВО ФГБОУ - Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова 3 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1169 24
CNews FORUM Кейсы 276 24
CNews Баттл 64 20
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 605 4
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2084 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 3
1С:Проект года 26 3
CNews AWARDS - награда 532 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2536 2
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 93 1
Russian CIO Summit - Съезд ИТ-директоров Северо-Западного региона 19 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
День молодёжи - 27 июня 961 1
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 105 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1378510, в очереди разбора - 740417.
Создано именных указателей - 181150.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

За какие функции и характеристики телевизора нужно платить в 2025 году

Офлайн-карты для туриста: лучшие приложения, которые работают без интернета

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: