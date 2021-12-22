УАЗ перенес сервисы «1С» в облако VK Cloud Solutions

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) перенес сервисы «1С» в облако VK Cloud Solutions. Промышленным интегратором выступила компания Prof-IT Group.

Завод УАЗ реализует стратегию по выделению дирекций и департаментов в самостоятельные юридические лица. Для этого было необходимо кардинально изменить подходы к распределению ИТ-мощностей внутри компании, сократить сроки предоставления вычислительной инфраструктуры и систем хранения под различные проекты.

Для решения этой задачи компания приняла решение о миграции в облачную среду. Одним из ключевых факторов выбора в пользу облака для УАЗ стало то, что оно позволяет быстрее масштабировать бизнес, сокращая время и затраты на организацию ИТ-инфраструктуры в новых юрлицах. В качестве основного технологического партнера была выбрана VK Cloud Solutions (бывшая Mail.ru Cloud Solutions).

Миграция происходила по сценарию “as is” (как есть) — все системы и бизнес-приложения «1С» переехали в облачную инфраструктуру и сохранились в том виде, в каком они существовали ранее на локальных серверах. Это было реализовано посредством образов системы (снэпшотов), которые были перенесены в инфраструктуру VK Cloud Solutions. Такой тип миграции обусловлен несколькими факторами: сохранение существующих интеграций, настроек, прав доступа и администрирования.

Миграция сервисов «1С» была произведена параллельно в два облачных проекта. Проект реализуется поэтапно в четыре очереди. В ноябре 2021 г. были завершены две очереди миграции. «С нуля» развернута облачная инфраструктура, запущены 44 виртуальные машины, а также такие сервисы как «1С:УПП», «1С:бухгалтерия», «1С:ЗУП» и файловые хранилища. Общее количество перенесенных ресурсов – 36 информационных баз «1С» суммарным объемом 30 Тб. Развернута отказоустойчивая терминальная ферма для одновременного подключения 800+ пользователей.

«Перед нами стояла амбициозная задача — перенести в облако ИТ-инфраструктуру предприятия и полностью отказаться от физических серверных мощностей и арендуемых серверных помещений. Оптимальным сценарием стала последовательная миграция с поочередным переносом сервисов и систем. Мы благодарим нашего технологического партнера Prof-IT Group за экспертизу в области решений на платформе «1С» и VK Cloud Solutions за опыт работы с облачными пространствами», – сказал Артем Никаншин, директор по информационным технологиям УАЗа.

Что такое геокластер и чем он может быть полезен владельцам бизнеса Бизнес

«Мы рады сотрудничеству с VK Cloud Solutions. Мы рассчитываем, что облачное решение VK Cloud Solutions, с которым мы работаем на протяжении нескольких лет, станет одним из важных элементов отказоустойчивой работы ИТ-систем УАЗа. В ходе этого проекта важно было разграничить зоны ответственности между УАЗом и дочерними структурами. Миграция систем «1С» в облачное пространство VK Cloud Solutions шла поэтапно с сохранением существующей архитектуры и интеграций. Это было одним из важных требований заказчика при реализации цифровой трансформации», – отметил Евгений Сударкин, генеральный директор Prof-IT Group.

«Мы видим, что производства все чаще уходят от локальных инсталляций и переносят в облачную инфраструктуру критичные сервисы, использование которых непосредственно влияет на их деятельность. Крупные предприятия начинают осознавать, что облачные продукты могут быть надежными и безопасными. Мы способны помочь им пройти по пути цифровой трансформации быстрее и с меньшими затратами, как в компании УАЗ», – сказал Леонид Аникин, директор по развитию компании «VK цифровые технологии».

В ходе реализации проекта одним из вызовов стало сохранение заданных значений производительности. Учитывая принципиальные различия физических серверных мощностей и облачной инфраструктуры, этот вопрос потребовал детальной проработки, в том числе моделирования сервисов «1С» в облаке и проведения нагрузочного тестирования на этапе подготовки к миграции. Силами специалистов Prof-IT Group удалось настроить облачную инфраструктуру таким образом, чтобы критические параметры производительности 1С-систем не только сохранились на прежнем уровне, но и увеличились на несколько пунктов. Уже более месяца сервисы «1С» работают в облачной инфраструктуре в штатном режиме — без сбоев, аварий и инцидентов — с повышенной производительностью.

С 2018 г. УАЗ держит курс на цифровую трансформацию. Компания запустила проект по внедрению технологий цифровой фабрики для проектирования и производства продукции. Первым изменениям подверглись многие производственные процессы, от подачи комплектующих на конвейер до аудита качества автомобилей. Следующим этапом цифровизации бизнеса стал проект миграции УАЗ в облачную инфраструктуру VK Cloud Solutions.