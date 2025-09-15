Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 182949
ИКТ 14218
Организации 11053
Ведомства 1490
Ассоциации 1063
Технологии 3505
Системы 26210
Персоны 78633
География 2945
Статьи 1553
Пресса 1254
ИАА 717
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2716
Мероприятия 871

УлГТУ ФГБОУ ВО Ульяновский государственный технический университет

УлГТУ ФГБОУ ВО - Ульяновский государственный технический университет

УПОМИНАНИЯ


15.09.2025 Олег Цветков, «Таграс»: Мы отказались от фрагментарного подхода к автоматизации 1
13.12.2024 Абитуриенты, студенты и преподаватели вузов получат быстрые и точные ответы благодаря GigaChat 1
04.07.2024 В SkillStaff рассказали, какие вузы окончили айтишники 2
07.04.2022 REG.RU представляет домены-долгожители в честь дня рождения зоны .RU 2
24.01.2019 РВК отобрала команды для участия в первых в России испытаниях беспилотных автомобилей для зимних дорог 1
16.01.2018 Симбирская Долина. Как в Ульяновске создали с нуля и развивают ИТ-отрасль мирового уровня 2
12.10.2017 ИТ-компании Ульяновской области получат льготы за введение инновационных методов работы 1
20.07.2016 МТС развернула сети 4G во всех районах Ульяновска 1

Публикаций - 8, упоминаний - 11

УлГТУ ФГБОУ ВО и организации, системы, технологии, персоны:

8737 2
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 874 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 431 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1676 1
SimbirSoft - СимбирСофт 102 1
Magento Inc 37 1
АИС Город 2 1
Shopify 27 1
Simtech Development - Симтек Девелопмент 6 1
MediaSoft - МедиаСофт 6 1
Prof-IT Group - Проф-ИТ Групп 66 1
Acer Group - Acer Inc 2619 1
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 337 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4347 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 943 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13733 1
СтарЛайн НПО - StarLine 23 1
Avrora Robotics - Аврора Роботикс 4 1
НКБ ВС - Научно-конструкторское бюро вычислительных систем 3 1
ИТС СПРУТ - Магнитогорск 1 1
BaseTracK 3 1
CVLRobotics 1 1
БИС НПК - Бортовые интеллектуальные системы 2 1
Telegram Group 2395 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7896 2
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 137 1
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Авиастар - Ульяновском авиационном заводе 23 1
Ростех - Техмаш - Завод имени Серго Производственное объединение ФГУП - ПОЗиС - Pozis - Свияга, Мир 11 1
Газпром ПАО 1386 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1158 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 256 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 304 1
КонсультантПлюс 149 1
Ру-Веб. Инвестиции 15 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 426 1
РВК - Российская венчурная компания 551 1
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 48 1
Авто-РТК - РТК-Авто 2 1
Венец АКБ 20 1
Belgee - Белджи 16 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12530 1
Судебная власть - Judicial power 2370 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 87 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3196 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 230 1
ФРИТ - Фонд развития интернет-технологий 3 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55227 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70687 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21991 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1555 2
G2C - Government-to-Citizen - Правительство для гражданина 42 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21568 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16482 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11681 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16779 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7146 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5205 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 617 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17610 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4597 1
Cleantech - Greentech - Чистые технологии - экологически чистые технологии - Industry Ecology - Промышленная экология - Zero waste philosophy - Биоэкономика - Зелёная экономика - Зелёные технологии - Безотходное производство 328 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16533 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12707 1
Индустрия красоты - Товары для красоты, ухода за собой и здоровья - BeautyTech - Гаджеты красоты - Техника для индивидуального ухода - Beauty and health products - Beauty gadgets - Equipment for individual care 273 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3043 1
Транспорт - Автомобилестроение - внедорожники - off-road vehicle - внедорожные транспортные средства 187 1
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 1127 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1310 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12796 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1116 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33008 1
Умный регион - концепция инновационного развития городов и районов 31 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1285 1
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1011 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1249 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3046 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31303 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8967 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3323 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8483 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1387 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8651 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3899 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1174 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8001 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9537 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7247 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 319 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 314 1
Microsoft Windows 16133 1
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова - Ан-124 Руслан - транспортный самолет-гигант 69 1
Simtech CS-Cart CMS 14 1
StatOnline.ru - Статистический справочник Рунета 79 1
NVision Барьер 701 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 322 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1425 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 294 1
Oracle Java - язык программирования 3283 1
JavaScript - JS - язык программирования 1291 1
AWG - SkillStaff 33 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1055 1
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 187 1
СалютДевайсы - GigaChat 299 1
React JS - JavaScript фреймворк 101 1
СТУ Business Studio 17 1
Морозов Сергей 59 2
Опенышева Светлана 64 2
Путин Владимир 3299 1
Суворов Александр 19 1
Мальков Павел 2 1
Гавришин Артем 1 1
Ульянов Александр 1 1
Егоров Ярослав 2 1
Вильянов Сергей 16 1
Гончаров Иван 2 1
Каштанкин Илья 3 1
Ярушкина Надежда 1 1
Пугачев Емельян 1 1
Гайдар Аркадий 3 1
Кушниренко Алексей 1 1
Шишкин Вадим 1 1
Керенский Федор 1 1
Сударкин Евгений 28 1
Голуб Василий 24 1
Насочевский Виктор 1 1
Ведяхин Александр 154 1
Цветков Олег 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 153075 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18235 3
Россия - ПФО - Ульяновская область 642 3
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 503 3
Германия - Федеративная Республика 12861 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44995 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3013 2
Россия - СФО - Новосибирск 4548 2
Беларусь - Белоруссия 5946 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13480 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52995 1
США - Калифорния 4729 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4186 1
Индия - Bharat 5608 1
Китай - Тайвань 4086 1
Земля - планета Солнечной системы 10571 1
Дания - Королевство 1314 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3177 1
Израиль 2776 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1025 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2867 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1427 1
Чехия - Чешская Республика 1327 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2618 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 878 1
Нидерланды 3589 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 729 1
Литва - Литовская Республика 658 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 393 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 480 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 356 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 621 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Симбирск 3 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Димитровград 68 1
Россия - СКФО - Чечня - Грозненский район - Грозный 247 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7932 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3103 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3293 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2041 1
Россия - УФО - Челябинская область 1348 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53917 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31088 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11286 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9734 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14658 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50287 2
Английский язык 6823 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5863 2
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1420 2
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 603 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8831 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5370 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3639 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5173 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3709 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7196 1
Налогообложение - ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 82 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2964 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2658 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 445 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3759 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1635 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5182 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6798 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6249 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1984 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1164 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 940 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1361 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1157 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 983 1
Увлечения и хобби - Hobbies 377 1
Информатика - computer science - informatique 1121 1
Пропаганда и агитация 194 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1308 1
Гражданская война 167 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4231 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4168 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19844 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17065 1
Известия ИД 683 1
УлГУ - Ульяновский государственный университет 12 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 588 2
ЮФУ - Южный федеральный университет 72 2
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 134 2
УлГПУ им. И.Н. Ульянова ВО ФГБОУ - Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова 3 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 330 2
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 158 1
ИГУ - Иркутский государственный университет 23 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 208 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 76 1
ЮЗГУ - Юго-Западный государственный университет 9 1
УИ ГА ФГБОУ ВО - Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б.П.Бугаева - Краснокутское лётное училище гражданской авиации - Сасовское лётное училище гражданской авиации - Омский лётно-технический колледж гражданской авиации и 4 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 180 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 646 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 494 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет - Северо-Кавказский институт сельскохозяйственного машиностроения - Азово-Черноморский институт сельскохозяйственного машиностроения - Ростовский-на-Дону институт сельскохозяйственного машиностроения 36 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 565 1
БФУ им. И. Канта - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта - Калининградский государственный университет 32 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 102 1
КубГАУ - Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина 9 1
День молодёжи - 27 июня 968 1
Up Great - серия технологических конкурсов 9 1
Up Great - Зимний город - конкурс 6 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383879, в очереди разбора - 732650.
Создано именных указателей - 182949.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие широкоформатные мониторы в 2025 году: хиты продаж

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?
Показать еще