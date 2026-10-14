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Нидерланды Эйндховен

Нидерланды - Эйндховен

СОБЫТИЯ


14.10.2026 Главная микроэлектронная компания мира расписалась в беспомощности. Литографов на всех не хватит 1
26.11.2024 В ИТ-сервисах Microsoft хаос. Из-за ошибки в коде в Microsoft 365, Exchange Online, Outlook произошел мощный сбой 1
29.08.2024 Из-за ошибки в ПО засбоила работа голландских полиции, скорой помощи, пожарных и аэропорта Эйндховена 1
16.05.2018 Хайтек-компания с корнями в XIX веке и с российской историей радикально сменила название 1
16.01.2018 Симбирская Долина. Как в Ульяновске создали с нуля и развивают ИТ-отрасль мирового уровня 1
28.06.2017 Принтер объединит берега 1
14.04.2017 Москва претендует на звание самого умного города планеты 2017 года 1
03.04.2017 Найден способ ускорить Wi-Fi в 100 раз 2
26.10.2016 Royal Philips создаст научно-исследовательский центр в «Сколково» 1
28.08.2015 Магнит и жидкость - хорошая основа для хронометра 1
20.01.2014 Специалисты Philips разработали концепт интерактивного пространства для отдыха 2
10.07.2013 Ученые освоили «пятимерную память», в 7 тыс. раз более емкую, чем Blu-ray 1
24.05.2013 Европейские власти инвестируют 5 млрд евро в производство микроэлектроники 1
20.01.2011 Samsung купил разработчика технологии электросмачивания 1
09.07.2010 IBM и ЕС сотрудничают в разработке новой модели взаимодействия в сфере электронного бизнеса на базе открытого ПО и «облачных» технологий 1
20.10.2009 NXP передал Virage Logic часть своих прав на разработки в области CMOS 1
03.04.2008 Создан прототип микрокулера 1
06.03.2008 Предложен векторный пульт управления телевизором 1
11.12.2007 Разработан беспроводной кардиограф 1
17.08.2007 Компакт-диску исполнилось 25 лет 1
02.04.2007 В "Сибирьтелекоме" назначен генеральный директор 1
29.12.2006 Западная Европа откажется от Microsoft? 1
25.12.2006 Передача данных: Siemens догоняет конкурентов 1
22.12.2006 Рекорд скорости передачи данных: 2 DVD за 1 секунду 1
19.12.2006 Philips предложил альтернативу лазерной фотоэпиляции 1
19.12.2006 Philips предложил альтернативу лазерной фотоэпиляции 1
04.08.2005 Philips: усиление отдельных звуков в шумной среде 1
04.08.2005 Philips: усиление отдельных звуков в шумной среде 1
19.07.2005 Philips победила размытость в ЖК-экранах 1
09.12.2002 Голландские физики разработали новую методику производства полимеров 1
09.12.2002 Голландские физики разработали новую методику производства полимеров 1
08.08.2002 Philips намерен продать компании Bosch подразделение коммуникаций, систем безопасности и видеосистем 1
29.11.2001 Мобильный телефон угадает мелодию 1
29.11.2001 Мобильные телефоны получат возможность угадывать мелодии 1
19.04.2001 Голландец поместил в интернет фотографии бывшей возлюбленной 1
17.08.2000 Versatel завершила строительства пятой оптоволоконной сети в странах Бенилюкс 1
11.01.1999 Philips сосредоточит ресурсы по исследованиям и разработке в Philips High Tech Campus в районе Эйндховена 1

Публикаций - 38, упоминаний - 40

Нидерланды и организации, системы, технологии, персоны:

Philips 2102 15
Philips Electronics - Royal Philips Electronics - Ройал Филипс Электроникс 335 5
Samsung Electronics 11153 4
Microsoft Corporation 25886 2
LG Electronics 3749 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1717 2
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 2
Siemens AG - Siemens Group 2675 2
KillNet - Хакерская группировка 19 1
Hitachi Medical Systems 2 1
Ростелеком 11062 1
Amazon Inc - Amazon.com 3309 1
Intel Corporation 12880 1
IBM - International Business Machines Corp 9719 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1772 1
9729 1
Toshiba Corporation 2987 1
Canon 1444 1
Sony 6757 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2694 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 462 1
Signify - Philips Lighting 22 1
SimbirSoft - СимбирСофт 124 1
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1163 1
Magento Inc 38 1
ММТ - Мобильные Медицинские Технологии - Онлайн Доктор 62 1
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 274 1
CrowdStrike Holdings 66 1
АИС Город 2 1
Shopify 37 1
ICF - Intelligent Community Forum 11 1
Philips Lightning 1 1
Siemens Healthineers AG - Siemens Healthcare - Siemens Medical Solutions - Siemens Medical Systems - Siemens Medical Engineering Group 22 1
Haier Group 232 1
Simtech Development - Симтек Девелопмент 6 1
Intel Fab 42 7 1
Polaroid 72 1
TPV Philips - TPV Technology - TP Vision - ТИПИ Вижн Евразия - TPV CIS - Ти Пи Ви Си-Ай-Эс 79 1
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 739 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 175 2
Eindhoven Airport - Аэропорт Эйндховен - IATA: EIN, ICAO: EHEH 1 1
Republic Airways Holdings - Frontier Airlines 4 1
Visa International 1998 1
McDonald’s - Макдоналдс 221 1
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 141 1
Подружка - Табер Трейд - сеть магазинов косметики 62 1
Euronext NV Stock Exchange - панъевропейская фондовая биржа 54 1
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Авиастар - Ульяновском авиационном заводе 23 1
Ростех - Техмаш - Завод имени Серго Производственное объединение ФГУП - ПОЗиС - Pozis - Свияга, Мир 11 1
Thales Cryogenics 1 1
Евросоюз - Европейский исследовательский совет - European Research Council, ERC 7 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13934 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5786 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3230 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1582 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3469 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 646 1
ЦОДД ГКУ - Центры организации дорожного движения 114 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 68 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 96 1
Санкт-Петербург - Зимний дворец - главный императорский дворец России 11 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6022 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 412 1
Судебная власть - Judicial power 2529 1
ACSI - Artifact-Centric Service Interoperation - Консорциум артефакт-ориентированного взаимодействия сервисов 1 1
ФРИТ - Фонд развития интернет-технологий 3 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7584 8
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18324 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29945 6
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3763 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16754 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26597 5
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Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17123 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13839 4
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6637 4
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Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле - SoIC - System on Integrated Chips - Вертикальное объединение чиплетов различных типов 690 3
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Microsoft Windows 17038 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7718 1
Microsoft Windows 10 1959 1
Microsoft Office 4241 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3126 1
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 337 1
Microsoft Teams - MS Teams 676 1
Microsoft Office 365 1057 1
Microsoft Outlook 1509 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 868 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1852 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 272 1
Philips Hue - Умные лампы и светильники 31 1
Правительство Москвы - МЭШ - Московская электронная школа 75 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 484 1
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова - Ан-124 Руслан - транспортный самолет-гигант 69 1
Philips Ingenia Ambition - МРТ - серия магнитно-резонансных томографов 10 1
Microsoft Exchange Online 113 1
Simtech CS-Cart CMS 14 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Правительство Москвы - Моя улица - Программа комплексного благоустройства улиц Москвы 10 1
Apple Lighting 87 1
Насочевский Виктор 1 1
Brekelmans Ruben - Брекельманс Рубен 1 1
Ollongren Kajsa - Оллонгрен Кайса 1 1
Vissenberg Gilles - Виссенберг Жиль 1 1
Kramer Pieter - Крамер Питер 2 1
Kroes Neelie - Кроес Нили - Кроэс Нейли 35 1
Vanapalli Srinivas - Ванапалли Шринивас 1 1
Botti Jean - Ботти Жан 2 1
Путин Владимир 3477 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 478 1
Вексельберг Виктор 155 1
Морозов Сергей 61 1
Ермолаев Артем 379 1
Опенышева Светлана 64 1
Суворов Александр 21 1
Мальков Павел 2 1
Гавришин Артем 1 1
Ульянов Александр 1 1
Егоров Ярослав 3 1
Вильянов Сергей 25 1
Гончаров Иван 3 1
Каштанкин Илья 18 1
Ярушкина Надежда 1 1
Rondolat Eric - Рондола Эрик 2 1
Пугачев Емельян 1 1
Гайдар Аркадий 4 1
Кушниренко Алексей 1 1
Шишкин Вадим 1 1
Керенский Федор 1 1
Philips Frederik - Филипс Фредерик 1 1
van Beethoven Ludwig - ван Бетховен Людвиг 22 1
Исаев Александр 35 1
Kazansky Peter - Казански Петер 3 1
Pasquariello Donato - Паскуриелло Донато 1 1
Koonen Ton - Коонен Тон 1 1
Цаплин Никита 94 1
Destura Galileo - Дестура Галилео 1 1
Нидерланды 3775 30
Европа 25035 9
Россия - РФ - Российская федерация 168796 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55125 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48167 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19408 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13876 4
Нидерланды - Амстердам 631 4
Япония 13860 3
Дания - Королевство 1344 3
США - Нью-Йорк 3197 3
Бельгия - Королевство 1202 3
Германия - Федеративная Республика 13309 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4243 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3166 2
Индия - Bharat 5920 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3677 2
Израиль 2873 2
Франция - Французская Республика 8213 2
Испания - Королевство 3855 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3423 2
Литва - Литовская Республика 675 2
Литва - Вильнюс 42 1
Бельгия - Лёвен 12 1
Земля - планета Солнечной системы 10920 1
Швеция - Королевство 3797 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19806 1
Польша - Республика 2043 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3516 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4561 1
Канада 5098 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1100 1
Африка - Африканский регион 3650 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1834 1
Италия - Итальянская Республика 4526 1
Дания - Копенгаген 155 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3077 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1535 1
Россия - СФО - Новосибирск 4946 1
Бразилия - Федеративная Республика 2535 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10573 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34373 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54203 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11518 6
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6283 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58573 5
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16386 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 11004 2
Английский язык 7085 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18443 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7725 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6235 2
Энергетика - Energy - Energetically - Энергетическая инфраструктура 5972 2
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1161 2
Газы - Природный газ - Natural gas - газопровод - смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли 246 2
Молекула - Molecula 1108 2
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1933 2
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Велоспорт 304 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12032 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5852 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 4018 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7965 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6881 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5861 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5060 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 666 1
Налогообложение - ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 83 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5866 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27721 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5689 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6246 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1317 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3032 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1258 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1565 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3218 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11784 1
New Scientist 1448 4
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6135 2
AP - Associated Press 2009 2
Phys.org 973 2
PhysicsWeb 184 2
Известия ИД 794 1
Sky News - Телеканал 32 1
Ananova 250 1
ScienceDaily 399 1
Philips Research 19 3
Gartner - Гартнер 3676 1
IBM Research 111 1
ACSI - American Customer Satisfaction Index - Американский индекс удовлетворенности потребителей 19 1
TU/e - Technische Universiteit Eindhoven - Eindhoven University of Technology - Технический университет Эйндховена - Эйндховенский технический университет 20 7
University of Tartu - Tartu Ülikool - Universität Dorpat - Тартуский университет 11 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1548 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 472 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 660 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 187 1
TU Delft - Technische Universiteit Delft - Delft University of Technology - Делфтский технический университет - Делфтский технологический университет 53 1
Imperial College London - Имперский колледж Лондона 134 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 1
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - Военно-космический кадетский корпус имени Петра Великого - Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны 46 1
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 78 1
УлГУ - Ульяновский государственный университет 14 1
King's College London - Королевский колледж Лондона 46 1
University of Southampton - Саутгемптонский университет 65 1
Sapienza University of Rome - Sapienza Università di Roma - Римский университет Ла Сапиенца 21 1
УлГТУ ФГБОУ ВО - Ульяновский государственный технический университет 10 1
УлГПУ им. И.Н. Ульянова ВО ФГБОУ - Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова 4 1
Radboud Universiteit Nijmegen - Katholieke Universiteit Nijmegen - Radboud University Nijmegen - Университет Неймегена имени святого Радбода Утрехтского 14 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 2
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2697 1
День молодёжи - 27 июня 1118 1
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