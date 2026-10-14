Индексная книга (каталог) CNews*
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Нидерланды Эйндховен
СОБЫТИЯ
Публикаций - 38, упоминаний - 40
Нидерланды и организации, системы, технологии, персоны:
|ACSI - Artifact-Centric Service Interoperation - Консорциум артефакт-ориентированного взаимодействия сервисов 1 1
|ФРИТ - Фонд развития интернет-технологий 3 1
|New Scientist 1448 4
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6135 2
|AP - Associated Press 2009 2
|Phys.org 973 2
|PhysicsWeb 184 2
|Известия ИД 794 1
|Sky News - Телеканал 32 1
|Ananova 250 1
|ScienceDaily 399 1
|Philips Research 19 3
|Gartner - Гартнер 3676 1
|IBM Research 111 1
|ACSI - American Customer Satisfaction Index - Американский индекс удовлетворенности потребителей 19 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1479259, в очереди разбора - 724597.
Создано именных указателей - 202694.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1479259, в очереди разбора - 724597.
Создано именных указателей - 202694.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.