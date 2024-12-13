RuVDS - МТ Финанс

На спутнике-платформе RUVDS развернут панель управления серверами ispmanager На спутнике-платформе хостинг-провайдера RUVDS будет развернута панель управления виртуальными серверами ispmanager. Разработчики подготовили специальную версию продукта, адаптированную под оборудование, установленное на космическом а

RUVDS ввел в эксплуатацию новые стойки в дата-центре М9 Хостинг-провайдер RUVDS расширил присутствие в дата-центре M9 в Москве. Речь идёт о кратном увеличении как вычислительных ресурсов, так и резерва, находящихся в распоряжении компании на этой площадке. «Площадка

RUVDS и «Русское время» выпустили эксклюзивные часы в честь арктического ЦОД Хостинг-провайдер RUVDS и ООО «Часовое Производство «Русское Время» выпустили партию часов, приуроченных к развертыванию дата-центра в Арктике. Лимитированная серия предназначена для сотрудников компании, а такж

RUVDS и ОКБ «Пятое поколение» выведут на орбиту спутник-платформу для разработчиков Хостинг-провайдер RUVDS и АО «ОКБ Пятое поколение» подписали соглашение о разработке космического аппарата на базе пикоспутника TriSAT. Миссия аппарата, запуск которого запланирован на конец 2024 г. - начало 202

RUVDS проведет испытание серверного оборудования в Антарктиде Хостинг-провайдер RUVDS доставит сервер в Антарктиду и протестирует возможность установки высокоскоростного канала связи с ним. Эксперимент планируется осуществить в 2025 г. Об этом CNews сообщили представители

RUVDS отмечает снижение популярности ОС Windows двое за три года Хостинг-провайдер RUVDS фиксирует продолжающееся снижение спроса на виртуальные серверы, работающие под операционной системой Windows. Клиенты компании все чаще делают выбор в пользу альтернативных ОС семейства

Популярность Windows в российских облаках за три года упала вдвое. Она составляет 25% Windows отступает с серверов Российский хостинг-провайдер RUVDS фиксирует продолжающееся снижение спроса на виртуальные серверы, работающие под операционной системой Windows. С 2021 г. востребованность этой ОС среди пользователей компании снизилась бо

Со спутника-сервера RUVDS за год приняли более 600 тыс. пакетов данных Спутник-сервер хостинг-провайдера RUVDS отработал ровно год на орбите Земли. За это время с аппарата, который преодолел расстояние в более чем 240 млн км, было получено свыше 600 тыс. пакетов данных. Об этом CNews сообщили пред

Выручка RUVDS по первому кварталу выросла на более чем 30% Выручка RUVDS в первом квартале выросла на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За это время у компании появилось почти 3,5 тыс. новых клиентов, заказавших виртуальные серверы как на

Арктический дата-центр RUVDS доказал свою эффективность в условиях Крайнего Севера Компактный дата-центр RUVDS, запущенный в работу в начале апреля около Северного полюса, успешно выполнил поставленные задачи. Специалистам хостинг-провайдера удалось установить прямое соединение с собственным спутн

Арктический дата-центр RUVDS доставлен на дрейфующую льдину с помощью Ил-76 Серверное оборудование, на базе которого компания RUVDS развернёт дата-центр в непосредственной близости от Северного полюса, доставлено на территорию ледового лагеря «Барнео». Электроника была сброшена с борта Ил-76, с которого позже был сове

Космонавт Александр Лазуткин стал новым лицом бренда RUVDS Герой России, летчик-космонавт, бортинженер орбитальной станции «МИР» Александр Лазуткин и RUVDS договорились о сотрудничестве в рамках весенней рекламной кампании, приуроченной к дню космонавтики. При поддержке космонавта хостинг-провайдер выпустит серию материалов, популяризующих к

RUVDS отмечает повышенный риск хищения данных российских компаний Хостинг-провайдер RUVDS фиксирует возросший риск киберугроз, связанных с использованием уязвимостей GitLab – веб-инструмента, представляющего собой систему управления репозиториями и хранения информации о проект

Арктический дата-центр RUVDS будет сброшен с Ил-76 на дрейфующую льдину борта Ил-76. Также при поддержке проекта с этого же самолета будет осуществлен первый в мире стратосферный прыжок на Северный полюс с высоты более 10 тыс. метров. Об этом CNews сообщили представители RUVDS. Прыжок планируется совершить в период с 2 по 6 апреля 2024 г. Рекорд будет установлен Героем России, летчиком-космонавтом Михаилом Корниенко, пилотом-инструктором Александром Лынником и

Россияне построят мини-ЦОД на дрейфующей льдине в Арктике ЦОД на дрейфующей льдине Хостинг-провайдер RUVDS развернет серверное оборудование в Арктике в марте-апреле 2024 г. Компактный дата-центр будет запущен на территории расположенного в непосредственной близости от Северного полюса ледового

RuVDS разместит серверное оборудование на Северном полюсе Хостинг-провайдер RuVDS проведёт эксперимент по развертыванию серверного оборудования в Арктике. Компактный дата-центр будет запущен на территории расположенного в непосредственной близости от Северного полюса л

RUVDS и ветеран игровой индустрии запустили космическую аркаду Хостинг-провайдер RUVDS и геймдизайнер Ричард Грей, принимавший участие в создании уровней к шутеру Duke Nukem 3D, разработали мини-видеоигру. Проект «Спутник против мусора» запускается прямо в Telegram или брау

RUVDS нарастил число серверов в полтора раза за два года . Хостинг-провайдер RUVDS увеличил число серверов, находящихся в ее активе, в полтора раза с 2021 г. Парк оборудования компании достиг максимальных объемов за все время ее существования. Об этом CNews сообщили пре

Космонавт Михаил Корниенко стал лицом бренда RUVDS Герой России, летчик-космонавт Михаил Корниенко стал лицом бренда хостинг-провайдера RUVDS. Баннеры, рассказывающие о надежности серверов в сравнении с временем, проведенным космонавтом на орбите, появились на сайте и медиаплощадках компании. Об этом CNews сообщили представител

RuVDS начинает продажи VPS в Telegram Хостинг-провайдер RuVDS запускает магазин-бот в Telegram. Новое решение, уже доступное пользователям, позволяет как создавать новые, так и управлять существующими серверами прямо в интерфейсе мессенджера. В нем

RuVDS изучит уязвимости спутников и космической ИТ-инфраструктуры Хостинг-провайдер RuVDS проведёт исследование кибербезопасности космических аппаратов. Для изучения рисков и уязвимостей будет использован спутник-сервер компании, выведенный на орбиту в этом году. Серия экспери

RuVDS вводит новые стандарты ответственности перед клиентами Хостинг-провайдер RuVDS внедряет SLA – гарантии уровня ответственности перед клиентами. Новые правила устанавливают единые нормы расчёта компенсации, на которую могут претендовать пользователи в случае сбоев. Со

RuVDS: востребованность альтернативных ОС для серверов выросла на треть леживается по всем российским дата-центрам компании. «Как можно судить на основании предпочтений наших клиентов, в период 2022-2023 гг. спрос на операционные системы Windows в российских дата-центрах RuVDS сократился на треть по сравнению с 2020-2021 гг. Пользователи делают выбор в пользу независимых ОС семейства Linux и это можно объяснить. Это делается в рамках так называемого импортозаме

Российские хостинг-провайдеры захватывают Турцию Новые рынки Отечественные хостинг-провайдеры стали осваивать турецкий рынок. Площадку с виртуальными серверами в Турции открыла компания RuVDS. Об этом CNews рассказали представители провайдера. Свои услуги RuVDS планирует предоставлять как российским, так и местным компаниям. В проект уже было вложено 20 млн руб., отмети

RuVDS запустил дата-центр в Турции Российский хостинг-провайдер RuVDS открыл площадку с виртуальными серверами в Турецкой Республике. Возможность выбрать новый дата-центр доступна на сайте компании. Услуги хостинга предоставляются на базе дата-центра компан

RuVDS впервые размещает сайт в космосе Спутник-сервер компании RuVDS продемонстрировал возможности хостинга с орбиты. Несмотря на возникновение нештатной ситуации при выходе из пускового контейнера и повреждение дискового массива, система космического аппа

Пусковой контейнер со спутником-сервером RuVDS доставлен на орбиту Пусковой контейнер со спутником-сервером хостинг-провайдера RuVDS доставлен на орбиту ракетой-носителем «Союз-2.1б». Запуск был осуществлен с космодрома «Восточный» в Амурской области. Об этом CNews сообщили представители RuVDS. Подготовкой косми

Спутник-сервер RuVDS прошел испытания и подготовлен к запуску на орбиту Спутник-сервер RuVDS, разработанный хостинг-провайдером совместно с компанией «Малые космические системы» (МКС), упакован в пусковой контейнер и интегрирован в аппарат «Стратосат ТК-1» компанией «Стратонавтик

RuVDS запустил виртуальный ЦОД во Владивостоке Хостинг-провайдер RuVDS запустил виртуальный ЦОД во Владивостоке. Площадка стала для RuVDS седьмой по счёту в России и 14 – в общемировом списке дата-центров компании. Возможность выбрать новый регион уже

RuVDS начал предоставлять услуги виртуального хостинга в Казахстане Российский хостинг-провайдер RuVDS запустил новые площадки с виртуальными серверами в Казахстане. Возможность выбрать IaaS-инфраструктуру в одном из двух новых дата-центров доступна на сайте компании. Услуги предоставляютс

RuVDS запустит 2 дата-центра в Казахстане Российский хостинг-провайдер RuVDS запустит две площадки с виртуальными серверами в Казахстане. Дата-центры откроются в Алма-Ате и Астане уже весной. «Новые серверы будут доступны для клиентов уже в марте 2023 г., инвестиц

RuVDS и Lenovo договорились о начале стратегического партнерства Хостинг-провайдер RuVDS заключил соглашение о партнерстве с Lenovo. Документ подразумевает полномасштабное обновление парка оборудования, используемого в обеспечении работы дата-центров, что повысит скорость раб