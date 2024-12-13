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RuVDS МТ Финанс

RuVDS - МТ Финанс

RuVDS — один из российских хостинг-провайдеров VPS/VDS серверов и основное направление деятельности которого является оказание услуг IAAS корпоративного класса.  Компания RuVDS располагает своим дата-центром уровня TIER 3 в городе Королёв, а также располагает пятью гермозонами в России (Санкт-Петербург, Москва, Казань, Екатеринбург и Новосибирск) и четырьмя в Европе (Цюрих, Лондон, Франкфурт и Амстердам). 


13.12.2024 На спутнике-платформе RUVDS развернут панель управления серверами ispmanager

На спутнике-платформе хостинг-провайдера RUVDS будет развернута панель управления виртуальными серверами ispmanager. Разработчики подготовили специальную версию продукта, адаптированную под оборудование, установленное на космическом а
03.12.2024 RUVDS ввел в эксплуатацию новые стойки в дата-центре М9

Хостинг-провайдер RUVDS расширил присутствие в дата-центре M9 в Москве. Речь идёт о кратном увеличении как вычислительных ресурсов, так и резерва, находящихся в распоряжении компании на этой площадке. «Площадка

19.11.2024 RUVDS и «Русское время» выпустили эксклюзивные часы в честь арктического ЦОД

Хостинг-провайдер RUVDS и ООО «Часовое Производство «Русское Время» выпустили партию часов, приуроченных к развертыванию дата-центра в Арктике. Лимитированная серия предназначена для сотрудников компании, а такж
29.10.2024 RUVDS и ОКБ «Пятое поколение» выведут на орбиту спутник-платформу для разработчиков

Хостинг-провайдер RUVDS и АО «ОКБ Пятое поколение» подписали соглашение о разработке космического аппарата на базе пикоспутника TriSAT. Миссия аппарата, запуск которого запланирован на конец 2024 г. - начало 202
15.10.2024 RUVDS проведет испытание серверного оборудования в Антарктиде

Хостинг-провайдер RUVDS доставит сервер в Антарктиду и протестирует возможность установки высокоскоростного канала связи с ним. Эксперимент планируется осуществить в 2025 г. Об этом CNews сообщили представители

27.09.2024 RUVDS отмечает снижение популярности ОС Windows двое за три года

Хостинг-провайдер RUVDS фиксирует продолжающееся снижение спроса на виртуальные серверы, работающие под операционной системой Windows. Клиенты компании все чаще делают выбор в пользу альтернативных ОС семейства

26.09.2024 Популярность Windows в российских облаках за три года упала вдвое. Она составляет 25%

Windows отступает с серверов Российский хостинг-провайдер RUVDS фиксирует продолжающееся снижение спроса на виртуальные серверы, работающие под операционной системой Windows. С 2021 г. востребованность этой ОС среди пользователей компании снизилась бо
11.07.2024 Со спутника-сервера RUVDS за год приняли более 600 тыс. пакетов данных

Спутник-сервер хостинг-провайдера RUVDS отработал ровно год на орбите Земли. За это время с аппарата, который преодолел расстояние в более чем 240 млн км, было получено свыше 600 тыс. пакетов данных. Об этом CNews сообщили пред
21.05.2024 Выручка RUVDS по первому кварталу выросла на более чем 30%

Выручка RUVDS в первом квартале выросла на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За это время у компании появилось почти 3,5 тыс. новых клиентов, заказавших виртуальные серверы как на

24.04.2024 Арктический дата-центр RUVDS доказал свою эффективность в условиях Крайнего Севера

Компактный дата-центр RUVDS, запущенный в работу в начале апреля около Северного полюса, успешно выполнил поставленные задачи. Специалистам хостинг-провайдера удалось установить прямое соединение с собственным спутн
12.04.2024 Арктический дата-центр RUVDS доставлен на дрейфующую льдину с помощью Ил-76

Серверное оборудование, на базе которого компания RUVDS развернёт дата-центр в непосредственной близости от Северного полюса, доставлено на территорию ледового лагеря «Барнео». Электроника была сброшена с борта Ил-76, с которого позже был сове
02.04.2024 Космонавт Александр Лазуткин стал новым лицом бренда RUVDS

Герой России, летчик-космонавт, бортинженер орбитальной станции «МИР» Александр Лазуткин и RUVDS договорились о сотрудничестве в рамках весенней рекламной кампании, приуроченной к дню космонавтики. При поддержке космонавта хостинг-провайдер выпустит серию материалов, популяризующих к
20.03.2024 RUVDS отмечает повышенный риск хищения данных российских компаний

Хостинг-провайдер RUVDS фиксирует возросший риск киберугроз, связанных с использованием уязвимостей GitLab – веб-инструмента, представляющего собой систему управления репозиториями и хранения информации о проект
19.03.2024 Арктический дата-центр RUVDS будет сброшен с Ил-76 на дрейфующую льдину

борта Ил-76. Также при поддержке проекта с этого же самолета будет осуществлен первый в мире стратосферный прыжок на Северный полюс с высоты более 10 тыс. метров. Об этом CNews сообщили представители RUVDS. Прыжок планируется совершить в период с 2 по 6 апреля 2024 г. Рекорд будет установлен Героем России, летчиком-космонавтом Михаилом Корниенко, пилотом-инструктором Александром Лынником и

07.03.2024 Россияне построят мини-ЦОД на дрейфующей льдине в Арктике

ЦОД на дрейфующей льдине Хостинг-провайдер RUVDS развернет серверное оборудование в Арктике в марте-апреле 2024 г. Компактный дата-центр будет запущен на территории расположенного в непосредственной близости от Северного полюса ледового
06.03.2024 RuVDS разместит серверное оборудование на Северном полюсе

Хостинг-провайдер RuVDS проведёт эксперимент по развертыванию серверного оборудования в Арктике. Компактный дата-центр будет запущен на территории расположенного в непосредственной близости от Северного полюса л
26.12.2023 RUVDS и ветеран игровой индустрии запустили космическую аркаду

Хостинг-провайдер RUVDS и геймдизайнер Ричард Грей, принимавший участие в создании уровней к шутеру Duke Nukem 3D, разработали мини-видеоигру. Проект «Спутник против мусора» запускается прямо в Telegram или брау
21.12.2023 RUVDS нарастил число серверов в полтора раза за два года .

Хостинг-провайдер RUVDS увеличил число серверов, находящихся в ее активе, в полтора раза с 2021 г. Парк оборудования компании достиг максимальных объемов за все время ее существования. Об этом CNews сообщили пре
12.12.2023 Космонавт Михаил Корниенко стал лицом бренда RUVDS

Герой России, летчик-космонавт Михаил Корниенко стал лицом бренда хостинг-провайдера RUVDS. Баннеры, рассказывающие о надежности серверов в сравнении с временем, проведенным космонавтом на орбите, появились на сайте и медиаплощадках компании. Об этом CNews сообщили представител
05.12.2023 RuVDS начинает продажи VPS в Telegram

Хостинг-провайдер RuVDS запускает магазин-бот в Telegram. Новое решение, уже доступное пользователям, позволяет как создавать новые, так и управлять существующими серверами прямо в интерфейсе мессенджера. В нем

16.11.2023 RuVDS изучит уязвимости спутников и космической ИТ-инфраструктуры

Хостинг-провайдер RuVDS проведёт исследование кибербезопасности космических аппаратов. Для изучения рисков и уязвимостей будет использован спутник-сервер компании, выведенный на орбиту в этом году. Серия экспери
09.11.2023 RuVDS вводит новые стандарты ответственности перед клиентами

Хостинг-провайдер RuVDS внедряет SLA – гарантии уровня ответственности перед клиентами. Новые правила устанавливают единые нормы расчёта компенсации, на которую могут претендовать пользователи в случае сбоев. Со
05.09.2023 RuVDS: востребованность альтернативных ОС для серверов выросла на треть

леживается по всем российским дата-центрам компании. «Как можно судить на основании предпочтений наших клиентов, в период 2022-2023 гг. спрос на операционные системы Windows в российских дата-центрах RuVDS сократился на треть по сравнению с 2020-2021 гг. Пользователи делают выбор в пользу независимых ОС семейства Linux и это можно объяснить. Это делается в рамках так называемого импортозаме
02.08.2023 Российские хостинг-провайдеры захватывают Турцию

Новые рынки Отечественные хостинг-провайдеры стали осваивать турецкий рынок. Площадку с виртуальными серверами в Турции открыла компания RuVDS. Об этом CNews рассказали представители провайдера. Свои услуги RuVDS планирует предоставлять как российским, так и местным компаниям. В проект уже было вложено 20 млн руб., отмети
02.08.2023 RuVDS запустил дата-центр в Турции

Российский хостинг-провайдер RuVDS открыл площадку с виртуальными серверами в Турецкой Республике. Возможность выбрать новый дата-центр доступна на сайте компании. Услуги хостинга предоставляются на базе дата-центра компан
13.07.2023 RuVDS впервые размещает сайт в космосе

Спутник-сервер компании RuVDS продемонстрировал возможности хостинга с орбиты. Несмотря на возникновение нештатной ситуации при выходе из пускового контейнера и повреждение дискового массива, система космического аппа
27.06.2023 Пусковой контейнер со спутником-сервером RuVDS доставлен на орбиту

Пусковой контейнер со спутником-сервером хостинг-провайдера RuVDS доставлен на орбиту ракетой-носителем «Союз-2.1б». Запуск был осуществлен с космодрома «Восточный» в Амурской области. Об этом CNews сообщили представители RuVDS. Подготовкой косми
14.06.2023 Спутник-сервер RuVDS прошел испытания и подготовлен к запуску на орбиту

Спутник-сервер RuVDS, разработанный хостинг-провайдером совместно с компанией «Малые космические системы» (МКС), упакован в пусковой контейнер и интегрирован в аппарат «Стратосат ТК-1» компанией «Стратонавтик
08.06.2023 RuVDS запустил виртуальный ЦОД во Владивостоке

Хостинг-провайдер RuVDS запустил виртуальный ЦОД во Владивостоке. Площадка стала для RuVDS седьмой по счёту в России и 14 – в общемировом списке дата-центров компании. Возможность выбрать новый регион уже
04.04.2023 RuVDS начал предоставлять услуги виртуального хостинга в Казахстане

Российский хостинг-провайдер RuVDS запустил новые площадки с виртуальными серверами в Казахстане. Возможность выбрать IaaS-инфраструктуру в одном из двух новых дата-центров доступна на сайте компании. Услуги предоставляютс
20.12.2022 RuVDS запустит 2 дата-центра в Казахстане

Российский хостинг-провайдер RuVDS запустит две площадки с виртуальными серверами в Казахстане. Дата-центры откроются в Алма-Ате и Астане уже весной. «Новые серверы будут доступны для клиентов уже в марте 2023 г., инвестиц
27.08.2021 RuVDS и Lenovo договорились о начале стратегического партнерства

Хостинг-провайдер RuVDS заключил соглашение о партнерстве с Lenovo. Документ подразумевает полномасштабное обновление парка оборудования, используемого в обеспечении работы дата-центров, что повысит скорость раб
25.03.2016 Huawei и RuVDS стали партнерами в сфере облачных технологий

Компания Huawei и российский хостинг-провайдер RuVDS начали сотрудничество в сфере облачных технологий. Как сообщили CNews в Huawei, компания стала поставщиком аппаратной инфраструктуры и платформы виртуализации Huawei FusionSphere Open Sta

Публикаций - 57, упоминаний - 57

RuVDS и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3902 9
Стратонавтика 9 9
Huawei 3933 4
Softline - Софтлайн 2811 4
Microsoft Corporation 24625 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 4
Рунити - REG.ru - Рег.ру - хостинг-провайдер и регистратор доменов 299 4
Selectel - Селектел 385 3
Ростелеком 9701 3
Amazon Inc - Amazon.com 2998 3
Yandex - Яндекс 7340 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 3
МегаФон 8805 3
Broadcom - VMware 2359 2
Timeweb - ТаймВэб - Timeweb Cloud - Таймвэб Клауд 51 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 2
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 87 2
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 336 2
Linx - Связь ВСД 158 2
Deutsche Telekom 911 2
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 805 2
Telegram Group 1983 2
Рунити - RU-Center Group - Ру-Центр групп - Руцентр - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 435 2
Masterhost - Мастерхост 54 2
Цифра ГК 2426 2
Рунити 18 2
Lenovo Group 2292 1
HP Inc. 5685 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Крок - Croc 1777 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 1
Cloud4Y 285 1
Корус Консалтинг ГК 1217 1
Google LLC 11775 1
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 219 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1039 1
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 222 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 831 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 9
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 152 9
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 8
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 8
Gett 81 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 356 2
Unsplash 763 2
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 186 1
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 125 1
Talos Fund I LP 5 1
АвтоВАЗ - Лада Запад Тольятти - GM-АВТОВАЗ - Джи ЭМ-АВТОВАЗ 17 1
Ростех - Вертолеты России 168 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 1
Tesla Motors 396 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 467 1
Газпром ПАО 1342 1
Энергогарант САК ПАО 8 1
Visa International 1949 1
McDonald’s - Макдоналдс 198 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 720 1
American Airlines 86 1
Turkiye Hava Yollar - Turkish Airlines - авиакомпания 14 1
Русское время - Часовой дом 6 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 244 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 255 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
Росмолодежь ФАДМ - Федеральное агентство по делам молодежи - Госкоммолодёжь РФ 74 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 49 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 24 1
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 45 1
ФКР - Федерация космонавтики России 7 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2913 48
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 38
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 29
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 26
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1180 20
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9784 16
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 15
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 15
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 15
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 8
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Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 6
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 5
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 865 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 4
Астрономия - Космос - МКА - Малые космические аппараты - CubeSat - Кубсат - формат малых (сверхмалых) искусственных спутников Земли для исследования космоса - микроспутник - миниспутник - наноспутник - пикоспутник - фемтоспутник 182 4
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VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2648 3
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Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 470 5
Microsoft Windows 15657 4
Linux OS 9937 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 4
Стратонавтика - Стратосат 4 4
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 466 3
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1523 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр хостинг-провайдеров 16 3
Microsoft Office 3734 2
Microsoft Azure 1408 2
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 117 2
Huawei FusionSphere 19 2
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Kaspersky Internet Security 457 1
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Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 449 1
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 364 1
CloudМТS 25 1
Stack Group - M1Cloud - Дата-центр Stack.М1 129 1
Qsoft amoCRM 107 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 915 1
Artsofte - Profitbase 17 1
Microsoft Edge - браузер 1995 1
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 144 1
Kaspersky Security Network - KSN 91 1
Adobe Acrobat Reader - Adobe Acrobat Connect 329 1
Kaspersky Security for Virtualization 2 1
XEN - Кроссплатформенный гипервизор 107 1
Deutsche Telekom Open Telekom Cloud 7 1
Google Cloud Platform - GCP 308 1
Ланит - Онланта OnCloud.ru 52 1
Microsoft SPLA - Microsoft Services Provider License Agreement 39 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 118 1
OpenAI ChatGPT 339 1
OpenAI GPTBot 2 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 139 1
Цаплин Никита 51 51
Корниенко Михаил 25 5
Бодров Владимир 4 4
Ефремов Денис 6 4
Лынник Александр 3 3
Рыжков Сергей 14 3
Зинкевич Сергей 55 2
Самоукин Сергей 17 2
Пярн Артур 13 2
Дорофеев Игорь 20 2
Кулаков Павел 29 2
Мирин Станислав 11 2
Соловьев Михаил 30 1
Захарченко Антон 10 1
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 171 1
Мотовилов Олег 71 1
Бойко Андрей 50 1
Соколова Ольга 25 1
Горохов Евгений 39 1
Токовинин Михаил 4 1
Боровиков Иван 2 1
Адеев Николай 13 1
Березин Максим 112 1
Листопад Андрей 4 1
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