RuVDS МТ Финанс
RuVDS — один из российских хостинг-провайдеров VPS/VDS серверов и основное направление деятельности которого является оказание услуг IAAS корпоративного класса. Компания RuVDS располагает своим дата-центром уровня TIER 3 в городе Королёв, а также располагает пятью гермозонами в России (Санкт-Петербург, Москва, Казань, Екатеринбург и Новосибирск) и четырьмя в Европе (Цюрих, Лондон, Франкфурт и Амстердам).
|13.12.2024
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На спутнике-платформе RUVDS развернут панель управления серверами ispmanager
На спутнике-платформе хостинг-провайдера RUVDS будет развернута панель управления виртуальными серверами ispmanager. Разработчики подготовили специальную версию продукта, адаптированную под оборудование, установленное на космическом а
|03.12.2024
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RUVDS ввел в эксплуатацию новые стойки в дата-центре М9
Хостинг-провайдер RUVDS расширил присутствие в дата-центре M9 в Москве. Речь идёт о кратном увеличении как вычислительных ресурсов, так и резерва, находящихся в распоряжении компании на этой площадке. «Площадка
|19.11.2024
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RUVDS и «Русское время» выпустили эксклюзивные часы в честь арктического ЦОД
Хостинг-провайдер RUVDS и ООО «Часовое Производство «Русское Время» выпустили партию часов, приуроченных к развертыванию дата-центра в Арктике. Лимитированная серия предназначена для сотрудников компании, а такж
|29.10.2024
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RUVDS и ОКБ «Пятое поколение» выведут на орбиту спутник-платформу для разработчиков
Хостинг-провайдер RUVDS и АО «ОКБ Пятое поколение» подписали соглашение о разработке космического аппарата на базе пикоспутника TriSAT. Миссия аппарата, запуск которого запланирован на конец 2024 г. - начало 202
|15.10.2024
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RUVDS проведет испытание серверного оборудования в Антарктиде
Хостинг-провайдер RUVDS доставит сервер в Антарктиду и протестирует возможность установки высокоскоростного канала связи с ним. Эксперимент планируется осуществить в 2025 г. Об этом CNews сообщили представители
|27.09.2024
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RUVDS отмечает снижение популярности ОС Windows двое за три года
Хостинг-провайдер RUVDS фиксирует продолжающееся снижение спроса на виртуальные серверы, работающие под операционной системой Windows. Клиенты компании все чаще делают выбор в пользу альтернативных ОС семейства
|26.09.2024
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Популярность Windows в российских облаках за три года упала вдвое. Она составляет 25%
Windows отступает с серверов Российский хостинг-провайдер RUVDS фиксирует продолжающееся снижение спроса на виртуальные серверы, работающие под операционной системой Windows. С 2021 г. востребованность этой ОС среди пользователей компании снизилась бо
|11.07.2024
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Со спутника-сервера RUVDS за год приняли более 600 тыс. пакетов данных
Спутник-сервер хостинг-провайдера RUVDS отработал ровно год на орбите Земли. За это время с аппарата, который преодолел расстояние в более чем 240 млн км, было получено свыше 600 тыс. пакетов данных. Об этом CNews сообщили пред
|21.05.2024
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Выручка RUVDS по первому кварталу выросла на более чем 30%
Выручка RUVDS в первом квартале выросла на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За это время у компании появилось почти 3,5 тыс. новых клиентов, заказавших виртуальные серверы как на
|24.04.2024
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Арктический дата-центр RUVDS доказал свою эффективность в условиях Крайнего Севера
Компактный дата-центр RUVDS, запущенный в работу в начале апреля около Северного полюса, успешно выполнил поставленные задачи. Специалистам хостинг-провайдера удалось установить прямое соединение с собственным спутн
|12.04.2024
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Арктический дата-центр RUVDS доставлен на дрейфующую льдину с помощью Ил-76
Серверное оборудование, на базе которого компания RUVDS развернёт дата-центр в непосредственной близости от Северного полюса, доставлено на территорию ледового лагеря «Барнео». Электроника была сброшена с борта Ил-76, с которого позже был сове
|02.04.2024
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Космонавт Александр Лазуткин стал новым лицом бренда RUVDS
Герой России, летчик-космонавт, бортинженер орбитальной станции «МИР» Александр Лазуткин и RUVDS договорились о сотрудничестве в рамках весенней рекламной кампании, приуроченной к дню космонавтики. При поддержке космонавта хостинг-провайдер выпустит серию материалов, популяризующих к
|20.03.2024
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RUVDS отмечает повышенный риск хищения данных российских компаний
Хостинг-провайдер RUVDS фиксирует возросший риск киберугроз, связанных с использованием уязвимостей GitLab – веб-инструмента, представляющего собой систему управления репозиториями и хранения информации о проект
|19.03.2024
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Арктический дата-центр RUVDS будет сброшен с Ил-76 на дрейфующую льдину
борта Ил-76. Также при поддержке проекта с этого же самолета будет осуществлен первый в мире стратосферный прыжок на Северный полюс с высоты более 10 тыс. метров. Об этом CNews сообщили представители RUVDS. Прыжок планируется совершить в период с 2 по 6 апреля 2024 г. Рекорд будет установлен Героем России, летчиком-космонавтом Михаилом Корниенко, пилотом-инструктором Александром Лынником и
|07.03.2024
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Россияне построят мини-ЦОД на дрейфующей льдине в Арктике
ЦОД на дрейфующей льдине Хостинг-провайдер RUVDS развернет серверное оборудование в Арктике в марте-апреле 2024 г. Компактный дата-центр будет запущен на территории расположенного в непосредственной близости от Северного полюса ледового
|06.03.2024
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RuVDS разместит серверное оборудование на Северном полюсе
Хостинг-провайдер RuVDS проведёт эксперимент по развертыванию серверного оборудования в Арктике. Компактный дата-центр будет запущен на территории расположенного в непосредственной близости от Северного полюса л
|26.12.2023
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RUVDS и ветеран игровой индустрии запустили космическую аркаду
Хостинг-провайдер RUVDS и геймдизайнер Ричард Грей, принимавший участие в создании уровней к шутеру Duke Nukem 3D, разработали мини-видеоигру. Проект «Спутник против мусора» запускается прямо в Telegram или брау
|21.12.2023
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RUVDS нарастил число серверов в полтора раза за два года .
Хостинг-провайдер RUVDS увеличил число серверов, находящихся в ее активе, в полтора раза с 2021 г. Парк оборудования компании достиг максимальных объемов за все время ее существования. Об этом CNews сообщили пре
|12.12.2023
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Космонавт Михаил Корниенко стал лицом бренда RUVDS
Герой России, летчик-космонавт Михаил Корниенко стал лицом бренда хостинг-провайдера RUVDS. Баннеры, рассказывающие о надежности серверов в сравнении с временем, проведенным космонавтом на орбите, появились на сайте и медиаплощадках компании. Об этом CNews сообщили представител
|05.12.2023
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RuVDS начинает продажи VPS в Telegram
Хостинг-провайдер RuVDS запускает магазин-бот в Telegram. Новое решение, уже доступное пользователям, позволяет как создавать новые, так и управлять существующими серверами прямо в интерфейсе мессенджера. В нем
|16.11.2023
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RuVDS изучит уязвимости спутников и космической ИТ-инфраструктуры
Хостинг-провайдер RuVDS проведёт исследование кибербезопасности космических аппаратов. Для изучения рисков и уязвимостей будет использован спутник-сервер компании, выведенный на орбиту в этом году. Серия экспери
|09.11.2023
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RuVDS вводит новые стандарты ответственности перед клиентами
Хостинг-провайдер RuVDS внедряет SLA – гарантии уровня ответственности перед клиентами. Новые правила устанавливают единые нормы расчёта компенсации, на которую могут претендовать пользователи в случае сбоев. Со
|05.09.2023
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RuVDS: востребованность альтернативных ОС для серверов выросла на треть
леживается по всем российским дата-центрам компании. «Как можно судить на основании предпочтений наших клиентов, в период 2022-2023 гг. спрос на операционные системы Windows в российских дата-центрах RuVDS сократился на треть по сравнению с 2020-2021 гг. Пользователи делают выбор в пользу независимых ОС семейства Linux и это можно объяснить. Это делается в рамках так называемого импортозаме
|02.08.2023
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Российские хостинг-провайдеры захватывают Турцию
Новые рынки Отечественные хостинг-провайдеры стали осваивать турецкий рынок. Площадку с виртуальными серверами в Турции открыла компания RuVDS. Об этом CNews рассказали представители провайдера. Свои услуги RuVDS планирует предоставлять как российским, так и местным компаниям. В проект уже было вложено 20 млн руб., отмети
|02.08.2023
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RuVDS запустил дата-центр в Турции
Российский хостинг-провайдер RuVDS открыл площадку с виртуальными серверами в Турецкой Республике. Возможность выбрать новый дата-центр доступна на сайте компании. Услуги хостинга предоставляются на базе дата-центра компан
|13.07.2023
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RuVDS впервые размещает сайт в космосе
Спутник-сервер компании RuVDS продемонстрировал возможности хостинга с орбиты. Несмотря на возникновение нештатной ситуации при выходе из пускового контейнера и повреждение дискового массива, система космического аппа
|27.06.2023
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Пусковой контейнер со спутником-сервером RuVDS доставлен на орбиту
Пусковой контейнер со спутником-сервером хостинг-провайдера RuVDS доставлен на орбиту ракетой-носителем «Союз-2.1б». Запуск был осуществлен с космодрома «Восточный» в Амурской области. Об этом CNews сообщили представители RuVDS. Подготовкой косми
|14.06.2023
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Спутник-сервер RuVDS прошел испытания и подготовлен к запуску на орбиту
Спутник-сервер RuVDS, разработанный хостинг-провайдером совместно с компанией «Малые космические системы» (МКС), упакован в пусковой контейнер и интегрирован в аппарат «Стратосат ТК-1» компанией «Стратонавтик
|08.06.2023
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RuVDS запустил виртуальный ЦОД во Владивостоке
Хостинг-провайдер RuVDS запустил виртуальный ЦОД во Владивостоке. Площадка стала для RuVDS седьмой по счёту в России и 14 – в общемировом списке дата-центров компании. Возможность выбрать новый регион уже
|04.04.2023
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RuVDS начал предоставлять услуги виртуального хостинга в Казахстане
Российский хостинг-провайдер RuVDS запустил новые площадки с виртуальными серверами в Казахстане. Возможность выбрать IaaS-инфраструктуру в одном из двух новых дата-центров доступна на сайте компании. Услуги предоставляютс
|20.12.2022
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RuVDS запустит 2 дата-центра в Казахстане
Российский хостинг-провайдер RuVDS запустит две площадки с виртуальными серверами в Казахстане. Дата-центры откроются в Алма-Ате и Астане уже весной. «Новые серверы будут доступны для клиентов уже в марте 2023 г., инвестиц
|27.08.2021
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RuVDS и Lenovo договорились о начале стратегического партнерства
Хостинг-провайдер RuVDS заключил соглашение о партнерстве с Lenovo. Документ подразумевает полномасштабное обновление парка оборудования, используемого в обеспечении работы дата-центров, что повысит скорость раб
|25.03.2016
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Huawei и RuVDS стали партнерами в сфере облачных технологий
Компания Huawei и российский хостинг-провайдер RuVDS начали сотрудничество в сфере облачных технологий. Как сообщили CNews в Huawei, компания стала поставщиком аппаратной инфраструктуры и платформы виртуализации Huawei FusionSphere Open Sta
RuVDS и организации, системы, технологии, персоны:
|Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 24 1
|РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 45 1
|ФКР - Федерация космонавтики России 7 1
|Цаплин Никита 51 51
|Корниенко Михаил 25 5
|Бодров Владимир 4 4
|Ефремов Денис 6 4
|Лынник Александр 3 3
|Рыжков Сергей 14 3
|Зинкевич Сергей 55 2
|Самоукин Сергей 17 2
|Пярн Артур 13 2
|Дорофеев Игорь 20 2
|Кулаков Павел 29 2
|Мирин Станислав 11 2
|Соловьев Михаил 30 1
|Захарченко Антон 10 1
|Snowden Edward - Сноуден Эдвард 171 1
|Мотовилов Олег 71 1
|Бойко Андрей 50 1
|Соколова Ольга 25 1
|Горохов Евгений 39 1
|Токовинин Михаил 4 1
|Боровиков Иван 2 1
|Адеев Николай 13 1
|Березин Максим 112 1
|Листопад Андрей 4 1
|Кутуков Андрей 10 1
|Анисимов Константин 36 1
|Шурыгин Михаил 7 1
|Зыряев Сергей 3 1
|Исаев Дмитрий 42 1
|Минавар Ерлан 1 1
|Бедеров Игорь 54 1
|Ансимов Константин 32 1
|Altman Sam - Альтман Сэм 27 1
|Преде Дмитрий 1 1
|Фесенко Мария 1 1
|Яблоков Артем 1 1
|Кулин Филипп 51 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 334 1
|Казарян Карен 74 1
|Черешнев Евгений 21 1
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 2
|ИИИ - Институт исследований интернета 56 1
|СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 248 1
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