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RUVDS запускает виртуальный ЦОД в Заполярье

Хостинг-провайдер RUVDS ввел в работу площадку с вычислительными мощностями в Мурманске, она стала первой локацией компании за Полярным кругом. Новая инфраструктура предназначена для обслуживания как частных пользователей, так и коммерческих организаций, а также научных и государственных учреждений, работающих над развитием Арктики и Северного морского пути. Об этом CNews сообщили представители RUVDS.

«Заполярье – перспективный регион, который активно развивается и получает поддержку на самом высшем государственном уровне. Осваивать его жизненно необходимо – в том числе и с точки зрения информационной инфраструктуры. Уверен, что наша новая площадка сыграет значимую роль в дальнейшем развитии региона и повышении его привлекательности для инвесторов из самых разных индустрий: от добывающей и логистической до ИТ и госуправления. Кроме того, Арктика – это уже знакомая для нас среда: в прошлом году RUVDS успешно испытывал оборудование на Северном полюсе, так что мы здесь уже не гости, а полноценные игроки», – отметил Никита Цаплин, генеральный директор хостинг-провайдера RUVDS

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Вычислительные мощности компании расположены на базе Арктического ЦОД ПАО «Ростелеком» в Мурманске. На объекте реализована система бесперебойного электроснабжения, соответствующая первой особой категории электропитания, предусмотрена дизель-генераторная установка на 220 кВА, функционирует современная система пожаротушения. ЦОД оснащен двумя независимыми вводами интернет-кабелей, также используются высокоскоростные каналы связи с большой пропускной способностью для обеспечения быстрой и бесперебойной передачи данных.

Новая площадка стала 18-й в портфолио RUVDS. Помимо Мурманска в активе компании значатся еще 10 локаций в разных регионах России, а также семь – в странах ближнего и дальнего зарубежья.

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