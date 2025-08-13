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Арктика Северный полюс
СОБЫТИЯ
|13.08.2025
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Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?
дин из глубочайших каньонов в мире. Затем исследователи разделили смещение полюсов на две фазы. Так, в период с 1835 по 1954 годы в результате бурного строительства плотин в Северной Америке и Европе Северный полюс наклонился на 20,5 см в сторону 103-го меридиана к востоку, который пересекает Россию, Монголию, Китай и Индокитай. После 1954 года плотины стали строиться в Восточной Африке и
|10.12.2024
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«Умная» колонка впервые достигла Северного полюса
олонку в экстремальных условиях Арктики. «Яндекс Станция Миди» стала первой в мире умной колонкой, посетившей самую северную точку Земли. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». Экспедиция на Северный полюс проходила на атомном ледоколе «50 лет Победы». Сергей Доля, известный своими путешествиями и фотографиями дикой природы, работал экспедиционным гидом в круизе. Во время трех поез
|26.03.2024
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Первые стратонавты современной России и первый стратосферный̆ прыжок на Северный̆ полюс
ться две-три минуты, затем, на высоте около одного километра, стратонавты откроют свои парашюты. На Северном полюсе развернут российскую полярную станцию «Барнео», участники которой обеспечат в
|06.03.2024
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RuVDS разместит серверное оборудование на Северном полюсе
Хостинг-провайдер RuVDS проведёт эксперимент по развертыванию серверного оборудования в Арктике. Компактный дата-центр будет запущен на территории расположенного в непосредственной близости от Северного полюса ледового лагеря «Барнео». Эксперимент стартует в конце марта-начале апреля этого года. Сервер будет поддерживать связь с космическим аппаратом RuVDS, передавая через него актуа
|07.06.2010
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Станция "Северный полюс–37" эвакуирована
6 июня 2010 года станция «Северный полюс–37» завершила свою работу. Государственный флаг России спущен. Сотрудники перешли на борт атомного ледокола «Россия». Все оборудование, в том числе подлежащие утилизации отходы п
|03.06.2010
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Началась эвакуация станции "Северный полюс–37"
Как сообщает пресс-служба ААНИИ, началась эвакуация станции «Северный полюс–37». 1 июня 2010 года атомный ледокол «Россия» ошвартовался непосредственно у лагеря СП-37. Так как на дрейфующей станции все было заранее подготовлено к погрузке, работы началис
|18.05.2010
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Завершается работа станции "Северный полюс–37"
точке с координатами 80 град. с.ш. и 144 град. з.д. в канадском секторе Арктики в 1100 км от точки Северного Полюса и в 550 км от канадского острова Принц Патрик. Несмотря на неудобства, связа
|08.09.2009
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Экспедиция «Арктика-2009»: на станци «СП-37» начались метеонаблюдения
07 сентября 2009 г. на льду развертываемой станции «Северный полюс-37» начались метеорологические наблюдения. В 16-00 в эфир ушла первая метеосво
|28.08.2009
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Дрейфующая станция "Северный полюс–36" завершила работу
подошел к льдине с лагерем СП-36. Незамедлительно были начаты работы по снятию дрейфующей станции «Северный полюс–36». Ведутся круглосуточные работы по погрузке на борт ледокола оборудования и
|30.07.2009
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Генсек ООН намерен на Северном полюсе лично убедиться в глобальном потеплении
В конце августа Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун отправится на Северный полюс, чтобы своими глазами увидеть таяние льдов как последствие глобального потепления на планете и поделиться впечатлениями с участниками саммита по изменению климата, который состои
|29.07.2009
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Главком ВДВ: российские десантики мирно высадятся на Северном полюсе
Владимир Шаманов. Он добавил, что эта высадка будет приурочена к 60-летию первого десантирования на Северный полюс. "Сегодня, когда в России поднимается вопрос защиты национальных интересов на
|21.07.2009
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На Северном полюсе начала работу российская высокоширотная экспедиция
ный ледоход «50 лет Победы» с участниками экспедиции Арктического и антарктического научно-исследовательского института вышел из порта Мурманск. 16 июля 2009 года судно достигло точки географического Северного полюса. Ведутся работы согласно программе по мониторингу ледяного покрова высокоширотной Арктики.
|24.03.2009
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Экипаж ВТА десантирует людей и грузы на Северный полюс
руз под своей тяжестью скатывается из грузовой кабины самолета на льдину. Полярная база «БОРНЕО» находится на 89 градусе северной широты. В апреле льдина с базой проходит примерно в 100 километрах от Северного полюса.
|11.03.2009
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Исполнилось полгода работы станции "Северный полюс-36"
в координатах 87 град. 45 мин. с.ш., 132 град. 44 мин. з.д., то есть на расстоянии около 250 км от Северного полюса. Дрейф протекает в достаточно сложных погодных условиях, главным образом, за
|13.11.2008
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Северный полюс Сатурна преподнес астрономам очередную загадку
рных регионах Земли или Юпитера, и занимают значительную площадь внутри «кольца» полярных сияний на северном полюсе планеты. Необычное явление удалось обнаружить с помощью инфракрасного спектро
|11.11.2008
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Франция призывает сотрудничать в научных исследованиях Северного полюса
вания, результаты которых свидетельствуют, что содержание метана и двуокиси углерода в атмосфере на Северном полюсе достигло небывалой величины. В коммюнике также содержится призыв к странам со
|09.09.2008
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На дрейфующей станции "Северный полюс–36" начались исследования
Как сообщает пресс-служба ААНИИ, 7 сентября 2008 года в 21 час по московскому времени состоялось торжественное поднятие государственного флага России на дрейфующей станции «Северный полюс–36». В 18 часов по московскому времени была передана первая метеосводка в систему ГСТ (Глобальную систему телесвязи). На станции работают 18 человек. На 21 час по московскому вре
|04.09.2008
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В Арктике развернута российская дрейфующая станция "Северный полюс-36"
нция "Северный полюс-36" приступила к развертыванию в Северном Ледовитом океане между о. Врангеля и Северным полюсом, в районе, названным Котловиной Подводников, который расположен между подвод
|02.09.2008
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Глобальное потепление: теперь через Северный полюс можно проплыть
Как сообщает пресс-служба Greenpeace России, в северных водах стремительно тают льды, и теперь через Северный полюс можно проплыть. Ученые предсказывают, что через пять лет ледяная шапка Арктики может растаять полностью. Снимки, сделанные со спутника несколько дней назад, свидетельствуют, что
|06.01.2008
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На Сатурне обнаружена вторая полярная аномалия
олученные с помощью инфракрасного спектрометра зонда «Кассини» NASA, позволили ученым обнаружить на северном полюсе Сатурна зону локального разогрева совершенно непонятного происхождения. Ранее
|26.07.2007
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"Академик Федоров" продолжил путь на Северный полюс
.). В задачи экспедиции входит проведение спусков глубоководных опускаемых аппаратов "Мир" в районе Северного полюса, проведение работ по комплексному исследованию природной среды Арктического
|25.07.2007
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С Северного полюса впервые организуют прямую трансляцию
Впервые за всю историю российского телерадиовещания будет проведена прямая трансляция репортажа с Северного полюса. Благодаря совместным действиям Мининформсвязи России, Минобороны России, Россвязи стала возможна организация прямой трансляции с Северного полюса в период с 29 июля по
|17.07.2007
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45 лет назад советская АПЛ всплыла на Северном полюсе
но имя «Ленинский комсомол», ставшее известным всему миру. Всего с 1962 года подводники побывали на Северном полюсе и выполняли задачи в приполюсных районах более 300 раз.
|15.04.2005
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Интернет дошел до Северного полюса
Сотрудники российского офиса Intel установили самый северный в мире хот-спот. Точка доступа к сети Wi-Fi 802.11b/g была развернута в лагере «Барнео» (Barneo), раположенном в 80 милях от Северного полюса планеты. Связь была протестирована с помощью трех ноутбуков с технологией Centrino. В тестировании принял участие полярный исследователь Дмитрий Шпаро. Через сеть была передана
|17.04.2001
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ВМФ США проведет испытания спутниковых телефонов в системе Iridium в ходе лыжной экспедиции к Северному полюсу
ВМФ США решил предоставить женской лыжной экспедиции на Северный полюс Polar Trek 2001, которая стартует в середине апреля, две модели спутниковых телефонов компании Motorola Inc., предназначенных для работы с глобальной спутниковой системой Iridium
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