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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Арктика
Северный полюс
Публикаций - 83, упоминаний - 99
Арктика упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7827 1
|SAP SE 4379 1
|Intel Corporation 10803 1
|General Electric - Дженерал электрик 392 1
|Космическая связь ФГУП ГПКС 366 1
|Scanex - Сканэкс 238 1
|Путин Владимир 2443 2
|Громов Олег 8 2
|Рейман Леонид 1002 1
|Федоров Евгений 10 1
|Левкевич Михаил 58 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1030635.
Создано именных указателей - 60991.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1030635.
Создано именных указателей - 60991.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru