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Арктика
Северный полюс



25.03.2021 Почему магнитное поле Земли меняется? Ответ даст древнее дерево 1
21.08.2018 Существование льда на Луне подтверждено 1
20.05.2014 Подмосковье стало центром кругосветных путешествий 1
26.04.2012 Пентагон отрепетировал нападение на Россию и Китай 1
17.06.2011 Сюрпризы Меркурия: там все не так 1
25.10.2010 Холодная зима в США и Европе связана с потеплением в Арктике 1
07.09.2010 Messenger дотянулся до первых загадок Меркурия 2
07.06.2010 Станция "Северный полюс–37" эвакуирована 1
03.06.2010 Началась эвакуация станции "Северный полюс–37" 1
18.05.2010 Завершается работа станции "Северный полюс–37" 1
28.04.2010 Утверждена эмблема кибервойск США 1
21.12.2009 Полюс холода Солнечной системы: новая загадка Луны 1
08.09.2009 Экспедиция «Арктика-2009»: на станци «СП-37» начались метеонаблюдения 2
28.08.2009 Дрейфующая станция "Северный полюс–36" завершила работу 1
25.08.2009 Норвежские ВМС: начаты поиски самолета Амундсена 1
30.07.2009 Генсек ООН намерен на Северном полюсе лично убедиться в глобальном потеплении 1
29.07.2009 Главком ВДВ: российские десантики мирно высадятся на Северном полюсе 2
21.07.2009 На Северном полюсе начала работу российская высокоширотная экспедиция 1
27.05.2009 Канада начала игнорировать интересы России в Арктике 1
24.03.2009 Экипаж ВТА десантирует людей и грузы на Северный полюс 1
11.03.2009 Исполнилось полгода работы станции "Северный полюс-36" 1
28.11.2008 ЦАГИ исполняется 90 лет 1
11.11.2008 Франция призывает сотрудничать в научных исследованиях Северного полюса 4
14.10.2008 Шестигранник на Сатурне жестко сидит на полюсе планеты 2
06.10.2008 Остановлены реакторы ледокола "Арктика" 1
09.09.2008 На дрейфующей станции "Северный полюс–36" начались исследования 2
02.09.2008 Глобальное потепление: теперь через Северный полюс можно проплыть 1
13.08.2008 Северные земли ZU Online 1
21.07.2008 Китай приступает к обследованию Арктики 1
10.07.2008 Китай отправляет научную экспедицию в Арктику 1
02.07.2008 Исполнилось 50 лет со дня выхода в море первой советской атомной подводной лодки 1
30.06.2008 Исполнилось 100 лет Тунгусской аномалии 1
14.03.2008 Полярная воронка на Венере эволюционирует во времени 1
26.02.2008 В Норвегии создано хранилище семян наиболее ценных растений Земли 1
05.02.2008 А2: гиперзвуковой авиалайнер 1
30.01.2008 Российские комплексы приема спутниковых данных обеспечивают навигацию в Южном океане 1
29.01.2008 Выявлены различия между Северным и Южным полюсами Меркурия 1
27.12.2007 Американский хайтек: подтверждается кража идеи телефона Беллом 1
13.11.2007 Sam & Max Season 2: Ice Station Santa. Демо 1
13.09.2007 Российский дирижабль Au-30 примет участие в полярной экспедиции 1

Публикаций - 83, упоминаний - 99

Арктика упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7827 1
SAP SE 4379 1
Intel Corporation 10803 1
General Electric - Дженерал электрик 392 1
Космическая связь ФГУП ГПКС 366 1
Scanex - Сканэкс 238 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство 509 6
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 3
Kari - Кари - Сеть магазинов 52 2
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 192 1
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 406 1
Lockheed Martin 659 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3242 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1632 3
CSA - Canadian Space Agency - Канадское космическое агентство 16 2
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2321 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7366 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1249 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 885 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1429 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1517 1
Президент Российской Федерации 1731 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 367 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 706 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 155 1
U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 764 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 289 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10137 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3173 1
ВКС РФ Космодром Плесецк 193 5
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Рокот - ракета-носитель 111 5
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 157 3
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 48 2
CNES Космодром Куру - Гвианский космический центр 178 2
CSA RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли 88 2
Бук ЗРК - самоходный зенитный ракетный комплекс 7 1
Intel Centrino - Intel Sonoma 544 1
NASA Cassini - Кассини - автоматическая межпланетная станция 306 1
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 180 1
Lockheed Martin - F-35 Lightning - истребитель-бомбардировщик 193 1
Check Point Smart-1 56 1
Lockheed Martin - F-22 Raptor - многоцелевой истребитель 142 1
Молния НПО - Буран - Многоразовый транспортный космический корабль 48 1
ESA VEX - Venus Express 70 1
АК имени С.В. Ильюшина - Ил-76 - тяжёлый транспортный самолёт 51 1
Путин Владимир 2443 2
Громов Олег 8 2
Рейман Леонид 1002 1
Федоров Евгений 10 1
Левкевич Михаил 58 1
Арктика 328 21
Россия - Российская федерация - РФ 82514 17
Земля - планета Солнечной системы 6495 15
Северный Ледовитый океан 69 8
Канада 3059 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34033 7
Европа 7265 6
Луна 1156 5
Солнечная система 2007 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11597 5
Норвегия - Королевство 1049 4
США - Аляска 233 4
Дания - Гренландия 97 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9568 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10904 3
Азия - Азиатский регион 3156 3
Россия - Сибирь 1346 2
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 429 2
Россия - Кольский полуостров 24 2
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 270 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26716 2
США - Миссури - Канзас-Сити 90 2
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 629 2
Юпитер - планета Солнечной системы 517 2
Швеция - Королевство 1881 2
Канада - Канадский Арктический архипелаг - Арктическая акватория Канады 8 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1685 2
Финляндия - Финляндская Республика 1622 2
Россия СЗФО - Архангельская область - Северодвинск 116 1
Белое море 23 1
Антарктида - Антарктика - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 360 1
Монако Княжество 96 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 217 1
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1047 1
Нептун - планета Солнечной системы 173 1
Солнце - звезда Солнечной системы 1005 1
Плутон - планета Солнечной системы 232 1
Венера - планета Солнечной системы 253 1
Ливия 111 1
США - Южная Дакота 7 1
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 72 3
Киотский протокол - Международное соглашение, заключённое с целью сокращения выбросов парниковых газов в атмосферу Земли для противодействия глобальному потеплению 51 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 784 1
Вторая мировая война 480 1
GMT - Greenwich Mean Time - Среднее время по Гринвичу 120 1
Астрономия - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 143 1
Градус Кельвина - единица термодинамической температуры в Международной системе единиц 138 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10328 9
Space Daily 528 4
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1835 3
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 818 3
ScienceDaily 399 2
CNews RND - R&D.CNews 2081 2
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 592 1
Nature 696 1
ААНИИ ФГБУ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 31 6
NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 120 2
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 155 2
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1030635.
Создано именных указателей - 60991.
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