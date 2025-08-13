Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли? дин из глубочайших каньонов в мире. Затем исследователи разделили смещение полюсов на две фазы. Так, в период с 1835 по 1954 годы в результате бурного строительства плотин в Северной Америке и Европе Северный полюс наклонился на 20,5 см в сторону 103-го меридиана к востоку, который пересекает Россию, Монголию, Китай и Индокитай. После 1954 года плотины стали строиться в Восточной Африке и

«Умная» колонка впервые достигла Северного полюса олонку в экстремальных условиях Арктики. «Яндекс Станция Миди» стала первой в мире умной колонкой, посетившей самую северную точку Земли. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». Экспедиция на Северный полюс проходила на атомном ледоколе «50 лет Победы». Сергей Доля, известный своими путешествиями и фотографиями дикой природы, работал экспедиционным гидом в круизе. Во время трех поез

Первые стратонавты современной России и первый стратосферный̆ прыжок на Северный̆ полюс ться две-три минуты, затем, на высоте около одного километра, стратонавты откроют свои парашюты. На Северном полюсе развернут российскую полярную станцию «Барнео», участники которой обеспечат в

RuVDS разместит серверное оборудование на Северном полюсе Хостинг-провайдер RuVDS проведёт эксперимент по развертыванию серверного оборудования в Арктике. Компактный дата-центр будет запущен на территории расположенного в непосредственной близости от Северного полюса ледового лагеря «Барнео». Эксперимент стартует в конце марта-начале апреля этого года. Сервер будет поддерживать связь с космическим аппаратом RuVDS, передавая через него актуа

Станция "Северный полюс–37" эвакуирована 6 июня 2010 года станция «Северный полюс–37» завершила свою работу. Государственный флаг России спущен. Сотрудники перешли на борт атомного ледокола «Россия». Все оборудование, в том числе подлежащие утилизации отходы п

Началась эвакуация станции "Северный полюс–37" Как сообщает пресс-служба ААНИИ, началась эвакуация станции «Северный полюс–37». 1 июня 2010 года атомный ледокол «Россия» ошвартовался непосредственно у лагеря СП-37. Так как на дрейфующей станции все было заранее подготовлено к погрузке, работы началис

Завершается работа станции "Северный полюс–37" точке с координатами 80 град. с.ш. и 144 град. з.д. в канадском секторе Арктики в 1100 км от точки Северного Полюса и в 550 км от канадского острова Принц Патрик. Несмотря на неудобства, связа

Экспедиция «Арктика-2009»: на станци «СП-37» начались метеонаблюдения 07 сентября 2009 г. на льду развертываемой станции «Северный полюс-37» начались метеорологические наблюдения. В 16-00 в эфир ушла первая метеосво

Дрейфующая станция "Северный полюс–36" завершила работу подошел к льдине с лагерем СП-36. Незамедлительно были начаты работы по снятию дрейфующей станции «Северный полюс–36». Ведутся круглосуточные работы по погрузке на борт ледокола оборудования и

Генсек ООН намерен на Северном полюсе лично убедиться в глобальном потеплении В конце августа Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун отправится на Северный полюс, чтобы своими глазами увидеть таяние льдов как последствие глобального потепления на планете и поделиться впечатлениями с участниками саммита по изменению климата, который состои

Главком ВДВ: российские десантики мирно высадятся на Северном полюсе Владимир Шаманов. Он добавил, что эта высадка будет приурочена к 60-летию первого десантирования на Северный полюс. "Сегодня, когда в России поднимается вопрос защиты национальных интересов на

На Северном полюсе начала работу российская высокоширотная экспедиция ный ледоход «50 лет Победы» с участниками экспедиции Арктического и антарктического научно-исследовательского института вышел из порта Мурманск. 16 июля 2009 года судно достигло точки географического Северного полюса. Ведутся работы согласно программе по мониторингу ледяного покрова высокоширотной Арктики.

Экипаж ВТА десантирует людей и грузы на Северный полюс руз под своей тяжестью скатывается из грузовой кабины самолета на льдину. Полярная база «БОРНЕО» находится на 89 градусе северной широты. В апреле льдина с базой проходит примерно в 100 километрах от Северного полюса.

Исполнилось полгода работы станции "Северный полюс-36" в координатах 87 град. 45 мин. с.ш., 132 град. 44 мин. з.д., то есть на расстоянии около 250 км от Северного полюса. Дрейф протекает в достаточно сложных погодных условиях, главным образом, за

Северный полюс Сатурна преподнес астрономам очередную загадку рных регионах Земли или Юпитера, и занимают значительную площадь внутри «кольца» полярных сияний на северном полюсе планеты. Необычное явление удалось обнаружить с помощью инфракрасного спектро

Франция призывает сотрудничать в научных исследованиях Северного полюса вания, результаты которых свидетельствуют, что содержание метана и двуокиси углерода в атмосфере на Северном полюсе достигло небывалой величины. В коммюнике также содержится призыв к странам со

На дрейфующей станции "Северный полюс–36" начались исследования Как сообщает пресс-служба ААНИИ, 7 сентября 2008 года в 21 час по московскому времени состоялось торжественное поднятие государственного флага России на дрейфующей станции «Северный полюс–36». В 18 часов по московскому времени была передана первая метеосводка в систему ГСТ (Глобальную систему телесвязи). На станции работают 18 человек. На 21 час по московскому вре

В Арктике развернута российская дрейфующая станция "Северный полюс-36" нция "Северный полюс-36" приступила к развертыванию в Северном Ледовитом океане между о. Врангеля и Северным полюсом, в районе, названным Котловиной Подводников, который расположен между подвод

Глобальное потепление: теперь через Северный полюс можно проплыть Как сообщает пресс-служба Greenpeace России, в северных водах стремительно тают льды, и теперь через Северный полюс можно проплыть. Ученые предсказывают, что через пять лет ледяная шапка Арктики может растаять полностью. Снимки, сделанные со спутника несколько дней назад, свидетельствуют, что

На Сатурне обнаружена вторая полярная аномалия олученные с помощью инфракрасного спектрометра зонда «Кассини» NASA, позволили ученым обнаружить на северном полюсе Сатурна зону локального разогрева совершенно непонятного происхождения. Ранее

"Академик Федоров" продолжил путь на Северный полюс .). В задачи экспедиции входит проведение спусков глубоководных опускаемых аппаратов "Мир" в районе Северного полюса, проведение работ по комплексному исследованию природной среды Арктического

С Северного полюса впервые организуют прямую трансляцию Впервые за всю историю российского телерадиовещания будет проведена прямая трансляция репортажа с Северного полюса. Благодаря совместным действиям Мининформсвязи России, Минобороны России, Россвязи стала возможна организация прямой трансляции с Северного полюса в период с 29 июля по

45 лет назад советская АПЛ всплыла на Северном полюсе но имя «Ленинский комсомол», ставшее известным всему миру. Всего с 1962 года подводники побывали на Северном полюсе и выполняли задачи в приполюсных районах более 300 раз.

Интернет дошел до Северного полюса Сотрудники российского офиса Intel установили самый северный в мире хот-спот. Точка доступа к сети Wi-Fi 802.11b/g была развернута в лагере «Барнео» (Barneo), раположенном в 80 милях от Северного полюса планеты. Связь была протестирована с помощью трех ноутбуков с технологией Centrino. В тестировании принял участие полярный исследователь Дмитрий Шпаро. Через сеть была передана