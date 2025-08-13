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Индексная книга (каталог) CNews*
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Арктика Северный полюс

Арктика и Севморпуть Арктика и Севморпуть
Евгений Войшвилло "Судно Святой Фока во льдах" (1988) Евгений Войшвилло "Судно Святой Фока во льдах" (1988)
Федор Решетников "Гибель Челюскина" (1973) Федор Решетников "Гибель Челюскина" (1973)
Евгений Войшвилло "Экспедиционное судно "Святой Фока"" (1980-е) Евгений Войшвилло "Экспедиционное судно "Святой Фока"" (1980-е)
Плакат "Нет таких крепостей, которые большевики не смогли бы взять" (1937) Плакат "Нет таких крепостей, которые большевики не смогли бы взять" (1937)
Николай Денисов "Ледовая разведка" (1976) Николай Денисов "Ледовая разведка" (1976)
Евгений Гудин "Во льдах Арктики" (1979) Евгений Гудин "Во льдах Арктики" (1979)
Геннадий Сотсков "Штурм Арктики" (1983) Геннадий Сотсков "Штурм Арктики" (1983)
Александр Меркулов "Побеждённая Арктика" (1958) Александр Меркулов "Побеждённая Арктика" (1958)
Константин Михаленко "Северный полюс наш" (1937) Константин Михаленко "Северный полюс наш" (1937)
Сергей Пен "Водружение Государственного флага СССР на Северном полюсе экипажем п/л Ленинский Комсомол" (1985) Сергей Пен "Водружение Государственного флага СССР на Северном полюсе экипажем п/л Ленинский Комсомол" (1985)
«В лагере папанинцев», 1939 г. Автор: Дейнека Александр Александрович «В лагере папанинцев», 1939 г. Автор: Дейнека Александр Александрович
Игорь Мошкин "Атомная подлодка в Арктике" (1988) Игорь Мошкин "Атомная подлодка в Арктике" (1988)
Андрей Бабановский "АПЛ на Северном Полюсе" (1965) Андрей Бабановский "АПЛ на Северном Полюсе" (1965)
Константин Михаленко "Заправка самолёта. Арктика" (1960-е) Константин Михаленко "Заправка самолёта. Арктика" (1960-е)
«На вершине мира. Ледокол «Арктика» на Северном полюсе. 17 августа 1977 год» Смирнов Егор Анатольевич «На вершине мира. Ледокол «Арктика» на Северном полюсе. 17 августа 1977 год» Смирнов Егор Анатольевич
А.П. Рубан "Атомоход "Арктика" на Северном полюсе" (1977) А.П. Рубан "Атомоход "Арктика" на Северном полюсе" (1977)
Дмитрий Надежин "Мы пришли к тебе, Полюс", из серии "Люди и годы" (1977) Дмитрий Надежин "Мы пришли к тебе, Полюс", из серии "Люди и годы" (1977)
«На полярной станции» 1961 Автор:Снегирев Аркадий Викторович «На полярной станции» 1961 Автор:Снегирев Аркадий Викторович
Утро в Арктике. СССР, 1955 г. Утро в Арктике. СССР, 1955 г.
Белые медведи в Арктике Советский плакат большого формата на тему природы севера. Изображена семья белых медведей - медвежата играют и катаются с горки, а медведица ловит рыбу. Художник достоверно изобразил зимний пейзаж и животных, бескрайние арктические льды и гармоничное существование в них удивительных зверей. А. Келейников, 1990г. Белые медведи в Арктике Советский плакат большого формата на тему природы севера. Изображена семья белых медведей - медвежата играют и катаются с горки, а медведица ловит рыбу. Художник достоверно изобразил зимний пейзаж и животных, бескрайние арктические льды и гармоничное существование в них удивительных зверей. А. Келейников, 1990г.
Николай Быстров "Арктический порт" (1983) Николай Быстров "Арктический порт" (1983)
Станислав Торлопов "Арктическое лето" (1974) Станислав Торлопов "Арктическое лето" (1974)
Рокуэлл Кент "Почтовая служба в Арктике" (1937) Рокуэлл Кент "Почтовая служба в Арктике" (1937)

СОБЫТИЯ


13.08.2025 Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

дин из глубочайших каньонов в мире. Затем исследователи разделили смещение полюсов на две фазы. Так, в период с 1835 по 1954 годы в результате бурного строительства плотин в Северной Америке и Европе Северный полюс наклонился на 20,5 см  в сторону 103-го меридиана к востоку, который пересекает Россию, Монголию, Китай и Индокитай. После 1954 года плотины стали строиться в Восточной Африке и

10.12.2024 «Умная» колонка впервые достигла Северного полюса

олонку в экстремальных условиях Арктики. «Яндекс Станция Миди» стала первой в мире умной колонкой, посетившей самую северную точку Земли. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». Экспедиция на Северный полюс проходила на атомном ледоколе «50 лет Победы». Сергей Доля, известный своими путешествиями и фотографиями дикой природы, работал экспедиционным гидом в круизе. Во время трех поез
26.03.2024 Первые стратонавты современной России и первый стратосферный̆ прыжок на Северный̆ полюс

ться две-три минуты, затем, на высоте около одного километра, стратонавты откроют свои парашюты. На Северном полюсе развернут российскую полярную станцию «Барнео», участники которой обеспечат в
06.03.2024 RuVDS разместит серверное оборудование на Северном полюсе

Хостинг-провайдер RuVDS проведёт эксперимент по развертыванию серверного оборудования в Арктике. Компактный дата-центр будет запущен на территории расположенного в непосредственной близости от Северного полюса ледового лагеря «Барнео». Эксперимент стартует в конце марта-начале апреля этого года. Сервер будет поддерживать связь с космическим аппаратом RuVDS, передавая через него актуа
07.06.2010 Станция "Северный полюс–37" эвакуирована

6 июня 2010 года станция «Северный полюс–37» завершила свою работу. Государственный флаг России спущен. Сотрудники перешли на борт атомного ледокола «Россия». Все оборудование, в том числе подлежащие утилизации отходы п
03.06.2010 Началась эвакуация станции "Северный полюс–37"

Как сообщает пресс-служба ААНИИ, началась эвакуация станции «Северный полюс–37». 1 июня 2010 года атомный ледокол «Россия» ошвартовался непосредственно у лагеря СП-37. Так как на дрейфующей станции все было заранее подготовлено к погрузке, работы началис
18.05.2010 Завершается работа станции "Северный полюс–37"

точке с координатами 80 град. с.ш. и 144 град. з.д. в канадском секторе Арктики в 1100 км от точки Северного Полюса и в 550 км от канадского острова Принц Патрик. Несмотря на неудобства, связа
08.09.2009 Экспедиция «Арктика-2009»: на станци «СП-37» начались метеонаблюдения

07 сентября 2009 г. на льду развертываемой станции «Северный полюс-37» начались метеорологические наблюдения. В 16-00 в эфир ушла первая метеосво
28.08.2009 Дрейфующая станция "Северный полюс–36" завершила работу

подошел к льдине с лагерем СП-36. Незамедлительно были начаты работы по снятию дрейфующей станции «Северный полюс–36». Ведутся круглосуточные работы по погрузке на борт ледокола оборудования и
30.07.2009 Генсек ООН намерен на Северном полюсе лично убедиться в глобальном потеплении

В конце августа Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун отправится на Северный полюс, чтобы своими глазами увидеть таяние льдов как последствие глобального потепления на планете и поделиться впечатлениями с участниками саммита по изменению климата, который состои
29.07.2009 Главком ВДВ: российские десантики мирно высадятся на Северном полюсе

Владимир Шаманов. Он добавил, что эта высадка будет приурочена к 60-летию первого десантирования на Северный полюс. "Сегодня, когда в России поднимается вопрос защиты национальных интересов на

21.07.2009 На Северном полюсе начала работу российская высокоширотная экспедиция

ный ледоход «50 лет Победы» с участниками экспедиции Арктического и антарктического научно-исследовательского института вышел из порта Мурманск. 16 июля 2009 года судно достигло точки географического Северного полюса. Ведутся работы согласно программе по мониторингу ледяного покрова высокоширотной Арктики.
24.03.2009 Экипаж ВТА десантирует людей и грузы на Северный полюс

руз под своей тяжестью скатывается из грузовой кабины самолета на льдину. Полярная база «БОРНЕО» находится на 89 градусе северной широты. В апреле льдина с базой проходит примерно в 100 километрах от Северного полюса.
11.03.2009 Исполнилось полгода работы станции "Северный полюс-36"

в координатах 87 град. 45 мин. с.ш., 132 град. 44 мин. з.д., то есть на расстоянии около 250 км от Северного полюса. Дрейф протекает в достаточно сложных погодных условиях, главным образом, за
13.11.2008 Северный полюс Сатурна преподнес астрономам очередную загадку

рных регионах Земли или Юпитера, и занимают значительную площадь внутри «кольца» полярных сияний на северном полюсе планеты. Необычное явление удалось обнаружить с помощью инфракрасного спектро
11.11.2008 Франция призывает сотрудничать в научных исследованиях Северного полюса

вания, результаты которых свидетельствуют, что содержание метана и двуокиси углерода в атмосфере на Северном полюсе достигло небывалой величины. В коммюнике также содержится призыв к странам со
09.09.2008 На дрейфующей станции "Северный полюс–36" начались исследования

Как сообщает пресс-служба ААНИИ, 7 сентября 2008 года в 21 час по московскому времени состоялось торжественное поднятие государственного флага России на дрейфующей станции «Северный полюс–36». В 18 часов по московскому времени была передана первая метеосводка в систему ГСТ (Глобальную систему телесвязи). На станции работают 18 человек. На 21 час по московскому вре
04.09.2008 В Арктике развернута российская дрейфующая станция "Северный полюс-36"

нция "Северный полюс-36" приступила к развертыванию в Северном Ледовитом океане между о. Врангеля и Северным полюсом, в районе, названным Котловиной Подводников, который расположен между подвод
02.09.2008 Глобальное потепление: теперь через Северный полюс можно проплыть

Как сообщает пресс-служба Greenpeace России, в северных водах стремительно тают льды, и теперь через Северный полюс можно проплыть. Ученые предсказывают, что через пять лет ледяная шапка Арктики может растаять полностью. Снимки, сделанные со спутника несколько дней назад, свидетельствуют, что

06.01.2008 На Сатурне обнаружена вторая полярная аномалия

олученные с помощью инфракрасного спектрометра зонда «Кассини» NASA, позволили ученым обнаружить на северном полюсе Сатурна зону локального разогрева совершенно непонятного происхождения. Ранее
26.07.2007 "Академик Федоров" продолжил путь на Северный полюс

.). В задачи экспедиции входит проведение спусков глубоководных опускаемых аппаратов "Мир" в районе Северного полюса, проведение работ по комплексному исследованию природной среды Арктического

25.07.2007 С Северного полюса впервые организуют прямую трансляцию

Впервые за всю историю российского телерадиовещания будет проведена прямая трансляция репортажа с Северного полюса. Благодаря совместным действиям Мининформсвязи России, Минобороны России, Россвязи стала возможна организация прямой трансляции с Северного полюса в период с 29 июля по

17.07.2007 45 лет назад советская АПЛ всплыла на Северном полюсе

но имя «Ленинский комсомол», ставшее известным всему миру. Всего с 1962 года подводники побывали на Северном полюсе и выполняли задачи в приполюсных районах более 300 раз.
15.04.2005 Интернет дошел до Северного полюса

Сотрудники российского офиса Intel установили самый северный в мире хот-спот. Точка доступа к сети Wi-Fi 802.11b/g была развернута в лагере «Барнео» (Barneo), раположенном в 80 милях от Северного полюса планеты. Связь была протестирована с помощью трех ноутбуков с технологией Centrino. В тестировании принял участие полярный исследователь Дмитрий Шпаро. Через сеть была передана
17.04.2001 ВМФ США проведет испытания спутниковых телефонов в системе Iridium в ходе лыжной экспедиции к Северному полюсу

ВМФ США решил предоставить женской лыжной экспедиции на Северный полюс Polar Trek 2001, которая стартует в середине апреля, две модели спутниковых телефонов компании Motorola Inc., предназначенных для работы с глобальной спутниковой системой Iridium

Публикаций - 184, упоминаний - 226

Арктика и организации, системы, технологии, персоны:

RuVDS - МТ Финанс 107 13
Стратонавтика 13 8
Spirit DSP - Спирит Корп 482 7
Inmarsat - International Maritime Satellite Organization - Инмарсат 133 4
Polar - Полар 116 4
Ростелеком 10948 3
Apple Inc 13154 3
Intel Corporation 12811 3
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 3
Globalstar - Глобалстар 192 3
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 261 3
ITT Corporation - Ай-Ти-Ти корпорейшн 28 2
Умник 37 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
Rockwell Automation - Allen-Bradley - Rockwell Software 54 2
Toshiba Corporation 2980 2
Галактика - Корпорация 1545 2
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 2
Formosa Plastics Group - VIA Technologies 320 2
Thuraya - Thuraya Telecommunications - Thuraya Satellite Telecommunications Company - Турайя 80 2
Инверсия - Инверсия НПФ 156 2
Минтранс РФ - Росморречфлот - Морсвязьспутник ФГУП 29 2
Акрон Холдинг - Электрощит Самара 29 2
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 374 2
ГлобалТел - GlobalTel - Глобалстар-Космические Телекоммуникации 60 2
Ракурс НПФ 176 1
Константа - Константа ИТ 51 1
Iridium Satellite - Iridium Communications - Иридиум коммьюникешенс 72 1
МТС Эльф 20 1
Ростех - Росэлектроника - Дейтон ЦКБ - Центральное конструкторское бюро 17 1
Advance Engineering - Адванс Инжиниринг 2 1
Радиан ТД 13 1
Hetzner Online GmbH 18 1
Miyota 2 1
Комком ТПГ - Комком Торгово-промышленная группа 7 1
LCG Entertainment - Telltale Games 22 1
Sonim Technologies 22 1
ОКБ Пятое поколение 5 1
Samsung Electronics 11064 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 10
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 239 4
Boeing 1031 3
Россети Ленэнерго 1699 3
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 3
Airbus EADS SPACE Transportation 8 2
Lockheed Martin Space - Lockheed Martin Commercial Space Systems - Локхид Мартин Коммершл Спэйс Системз 37 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 2
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 228 2
Kari - Кари - сеть магазинов 75 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 114 2
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 192 2
BMW - Rolls-Royce Motor Cars 76 1
Рубин ЦКБ МТ - Центральное конструкторское бюро МТ Рубин - Диакор МГП - Экопол МГНПЭП 14 1
Reaction Engines 4 1
ГРЦ Макеева - Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева - КБ имени академика В.П. Макеева 34 1
NASA ARC - NASA Ames Research Center - Исследовательский центр Эймса 83 1
Энергогарант САК ПАО 8 1
ESA - ESOC - European Space Operations Centre - Европейский центр управления космическими полётами 8 1
Музей Мирового океана 9 1
The North Face 5 1
Газпром ПАО 1493 1
МТС - Gambit Esports - Gambit Gaming 11 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 1
Gett 88 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 210 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 1
Авгуръ ВЦ - Аэростатные Системы - Воздухоплавательный Центр - РосАэроСистемы 21 1
Lockheed Martin 777 1
Веста 52 1
Caterpillar - 93 1
Русское время - Часовой дом 6 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 38
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 10
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 7
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 6
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Северный флот - Северноморская военно-морская группа 91 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 4
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 4
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 285 3
Минобороны РФ - ВКС РФ - Войска ВКО - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 130 3
Правительство Канады 51 3
U.S. Department of Defense - NGA - National Geospatial-Intelligence Agency - Национальное агентство геопространственной разведки - Агентство военной картографии - National Imagery and Mapping Agency, NIMA - Агентство по спутниковому зондированию и картогр 73 2
NORAD - North American Aerospace Defense Command - North American Air Defense Command - Североамериканское Командование Аэрокосмической Обороны - Объединенное командование воздушно-космической обороны Северной Америки (североамериканского континента) 20 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 2
CSA - Canadian Space Agency - Канадское космическое агентство 16 2
Canadian Forces - Polar Epsilon 2 2
Правительство Канады - Министерство национальной обороны Канады - National Defence - Вооруженные силы Канады 20 2
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 192 2
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 139 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 1
Минвостокразвития РФ - КРДВ - Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики 31 1
Минобороны РФ - ВДВ - Воздушно-десантные войска Российской Федерации 57 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 1
U.S. Coast Guard - USCG - Служба береговой охраны США 38 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 59 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 73 1
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок - Национальное агентство по освоению космического пространства 134 1
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 107 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 2
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ФКР - Федерация космонавтики России 7 1
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 8
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Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 4
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6470 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 4
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4011 4
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 4
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 4
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9355 4
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 4
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 4
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 4
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2059 4
RMM - Remote Monitoring and Management - Удалённый мониторинг и управление - Телеметрия - Телеметрические системы 509 3
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 1077 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 3
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1701 3
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1880 3
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1401 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 3
РАЭ - Российская Антарктическая экспедиция - Академик Фёдоров - научно-экспедиционное судно 30 16
NASA Cassini–Huygens orbiter - Кассини-Гюйгенс - автоматическая межпланетная станция - космический зонд 319 12
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 151 11
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-76 - тяжёлый транспортный самолёт 68 8
NASA MRO - NASA Mars Reconnaissance Orbiter - NASA HiRISE - NASA High Resolution Imaging Science Experiment - NASA MARCI - Mars Color Imager - Mars Climate Orbiter Color - Mars Climate Sounder 120 8
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 7
NASA MER - NASA Mars Exploration Rover - NASA Opportunity - Оппортьюнити - NASA Spirit - марсоход 171 7
ESA Envisat - Environmental Satellite 82 6
Nuvia Phoenix 147 6
CSA RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли 99 6
NASA Phoenix Mars lander 23 5
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 241 5
Microsoft Windows 2000 8678 5
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Рокот - ракета-носитель 117 5
NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 186 5
ESA VEX - Venus Express - Венера-экспресс 75 5
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 238 4
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Бриз - семейство российских разгонных блоков 246 4
NASA Viking Orbiter 14 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 3
Космодром Байконур 1072 3
Pixabay 257 2
NASA Pioneer Venus 16 2
Airbus EADS Astrium - Beagle - Бигль 90 2
ESA MARSIS - Mars Advanced Radar for Subsurface and Ionosphere Sounding - Специализированный радар Европейского космического агентства 34 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
AM General - HMMWV - Humvee - High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle 36 2
ISRO Chandrayaan - Чандраян - चंद्रयान्-१ - «Лунный корабль» - космический зонд, искусственный спутник Луны 37 2
NASA Mars Observer - автоматическая межпланетная станция 5 2
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Б-414 Даниил Московский (подводная лодка) 6 2
NASA MMM - Moon Mineralogy Mapper 5 2
NASA MSR - NASA Mars Sample Return 7 2
NASA Mars Polar Lander 23 2
Stellantis - Jeep Grand Cherokee 11 2
KARI - KompSat - KOrea Multi-Purpose SATellite - Arirang - корейский спутник дистанционного зондирования Земли 38 2
Роскосмос - Лавочкина НПО - Венера - автоматическая межпланетная станция для исследования Венеры - Вега (космический аппарат) 13 2
ESA - ERS - European Remote-Sensing Satellite - спутник дистанционного зондирования Земли 20 2
Scanex - Сканэкс НТЦ - Унискан 57 2
Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 2
Acer Predator 224 2
Цаплин Никита 87 11
Ефремов Денис 8 6
Лынник Александр 4 4
Корниенко Михаил 25 4
Cameron James - Кэмерон Джеймс 28 3
Gilles Pascal - Жиллес Паскаль 3 3
Покушалова Ольга 15 2
Громов Олег 8 2
Sagan Carl - Саган Карл 11 2
Griffin Michael - Гриффин Майкл 30 2
Armstrong Neil - Армстронг Нейл 21 2
Whittaker William - Уайтекер Уильям 4 2
Нестеренко Надежда 2 2
Christensen Philip - Кристенсен Филип 8 2
Чилингаров Артур 8 2
Мельниченко Юрий 2 2
Miller Joel - Миллер Джоэл 2 2
Beauchamp Benoit - Бешамп Бенуа 2 2
Масорин Владимир 4 2
Wozniak Steve - Wozniak Stephen - Возняк Стив - Возняк Стивен 62 2
Farrend William - Фарренд Уильям 2 2
Epstein Arthur - Эпштайн Артур 3 2
Svedhem Hakan - Сведхем Хакан 4 2
Rothschild Lynn - Ротшильд Линн 4 2
Carbone Vincenzo - Карбоне Винченцо 2 2
Ingersoll Andrew - Ингерсолл Эндрю 7 2
Mustard John - Мастард Джон 2 2
Aldrin Buzz - Олдрин Баз 4 2
Grasby Steve - Грэсби Стив 3 2
Klingelhoefer Goestar - Клингельхофер Гестар 2 2
Schoenmeyr Ivar - Шонмеер Ивар 2 2
Путин Владимир 3454 2
Meredith Whittaker - Мередит Уиттакер 12 2
Bush George - Буш Джордж 336 2
Левкевич Михаил 59 2
Рахманов Максим 47 2
Захаркина Ольга 24 2
Wright (brothers) - Райт (братья) 33 1
Хорки Петр 1 1
Гордин Михаил 17 1
Россия - РФ - Российская федерация 166163 73
Земля - планета Солнечной системы 10865 73
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 909 68
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 41
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 684 38
Европа 24962 29
Канада 5081 26
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 24
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 21
Северный Ледовитый океан 123 21
Солнечная система - Solar system 2569 18
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 670 15
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 15
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 14
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 14
Дания - Гренландия 145 14
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 469 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 13
Норвегия - Королевство 1857 11
Норвегия - Шпицберген - Свальбард - Грумант 37 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 9
США - Аляска 246 9
Венера - планета Солнечной системы 298 9
Юпитер - планета Солнечной системы 557 9
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) - остров Врангеля 11 8
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1516 8
Сатурн - планета Солнечной системы 136 8
Земля - Северное полушарие 152 7
Земля - Южное полушарие 160 7
Япония 13807 7
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 7
Франция - Французская Республика 8176 7
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 7
США - Калифорния 4828 7
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 777 7
Азия - Азиатский регион 5920 6
Дания - Королевство 1336 6
Африка - Африканский регион 3640 6
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 60
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 24
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6169 21
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 14
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 14
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity - Магнитные бури - Magnetic storms 505 13
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1362 13
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 12
Геология - Вулканология - Volcanology - Вулкан - Vulcanus - Кратер - Crater 537 11
Международный полярный год - IPY - International Polar Year 22 11
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4513 11
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 1007 10
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 10
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 891 9
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 9
Зоология - наука о животных 2887 8
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1639 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 8
ОПК - ВМФ - Военно-морской флот - ВМС - Военно-морские силы - линкор, ракетоносец - подводная лодка, подлодка, субмарина, submarine 357 7
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1458 7
Стихийные бедствия - Тропический циклон, Тропический шторм - Tropical Cyclone - Ураган, Hurricane - Тайфун, Typhoon - Смерч, Торнадо, Tornado - Буря 490 7
РГО ВОО - Барнео - комплексная высокоширотная арктическая экспедиция 7 7
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 6
Полярное сияние - Северное сияние - Aurora Borealis - Южное сияние - Aurora Australis 101 6
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 486 6
Экватор - Equator 206 6
Физика Земли - Геофизика - Geophysics 139 6
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 5
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 5
Газы - Метан - methanum - болотный газ 371 5
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 833 4
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3028 4
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1027 4
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 474 4
Парашют - Прыжки с парашютом 119 4
Физика - Градус Кельвина - единица термодинамической температуры в Международной системе единиц 172 4
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1375 3
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 13
CNews RND - R&D.CNews 2274 10
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 9
Space Daily 528 8
Nature 832 5
PhysicsWeb 184 4
Science Advances 35 3
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 3
ScienceDaily 399 3
The Observer 40 2
NEWSru.com - Инопресса - Inopressa 92 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 2
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Physical Review Letters 164 2
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NEWSru.com 229 2
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Euronews - телеканал 52 1
PhysicsWorld 90 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 7
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 2
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
Росгидромет - ААНИИ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 62 24
РАЭ - Российская Антарктическая экспедиция - Станция Беллинсгаузен - Станция Прогресс - Станция Новолазаревская - Станция Восток 47 15
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 6
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 5
BU - Brown University - Брауновский университет - Университет Брауна 77 4
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 4
NASA MSL - Mars Science Laboratory 23 3
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 3
Ohio State University - Университет штата Огайо 100 2
University of Kansas - Kansas State University - Канзасский университет 27 2
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PVHS - Palos Verdes High School 3 2
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SwRI - Southwest Research Institute - Юго -Западный исследовательский институт 31 2
Niels Bohr Institutet - Институт Нильса Бора 23 2
UNICAL - Università della Calabria - University of Calabria - Университет Калабрии - Калабрийский университет 3 2
University of Hawaiʻi at Mānoa - Гавайский университет - Высотная обсерватория Халеакала - Haleakalā High Altitude Observatory Site 50 2
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 2
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 106 2
Duke University - Дьюкский университет - Университет Дьюка 97 1
University of Reading - Редингский университет - University of Reading's School of Systems Engineering 16 1
Observatoire de Paris - Paris Observatory - PSL - Парижская обсерватория - Институт небесной механики 27 1
Spanish Astrobiology Center - Испанский астробиологический центр 2 1
University of Edinburgh - Эдинбургский университет - Royal Observatory, Edinburgh - Королевская обсерватория университета Эдинбурга 67 1
Concordia University - Университет Конкордия 6 1
Harbin Institute of Technology - Харбинский политехнический университет 17 1
Shandong University - Шаньдунский университет 1 1
Минтранс РФ - Росжелдор - ИрГУПС - Иркутский государственный университет путей сообщения 9 1
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 45 1
Universitetet i Oslo - University of Oslo - Университет Осло 20 1
Université Laval - Laval University - Университет Лаваля 8 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 1
McGill University - Университет Макгилла 27 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 4
День молодёжи - 27 июня 1087 2
U.S. Department of Defense - DARPA Cyber Grand Challendge 6 2
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 43 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 1
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 43 1
МТС - Телеком Идея 51 1
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