Advance Engineering Адванс Инжиниринг

Advance Engineering - Адванс Инжиниринг

УПОМИНАНИЯ


Названы тренды развития продуктов CAD и CAE 1
13.12.2022 Лидеры российского матмоделирования хотят занять ведущие позиции на мировом рынке 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Advance Engineering и организации, системы, технологии, персоны:

ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 139 2
Ростех - Автоматика Концерн 1709 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2091 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12519 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5147 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4713 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6194 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3263 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14355 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3971 2
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 459 2
Промышленное ПО - Industrial Software - Индустриальное ПО - Промышленное программное обеспечение 157 2
Электродвигатель - electric motor - электрический двигатель - электрическая машина - электромеханический преобразователь 149 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16431 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55148 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21944 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9120 1
Бухгалтерия - Учётные системы - Accounting systems - Учетные решения - Accounting Engine - Финансовый учёт - Информационная система финансового учета 332 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1411 1
PDM - Product Data Management - Управления данными об изделии - СУИД - система управления инженерными данными 215 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16691 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7081 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3423 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6780 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3054 1
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 353 1
Ледокол - Icebreaker - суда ледового класса 58 1
CAPP - Computer-Aided Process Planning - Планирование производственных технологических процессов 21 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1830 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4388 1
Солнцева Екатерина 58 2
Лихачев Алексей 44 2
Массух Илья 235 2
Фомичев Дмитрий 25 2
Гордин Михаил 12 2
Воловик Борис 1 1
Ванюшин Павел 1 1
Казакова Ирина 2 1
Абдуллин Ринат 1 1
Нестерова Елена 3 1
Божко Екатерина 1 1
Сардоева Ангелина 1 1
Шагалиев Рашит 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 152955 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44965 1
Россия - УФО - Челябинская область - Снежинск 49 1
Арктика - Северный полюс 178 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 800 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5362 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53877 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5482 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31060 2
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 677 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9709 2
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 983 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1309 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2483 1
Федеральный закон 85-ФЗ - Закон о просветительской деятельности - Закон о запрете просвещения 109 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1436 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3103 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3406 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 646 2
Минтранс РФ - Росжелдор - ИрГУПС - Иркутский государственный университет путей сообщения 9 2
ИГУ - Иркутский государственный университет 23 2
МГУ им. Н. П. Огарева - Мордовский государственный университет 22 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 422 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 329 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 164 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1606 1
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 35 1
