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Индексная книга (каталог) CNews*
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Шагалиев Рашит


УПОМИНАНИЯ


06.06.2025 Пакет программ «Логос» интегрирован на цифровую платформу CML-Bench, разработанную Петербургским Политехом 1
04.12.2023 Форум по математическому моделированию определил курс российского САЕ 1
01.12.2023 Подведены итоги II Всероссийской олимпиады по матмоделированию 1
13.12.2022 Лидеры российского матмоделирования хотят занять ведущие позиции на мировом рынке 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Шагалиев Рашит и организации, системы, технологии, персоны:

ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 137 2
Advance Engineering - Адванс Инжиниринг 2 1
Ростех - Автоматика Концерн 1675 1
Росатом - НИКИЭТ имени Н.А. Доллежаля - Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники 29 1
ЦИФРА - Центр инженерно-физических расчетов и анализа 1 1
Росатом - Атомэнергопром - РЦР - Русатом Цифровые решения 22 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 128 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 421 1
Росатом - Атомэнергомаш - Гидропресс ОКБ 19 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2008 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3103 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53131 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20877 3
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 426 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13832 3
Промышленное ПО - Industrial Software - Промышленное программное обеспечение 93 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3843 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4290 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9881 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15093 1
Ледокол - Icebreaker - суда ледового класса 56 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1415 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1310 1
Солнцева Екатерина 58 3
Массух Илья 234 2
Лихачев Алексей 44 2
Казак Илья 1 1
Барбашина Наталья 1 1
Воловик Борис 1 1
Ванюшин Павел 1 1
Абдуллин Ринат 1 1
Казакова Ирина 2 1
Божко Екатерина 1 1
Вишняков Егор 1 1
Калимуллин Тимур 2 1
Овчинникова Ксения 1 1
Белолуцкий Фёдор 1 1
Шпади Алина 1 1
Сардоева Ангелина 1 1
Пуль Даниил 1 1
Никитин Дмитрий 10 1
Егоров Александр 85 1
Боровков Алексей 16 1
Дождёв Владимир 11 1
Фомичев Дмитрий 25 1
Гордин Михаил 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 149481 3
Россия - УФО - Челябинская область - Снежинск 49 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44282 2
Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 170 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 781 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3224 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17880 1
Арктика - Северный полюс 176 1
Россия - УФО - Челябинская область - Озерск 57 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30270 3
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 954 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52736 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3210 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9162 2
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 658 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 623 1
Федеральный закон 85-ФЗ - Закон о просветительской деятельности - Закон о запрете просвещения 107 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1393 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5258 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1274 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6014 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5346 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1118 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14167 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3310 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 326 3
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 159 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 630 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 400 2
Росатом Университет - Корпоративная академия Росатома АНО 7 1
Минтранс РФ - Росжелдор - ИрГУПС - Иркутский государственный университет путей сообщения 9 1
НЦФМ - Национальный центр физики и математики 5 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 887 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 370 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 157 1
ИГУ - Иркутский государственный университет 22 1
РАН ИБРАЭ - Институт проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук 16 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1570 1
МГУ им. Н. П. Огарева - Мордовский государственный университет 20 1
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 28 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1231 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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