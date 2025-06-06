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Шагалиев Рашит
УПОМИНАНИЯ
Шагалиев Рашит и организации, системы, технологии, персоны:
|ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 421 1
|Росатом - Атомэнергомаш - Гидропресс ОКБ 19 1
|Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2008 3
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3103 1
|Солнцева Екатерина 58 3
|Массух Илья 234 2
|Лихачев Алексей 44 2
|Казак Илья 1 1
|Барбашина Наталья 1 1
|Воловик Борис 1 1
|Ванюшин Павел 1 1
|Абдуллин Ринат 1 1
|Казакова Ирина 2 1
|Божко Екатерина 1 1
|Вишняков Егор 1 1
|Калимуллин Тимур 2 1
|Овчинникова Ксения 1 1
|Белолуцкий Фёдор 1 1
|Шпади Алина 1 1
|Сардоева Ангелина 1 1
|Пуль Даниил 1 1
|Никитин Дмитрий 10 1
|Егоров Александр 85 1
|Боровков Алексей 16 1
|Дождёв Владимир 11 1
|Фомичев Дмитрий 25 1
|Гордин Михаил 10 1
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