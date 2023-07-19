Индексная книга (каталог) CNews*
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Казакова Ирина
СОБЫТИЯ
|19.07.2023
|IBM сменила гендиректора российского офиса, назначив третью женщину подряд 1
|13.12.2022
|Лидеры российского матмоделирования хотят занять ведущие позиции на мировом рынке 1
Публикаций - 3, упоминаний - 3
Казакова Ирина и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
|Linux OS 11533 1
|IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 386 1
|IBM FileNet 140 1
|IBM Tivoli - Micromuse Netcool 316 1
|Божко Екатерина 1 1
|Бавбель Михаил 2 1
|Сардоева Ангелина 1 1
|Шагалиев Рашит 4 1
|Dzeba Iris - Джеба Ирис 13 1
|Солнцева Екатерина 62 1
|Лихачев Алексей 44 1
|Массух Илья 239 1
|Krishna Arvind - Кришна Арвинд 49 1
|Сорокина Татьяна 18 1
|Фомичев Дмитрий 27 1
|Гордин Михаил 17 1
|Воловик Борис 1 1
|Ванюшин Павел 1 1
|Абдуллин Ринат 1 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.