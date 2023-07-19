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Бавбель Михаил

СОБЫТИЯ


19.07.2023 IBM сменила гендиректора российского офиса, назначив третью женщину подряд 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Бавбель Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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