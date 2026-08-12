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Сорокина Татьяна

СОБЫТИЯ


12.08.2026 Российские производители электроники попросили упростить получение статуса «технологического лидера» 2
19.07.2023 IBM сменила гендиректора российского офиса, назначив третью женщину подряд 1
07.06.2022 IBM уничтожила свой бизнес в России 1
05.03.2022 Женщины года в отрасли ИТ 2022. Список CNews 1
01.10.2021 Рынок комплектующих перекосило, а нас ждет импортозамещение. Что дальше? 1
19.03.2021 В российской IBM поменяли руководителя 2
15.03.2021 IBM представила в России открытую платформу Open P-TECH для профессионалов будущего 1
05.03.2021 Женщины года в отрасли ИТ 2021. Список CNews 1
15.01.2021 Уходит глава российской IBM 1
16.10.2019 Росэнергоатом и IBM запускают новый проект на базе ЦОД «Калининский» 1
15.10.2015 Touch Bank оптимизирует бизнес-процессы с помощью решений IBM 1
14.04.2014 «Альфа-Банк» подписал с IBM трехлетний контракт на приобретение ПО корпорации 1
04.09.2012 В Москве пройдет форум IBM «Современные пути повышения эффективности коллективной работы» 1
21.08.2012 В Москве пройдет форум IBM «Современные пути повышения эффективности коллективной работы» 1
23.03.2012 IBM рассказала о стратегии продаж ПО в России 1
23.03.2012 «ВТБ Банк» выбрал IBM FileNet Content Manager для создания цифрового репозитория клиентских профилей 1
12.03.2012 IBM поделится опытом повышения конкурентоспособности бизнеса 1
05.03.2012 IBM поделится опытом повышения конкурентоспособности бизнеса 1
27.01.2012 «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат» оптимизирует продажи с помощью IBM DB2 1

Публикаций - 19, упоминаний - 21

Сорокина Татьяна и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9701 18
IBM EMEA - ИБМ ВЕА - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 117 6
IBM Northeast IOT 2 2
NetApp - Network Appliance 667 2
Intel Corporation 12813 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1689 2
Вычислительная техника - Консорциум - АНО ВТ - АНО Развития радиоэлектронной отрасли 89 1
НКТ - Новые Коммуникационные Технологии - Р7 47 1
Кредо Консалтинг 18 1
IBM Global Financing 30 1
RDW Computers - РДВ Компьютерс - RDW Technology - РДВ Технолоджи - Real Digital World - Реальный Цифровой Мир 128 1
Росатом - ТВЭЛ - Т-КОМ 18 1
Ростелеком 10954 1
Google Russia - Гугл Россия 226 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5661 1
SAP SE 5604 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3458 1
Huawei 4677 1
Lenovo Group 2447 1
InfoWatch - Инфовотч 1186 1
Oracle Corporation 7075 1
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 128 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 485 1
Merlion iRU - Деловой офис 352 1
D-Link - Д-Линк Трейд 394 1
HP - Hewlett-Packard 3662 1
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 121 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1102 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 275 1
Google LLC 12698 1
Renaissance Moscow Monarch Centre Hotel - Ренессанс Москва Монарх Центр 35 4
UFG Capital Partners 5 1
ОМПК - Останкинский мясоперерабатывающий комбинат 8 1
РЖД ТД - Торговый дом 9 1
РЖД - Российские железные дороги 2097 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8862 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1311 1
Альфа-Банк 1979 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 1
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 1
АБ Россия - Акционерный банк Россия 99 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 132 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 182 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2337 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3309 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5667 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5433 2
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 1
Минэкономразвития РФ - РосОЭЗ - ФАУОЭЗ - Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами 62 1
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости - Росземкадастр - Федеральная служба земельного кадастра России 107 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13877 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3905 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 348 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2880 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2069 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4953 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2131 1
Федеральное казначейство России 1949 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 1
МИК - Московский инновационный кластер 185 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 1
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы - Центр управления безопасностью информации, ЦУБИ 63 1
Ассоциация специалистов по сертификации 7 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 182 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53938 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24431 6
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Микрофон - Microphone 2813 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5504 1
Логистика - Логистические информационные системы - LogisticsTech - Logistics Systems - Управление логистическими процессами - Системы управления заказами - Order Management System, OMS 438 1
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СКБ Контур - Контур.Фокус 1365 2
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Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2421 1
IBM BPM - IBM Business Process Manager 42 1
IBM Cloud Security Services 3 1
Age of Kings 2 1
SAP MaxDB 3 1
IBM DB2 396 1
Linux OS 11542 1
Kaspersky OS 156 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6281 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 904 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 318 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 945 1
НКТ - Р7-Офис 543 1
OTP Group - ОТП Банк - Touch Bank 41 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Калининский 48 1
Dzeba Iris - Джеба Ирис 13 5
Чурин Алексей 4 2
Горина Наталья 2 2
Welch Jack - Уэлч Джек - Велч Джек 11 2
Хасьянова Гульнара 156 2
Бочарникова Татьяна 83 2
Скоробогатова Ольга 60 2
Krishna Arvind - Кришна Арвинд 49 2
Абрамов Алексей 54 1
Огурцов Артем 8 1
Агафонова Наталия 41 1
Куровская Людмила 6 1
Болдырева Александра 3 1
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Дорофеев Сергей 14 1
Шпиль Дмитрий 3 1
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Карасев Алексей 22 1
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Тавадзе Марина 28 1
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Бавбель Михаил 2 1
Болдин Антон 2 1
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Путин Владимир 3459 1
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Иванов Алексей 163 1
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19553 2
Сербия - Республика 376 2
Туркмения - Туркменистан 456 2
Япония - Канагава 34 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13822 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
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