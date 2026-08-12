Индексная книга (каталог) CNews*
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Сорокина Татьяна
СОБЫТИЯ
Публикаций - 19, упоминаний - 21
Сорокина Татьяна и организации, системы, технологии, персоны:
|Dzeba Iris - Джеба Ирис 13 5
|Чурин Алексей 4 2
|Горина Наталья 2 2
|Welch Jack - Уэлч Джек - Велч Джек 11 2
|Хасьянова Гульнара 156 2
|Бочарникова Татьяна 83 2
|Скоробогатова Ольга 60 2
|Krishna Arvind - Кришна Арвинд 49 2
|Абрамов Алексей 54 1
|Огурцов Артем 8 1
|Агафонова Наталия 41 1
|Куровская Людмила 6 1
|Болдырева Александра 3 1
|Alonso Marta Martínez - Алонсо Марта Мартинес 1 1
|Дорофеев Сергей 14 1
|Шпиль Дмитрий 3 1
|Смирнова Юлия 11 1
|Сумбатян Михаил 4 1
|Карасев Алексей 22 1
|Нуриев Марат 2 1
|Тавадзе Марина 28 1
|Бондаренко Виталий 3 1
|Казакова Ирина 3 1
|Бавбель Михаил 2 1
|Болдин Антон 2 1
|Драгин Александр 1 1
|Путин Владимир 3459 1
|Касперская Наталья 319 1
|Мишустин Михаил 788 1
|Шадаев Максут 1210 1
|Матвеева Татьяна 110 1
|Касперский Евгений 337 1
|Иванов Алексей 163 1
|Бургов Владимир 16 1
|Солнцева Екатерина 62 1
|Чернякова Елена 30 1
|Голодец Ольга 23 1
|Rometty Virginia Marie "Ginni" - Рометти Вирджиния 25 1
|Pilecký Martin - Пилецки Мартин 27 1
|Виноградов Дмитрий 74 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6097 1
|РИА Новости 1034 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464178, в очереди разбора - 724444.
Создано именных указателей - 199388.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464178, в очереди разбора - 724444.
Создано именных указателей - 199388.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.