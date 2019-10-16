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IBM Cloud Security Services

СОБЫТИЯ

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16.10.2019 Росэнергоатом и IBM запускают новый проект на базе ЦОД «Калининский» 1
30.10.2013 IBM предложила облачное решение для борьбы с DDoS-атаками 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

IBM Cloud Security Services и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9699 3
Cloudflare 172 1
Riverbed Technology 115 1
Akamai Technologies - Akamai Systems - Limelight Networks 173 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 1
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Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 1
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MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 2
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Microsoft Windows Defender Firewall - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - Центр обеспечения безопасности Windows 300 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Калининский 48 1
Riverbed SteelHead 49 1
Akamai Kona Site Defender 1 1
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
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