Женщины года в отрасли ИТ 2022. Список CNews

В последние годы, несмотря на проблемы, связанные с пандемией, российский ИТ-рынок развивался, продолжалась цифровая трансформация бизнеса и госструктур. Огромную роль в этом сыграли представительницы прекрасного пола, возглавляющие российские компании, представительства зарубежных фирм и ведущие крупнейшие ИТ-проекты.

Топ CNews-2022. От импортозамещения до руководства представительствами технологических гигантов

Представительницы прекрасного пола не только возглавляют ведущие российские и зарубежные компании или проекты внедрения сложных ИТ-систем. Они все чаще влияют на стратегию развития ИТ в масштабах всей страны — например, определяя политику государства в отношении новых валют или политику и практику импортозамещения.

CNews составил ежегодный топ-10 женщин, оказавшихся на первых ролях в крупных ИТ-организациях и проектах цифровизации за прошедший год. Список не является рейтингом, все его участницы расположены в алфавитном порядке. Предлагаем читателям после прочтения статьи проголосовать за ту из участниц, чьи достижения и влияние на развитие ИТ-рынка в 2022 г. кажутся наиболее значимыми.

Наталия Агафонова, генеральный директор компании «Р-7»

Российское ПО постепенно пробивает себе дорогу к российским государственным и коммерческим заказчикам. Уже в 2022 г. «Р7-Офис» компании «Р-7» (ранее — «Новые коммуникационные технологии») закупили Казначейство (заплатившее ₽60 млн за 30 тыс. лицензий, пользуется этим продуктом с начала 2020 г.) и Торговый дом «РЖД», который только начал переход на российский пакет. Как утверждает генеральный директор компании Наталия Агафонова, переход на «Р7-Офис» должен проходить без простоев, потерь функционала и данных. В 2021 г. пакет получил премию CNEWS AWARDS в категории «Решение года для совместной удаленной работы».

Татьяна Бочарникова, глава представительства NetApp в России и СНГ

Под руководством Татьяны Бочарниковой компания NetApp в России оставалась одним из лидеров рынка систем хранения данных. Этому не помешали даже два «пандемических» года, в течение которых российский ИТ-рынок довольно сильно лихорадило.

Наталья Касперская, президент группы компаний InfoWatch

Глава группы компаний InfoWatch и председатель правления Ассоциация разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская — один из самых активных деятелей российского ИТ-рынка. В конце 2020 г. она, совместно с Иваном Покровским, исполнительным директором Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники, обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой не откладывать перевод КИИ на отечественное ПО на три года. В нынешней ситуации это обращение выглядит очень актуально.

Светлана Легостаева, генеральный директор АНО «Консорциум «Вычислительная техника»

Прошедший год был богат на события, связанные с импортозамещением в сфере аппаратного обеспечения. Так, Минпромторг подготовил новые критерии, по которым вычислительная техника может попасть в реестр «отечественного оборудования», являющийся обязательным ориентиром для госорганов при закупках «железа». Обсуждаются инициатива по маркировке электроники, открытие доступа к российским госзакупкам электроники из ЕАЭС. Создан технический комитет при Росстандарте по вычислительной технике. А госорганам практически запрещено покупать зарубежные устройства. Активное участие в этих процессах принимает АНО «Консорциум «Вычислительная техника» и его руководитель Светлана Легостаева.

Ольга Скоробогатова, первый зампред Центробанка России

Первый заместитель председателя Центробанка России Ольга Скоробогатова курирует вопросы информатизации финансового рынка России в целом. В этом году одна из самых заметных инициатив в сфере, связанной с информационными технологиями — введение «цифрового рубля». «Цифровой рубль — это проект по созданию новой платежной инфраструктуры для повышения доступности и снижения стоимости платежей и переводов для граждан и бизнеса», — заявила Ольга Скоробогатова. Впрочем, за инициативами в сфере блокчейна (и криптовалют) Центробанк в ее лице также внимательно наблюдает: Ольга Скоробогатова вошла в совет директоров первого в России блокчейн-оператора — компании «Системы распределенного реестра».

Екатерина Солнцева, директор по цифровизации госкорпорации «Росатом»

Российское атомное ведомство не только доминирует в своей сфере на мировом рынке, но и становится ведущим игроком рынка ИТ. За последний год в Росатоме создано отечественное решение CAD/CAE «Логос», которое сможет заменить западные решения во многих областях применения. Как заявила директор по цифровизации госкорпорации «Росатом» Екатерина Солнцева, индекс технологической независимости России в области промышленного ПО должен возрасти с показателя 2021 г. в 15% до 60% в 2024 г. В госкорпорации ведутся работы по созданию сетей квантовой связи, разработка квантовых компьютеров в рамках российской «дорожной карты» по квантовым вычислениям, выполняемой «Росатомом».

Татьяна Сорокина, генеральный директор IBM в России и странах СНГ

В начале прошлого года Татьяна Сорокина сменила Ирис Джеба на посту генерального директора IBM в России и странах СНГ. Несмотря на проблемы, связанные с пандемией, показатели Голубого гиганта в России в последние годы неуклонно росли. Итогов 2021 г. еще нет, но в 2020 г. выручка увеличилась на 8%, а прибыль — на 28%.

Марина Тавадзе, заместитель главы ДИТ Москвы

В 2021 г. победителем CNews Awards в номинации «Поисково-аналитическая платформа: проект года» стал проект по созданию умных сервисов Московского инновационного кластера, реализованный по заказу Департамента информационных технологий Москвы компанией «Программный Продукт». Эта поисково-аналитическая платформа предназначена для анализа больших объемов языковых данных и определения их взаимосвязей. Курировавшая проект заместитель главы ДИТ Москвы Марина Тавадзе отметила, что эта платформа стала «двигателем» Московского инновационного кластера, площадки знакомства инноваторов с государством и друг с другом.

Гульнара Хасьянова, генеральный директор группы компаний «Микрон»

В 2019 г. группа компаний «Микрон», которой руководит Гульнара Хасьянова, увеличила выручку на 18%. В 2020-м — уже на 32%, причем прирост дали новые сегменты. В 2021 г. компания продолжила расширять спектр продукции и географию работы, в частности — выпущен первый отечественный RISC-V микроконтроллер, компания вышла на рынок Туркменистана. В создавшейся международной ситуации наличие собственного производства микроэлектроники стало жизненно важным для страны и в ближайшие годы «Микрон» не останется без заказов от государства и частных структур.

Елена Чернякова, председатель Фонда обязательного медицинского страхования

В марте 2020 г. Елена Чернякова, с 2011 г. возглавлявшая Департамент информационных технологий в сфере управления государственными и муниципальными финансами и информационного обеспечения бюджетного процесса Министерства финансов России, была назначена на должность председателя Фонда обязательного медицинского страхования. Под ее руководством ФОМС начал «оцифровываться», в частности, в конце 2021 г. на портале «Госуслуг» был запущен новый сервис уведомлений в рамках проекта «Цифровые сервисы ОМС». Сервис обеспечит проактивное информационное сопровождение каждого гражданина в процессе получения медицинских услуг по ОМС, позволит минимизировать посещения медучреждений, а также снимет излишнюю нагрузку с персонала медицинских организаций.

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