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РЖД ТД Торговый дом

СОБЫТИЯ

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19.01.2023 Две компании, связанные с «Ланитом», переведут «дочку» РЖД с SAP на «1С» 3
15.12.2022 «Дочка» РЖД, закупающая вагоны и локомотивы, переезжает с SAP на «1С» 2
05.03.2022 Женщины года в отрасли ИТ 2022. Список CNews 1
02.02.2022 Торговый дом «РЖД» перевел сотрудников на «Р7-офис» 2
04.12.2018 Как перейти на юридически значимый электронный документооборот 1
30.03.2015 «Норбит» внедрил SAP ERP в «Торговом доме РЖД» 3
27.02.2015 Как масштабировать интернет-розницу без потерь 1
25.03.2013 «Ланит» построил СЭД для «Торгового дома РЖД» 2

Публикаций - 9, упоминаний - 16

РЖД ТД и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5601 7
9594 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
Dell EMC 5180 2
Microsoft Corporation 25775 2
Oracle Corporation 7074 2
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 2
Ланит - Норбит - Norbit 431 2
Галактика - Корпорация 1545 2
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - ОМЗ ИТ - BIMeister - Бимэйстер - Бимейстер Холдинг - Бимейстер Инжениринг - Академия Бимейстер - SNH MeisterSoft - Эсэнэйч Мейстерсофт 31 1
Siemens AG - Siemens Group 2673 1
Северсталь ПАО - Северсталь ЦЕС - Северсталь Центр Единого Сервиса - Северсталь ЕЦО - Северсталь Единый Центр Обслуживания 11 1
OpenText - ICCM Solutions 2 1
NetApp - Network Appliance 667 1
Ростелеком 10948 1
МегаФон 10742 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 1
InfoWatch - Инфовотч 1185 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 1
Directum - Директум 1268 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1
TerraLink - ТерраЛинк 292 1
Docsvision - ДоксВижн 1060 1
Terrasoft - Террасофт 206 1
ДКС - Диэлектрические Кабельные системы 27 1
Ланит - Норбит - ABC Consulting - Эй Би Си Консалтинг 17 1
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 262 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 1
Н-Системс 7 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 250 1
OpenText 238 1
АйДи - Технологии управления - id2 70 1
M-Files 9 1
Вычислительная техника - Консорциум - АНО ВТ - АНО Развития радиоэлектронной отрасли 89 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - Философия.ИТ 50 1
НКТ - Новые Коммуникационные Технологии - Р7 47 1
i-Sys - Intelligent Systems - Интеллектуальные Системы - Ай-Сис Лабс 51 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Газпром ПАО 1493 1
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 106 1
Связной ГК 1401 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 1
NanduQ - Qiwi 1013 1
Северсталь ПАО - Severstal 629 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент - А101-комфорт 75 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 132 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 1
Газпром трансгаз 157 1
НЛК - Нацлизинг - Национальная лизинговая компания 6 1
Силовые машины 166 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
Федеральное казначейство России 1949 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 1
МИК - Московский инновационный кластер 185 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 5
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 4
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Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2414 2
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Инжиниринг - Реинжиниринг - Re-Engineering 250 1
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Back-office - бэк-офис - бэк-офисные операционно-учётные решения 545 1
Оповещение и уведомление - Notification 5945 1
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Промышленное ПО - Industrial Software - Индустриальное ПО - Промышленное программное обеспечение 192 1
HRM - Расчет отпуска 873 1
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Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1530 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1657 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 3
НКТ - Р7-Офис 543 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 2
OpenText ECM Suite - OpenText Enterprise Content Management - OpenText ECM Suite for SAP Solutions - SAP Extended ECM by OpenText 33 1
OpenText Transmittal Management 3 1
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот - LDM.CSP - LDM.Цифровой архив 158 1
Linux OS 11533 1
Microsoft Office 4170 1
Microsoft Windows 16882 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 318 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 702 1
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 115 1
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 268 1
Сбер - E-invoicing ЭДО 3 1
Syntellect Tessa 67 1
SAP BW - SAP Business Warehouse - SAP BW/4HANA - SAP BW on HANA - SAP NetWeaver Business Warehouse 172 1
IBM FileNet 140 1
SAP BPC - SAP Business Planning and Consolidation 56 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 253 1
Docsvision СЭД - ECM-система 249 1
SoftPoint PerfExpert 5 1
ELMA 365 Low-code BPM 184 1
Путин Владимир 3454 3
Чаркин Евгений 317 2
Агафонова Наталия 41 2
Тавадзе Марина 28 1
Садыков Данияр 5 1
Карунин Владислав 1 1
Кеппель Владимир 1 1
Желтоухов Антон 2 1
Касперская Наталья 319 1
Хасьянова Гульнара 156 1
Ананьев Денис 7 1
Бочарникова Татьяна 83 1
Dzeba Iris - Джеба Ирис 13 1
Скоробогатова Ольга 60 1
Солнцева Екатерина 62 1
Чернякова Елена 30 1
Генс Филипп 54 1
Савов Светлин 2 1
Солодилин Валентин 2 1
Микрюков Алексей 1 1
Дудницкий Владимир 5 1
Цыганков Дмитрий 38 1
Михайлов Александр 56 1
Наливайко Александр 1 1
Коряков Алексей 5 1
Богдан Михаил 1 1
Кантер Дмитрий 2 1
Покровский Иван 136 1
Зыкова Светлана 3 1
Бекетова Оксана 2 1
Легостаева Светлана 96 1
Сорокина Татьяна 18 1
Черепащук Валентин 4 1
Андреюк Артем 1 1
Баркетов Павел 6 1
Сушкова Мария 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 8
Беларусь - Белоруссия 6289 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
Украина 7928 2
Казахстан - Республика 6048 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Канада 5082 1
Узбекистан - Республика 2005 1
Туркмения - Туркменистан 456 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 3
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 762 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 1
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PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 1
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HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 1000 1
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Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1401 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1889 1
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CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1768 1
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта - ФСБУ - Федеральный стандарт бухгалтерского учёта 706 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1377 1
Экономический эффект 1342 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 1
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 447 1
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 140 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 429 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 2
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
CNews AWARDS - награда 571 1
CNews Женщины года в отрасли ИТ 20 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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