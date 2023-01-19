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РЖД ТД Торговый дом
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|19.01.2023
|Две компании, связанные с «Ланитом», переведут «дочку» РЖД с SAP на «1С» 3
|15.12.2022
|«Дочка» РЖД, закупающая вагоны и локомотивы, переезжает с SAP на «1С» 2
|05.03.2022
|Женщины года в отрасли ИТ 2022. Список CNews 1
|02.02.2022
|Торговый дом «РЖД» перевел сотрудников на «Р7-офис» 2
|04.12.2018
|Как перейти на юридически значимый электронный документооборот 1
|30.03.2015
|«Норбит» внедрил SAP ERP в «Торговом доме РЖД» 3
|27.02.2015
|Как масштабировать интернет-розницу без потерь 1
|25.03.2013
|«Ланит» построил СЭД для «Торгового дома РЖД» 2
Публикаций - 9, упоминаний - 16
РЖД ТД и организации, системы, технологии, персоны:
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
|АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
|Путин Владимир 3454 3
|Чаркин Евгений 317 2
|Агафонова Наталия 41 2
|Тавадзе Марина 28 1
|Садыков Данияр 5 1
|Карунин Владислав 1 1
|Кеппель Владимир 1 1
|Желтоухов Антон 2 1
|Касперская Наталья 319 1
|Хасьянова Гульнара 156 1
|Ананьев Денис 7 1
|Бочарникова Татьяна 83 1
|Dzeba Iris - Джеба Ирис 13 1
|Скоробогатова Ольга 60 1
|Солнцева Екатерина 62 1
|Чернякова Елена 30 1
|Генс Филипп 54 1
|Савов Светлин 2 1
|Солодилин Валентин 2 1
|Микрюков Алексей 1 1
|Дудницкий Владимир 5 1
|Цыганков Дмитрий 38 1
|Михайлов Александр 56 1
|Наливайко Александр 1 1
|Коряков Алексей 5 1
|Богдан Михаил 1 1
|Кантер Дмитрий 2 1
|Покровский Иван 136 1
|Зыкова Светлана 3 1
|Бекетова Оксана 2 1
|Легостаева Светлана 96 1
|Сорокина Татьяна 18 1
|Черепащук Валентин 4 1
|Андреюк Артем 1 1
|Баркетов Павел 6 1
|Сушкова Мария 1 1
|НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.