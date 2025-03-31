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Зыкова Светлана


31.03.2025 Какой экономический эффект приносит внедрение электронного документооборота 1
03.04.2019 Пятый Международный фестиваль документального кино ДОКер пройдет в пяти городах России 1
04.12.2018 Как перейти на юридически значимый электронный документооборот 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Зыкова Светлана и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9821 1
SAP SE 5308 1
8353 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2178 1
Корус Консалтинг ГК 1236 1
Directum - Директум 1106 1
ДКС - Диэлектрические Кабельные системы 26 1
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 226 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 240 1
M-Files 5 1
i-Sys - Intelligent Systems - Интеллектуальные Системы - Ай-Сис Лабс 35 1
FTS Russia - ФТС Макономи 3 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1020 1
ДОК 834 1
Северсталь ЦЕС - Северсталь Центр Единого Сервиса - Северсталь ЕЦО - Северсталь Единый Центр Обслуживания 10 1
InterTrust - ИнтерТраст 329 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7457 1
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 86 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 466 1
NanduQ - Qiwi 997 1
Северсталь ПАО - Severstal 489 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1047 1
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ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2841 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2926 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 319 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11851 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14179 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12685 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67597 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5511 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1274 1
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - ЮЗЭДО - Юридически значимый электронный документооборот - Специализированный оператор связи 338 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6753 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20025 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1514 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11337 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51707 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5391 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8695 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3991 1
Оцифровка - Digitization 4622 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3896 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31295 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4319 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7253 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7802 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2217 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2531 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3047 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11261 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2108 1
Инжиниринг - Реинжиниринг - Re-Engineering 214 1
Видеоигры - Video game - видеоигровая индустрия 497 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3457 1
Стандартизация - Standardization 2148 1
Электронный документ - Electronic document 1469 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 851 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17217 1
Геймификация - Gamification - игрофикация - геймизация - игровые механики 238 1
KMS - Knowledge Management System - Системы управления знаниями 349 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 948 1
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 497 1
ЕХД - Единое Хранилище данных - Unified Data Storage 317 1
Машинное зрение - OCR - Handwriting recognition - Рукописный ввод - Распознавание рукописного ввода - Распознавание почерка 483 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4205 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1739 1
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 168 1
Сбер - E-invoicing ЭДО 3 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 256 1
Google Gmail 951 1
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот 127 1
Ананьев Денис 6 1
Савов Светлин 2 1
Солодилин Валентин 2 1
Микрюков Алексей 1 1
Дудницкий Владимир 5 1
Цыганков Дмитрий 37 1
Левашов Александр 90 1
Наливайко Александр 1 1
Коряков Алексей 5 1
Богдан Михаил 1 1
Головнев Владимир 1 1
Шаталова Ирина 3 1
Генс Елена 3 1
Индина Мария 1 1
Бекетова Оксана 2 1
Ebertz Olivia - Эбертц Оливия 1 1
Arthus-Bertrand Yann - Артюс-Бертран Ян 1 1
Черепащук Валентин 4 1
Андреюк Артем 1 1
Müllner Leonhard - Мюллнер Леонард 1 1
Winter Alex - Уинтер Алекс 1 1
Fahrer Dieter - Фарер Дитер 1 1
Klengel Robin - Кленгель Робин 1 1
Paul J. Vogel - Фогель Пол Дж. 2 1
Rothwell Jerry - Ротвелл Джерри 1 1
Ghosh Ranu - Гош Рану 1 1
Härmä Iiris - Харма Иирис 1 1
Vu Hao - Ву Хао 1 1
Балашова Анна 3 1
Сушкова Мария 1 1
Садыков Данияр 5 1
Besson Luc - Бессон Люк 12 1
Сухоруков Виктор 1 1
Партенава Лилиана 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 146741 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17262 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43693 1
Беларусь - Белоруссия 5762 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17621 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4014 1
Италия - Итальянская Республика 4368 1
Франция - Французская Республика 7881 1
Россия - СФО - Новосибирск 4365 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14195 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 723 1
Германия - Берлин 717 1
США - Нью-Йорк - Манхэттен 120 1
Германия - Федеративная Республика 12742 1
Польша - Республика 1964 1
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Финляндия - Финляндская Республика 3619 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5215 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51851 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48655 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2151 1
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 388 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6038 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5843 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7056 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5154 1
Экономический эффект 1089 1
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 398 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7710 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6274 1
Здравоохранение - Гормоны счастья - Hormones of happiness 153 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1925 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2711 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 602 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6397 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1257 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 702 1
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 796 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11279 1
TAdviser - Центр выбора технологий 401 1
Rusbase 16 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 354 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2049 1
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 14 1
Венецианский кинофестиваль 5 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1350114, в очереди разбора - 761279.
Создано именных указателей - 171999.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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