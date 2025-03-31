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Солодилин Валентин
|31.03.2025
|Какой экономический эффект приносит внедрение электронного документооборота 1
|04.12.2018
|Как перейти на юридически значимый электронный документооборот 1
Солодилин Валентин и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия - РФ - Российская федерация 146741 2
|Беларусь - Белоруссия 5762 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14195 1
|Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 354 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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