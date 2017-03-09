Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Сбер
E-invoicing ЭДО
Публикаций - 67, упоминаний - 101
Сбер упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 404 1
|BIAN - Banking Industry Architecture Network 5 1
|РАВИ - Российская ассоциация венчурного инвестирования 11 1
|Колбин Евгений 53 4
|Попов Анатолий 97 3
|Шилов Константин 26 2
|Курдюков Дмитрий 20 2
|Михайлов Алексей 53 1
|Емельянов Антон 59 1
|Гаврилов Дмитрий 18 1
|Галкин Дмитрий 20 1
|Бессонов Сергей 17 1
|Мальцев Сергей 13 1
|Зыкова Светлана 2 1
|Бекетова Оксана 1 1
|Черепащук Валентин 4 1
|Андреюк Артем 1 1
|Железнов Видия 4 1
|Дзлиев Артур 2 1
|Сушкова Мария 1 1
|Фомичев Андрей 68 1
|Котлячков Алексей 1 1
|Хлуденев Александр 10 1
|Стятюгин Роман 28 1
|Иевлев Евгений 28 1
|Николаева Наталья 21 1
|Федорец Андрей 11 1
|Зеленько Игорь 6 1
|Сахарова Татьяна 1 1
|Чернобыльская Анна 7 1
|Головенко Олег 6 1
|Рубцов Илья 5 1
|Речкунов Михаил 3 1
|Затуловский Аркадий 16 1
|Самойлов Юрий 67 1
|Мотовилов Олег 61 1
|Ананьев Денис 6 1
|Березин Максим 64 1
|Кузнецов Станислав 71 1
|Мегрелишвили Георгий 17 1
|Семенихин Максим 9 1
|Машурин Сергей 18 1
|Греф Герман 344 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170226, в очереди разбора - 1014977.
Создано именных указателей - 65242.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170226, в очереди разбора - 1014977.
Создано именных указателей - 65242.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru