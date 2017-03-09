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Сбер
E-invoicing ЭДО



09.03.2017 Сбербанк подключил Тюменский расчетно-информационный центр к электронному документообороту E-invoicing
14.10.2016 Число пользователей электронного документооборота Сбербанка E-invoicing в Западной Сибири удвоилось
19.05.2016 Wallet One и «Русский Стандарт» стали партнёрами по e-invoicing
12.01.2016 Сбербанк запустил специальное предложение для малого бизнеса в рамках услуги E-invoicing
01.07.2015 «Корус Консалтинг СНГ» выпустил новые версии сервисов «Сфера Курьер», «Сфера Отчетность» и E-invoicing
15.05.2015 Сервис сдачи отчетности E-invoicing подтвердил соответствие новым требованиям ФНС
14.04.2015 Более 200 бизнес-клиентов «Сбербанка» на Северо-Западе подключились к системе E-invoicing с начала года
24.12.2014 Аналитики: мировой лидер e-invoicing - Латинская Америка
17.12.2014 Эксперты: правительства продолжат превращать e-invoicing в стандарт
10.12.2014 Пекин развертывает проект e-invoicing
05.12.2014 Западные аналитики назвали Россию развивающимся рынком e-invoicing
03.12.2014 Швейцария сделает e-invoicing обязательным с 1 января 2016 г.
27.11.2014 «Волго-Вятский банк Сбербанка» оптимизировал электронный документооборот для корпоративных клиентов
19.11.2014 В Европе создадут единую систему e-invoicing для B2G за 9 млн евро
12.11.2014 Подведены предварительные итоги внедрения e-invoicing в Италии
06.11.2014 Турция отчиталась об экономии благодаря e-invoicing
24.10.2014 Еврокомиссия: e-invoicing упростит подачу налоговых деклараций для бизнеса
22.10.2014 Gartner: e-invoicing нужен вашей компании уже сейчас
17.10.2014 Правительство Бельгии: е-invoicing - один из трех наших приоритетов
10.10.2014 Швейцария обязала предпринимателей использовать e-invoicing
01.10.2014 Экономики Латинской Америки растут на фоне e-invoicing
26.09.2014 В Бельгии все госучреждения будут подключены к системе e-invoicing
24.09.2014 Mastercard собирает вокруг себя поставщиков услуг e-invoicing
19.09.2014 Эксперты: организации внедряют e-invoicing, но продолжают платить чеками
12.09.2014 Индустрия e-invoicing будет стабильно расти до 2018 г.
06.09.2014 Торговые связи между Бразилией и РФ могут потребовать развития e-invoicing
03.09.2014 Объемы рынка e-invoicing в Европе будут расти на 12% ежегодно
27.08.2014 E-invoicing принес правительству Мексики первые плоды
23.07.2014 Молдова внедряет обязательный e-invoicing с сентября 2014 г.
14.07.2014 Системы e-invoicing помогут снизить расходы на обработку счетов на 80%
09.07.2014 Франция вводит обязательный e-invoicing с 2017 г.
03.06.2014 E-invoicing позволяет небольшим госведомствам сэкономить до $1,5 млн. в год
08.07.2013 3 тыс. клиентов «Сибирского банка Сбербанка» подключены к E-invoicing
16.04.2013 «Северо-Западный банк Сбербанка» внедрил услугу E-invoicing
29.03.2013 «Волго-Вятский банк Сбербанка» внедряет услугу электронного документооборота E-invoicing
29.01.2013 Корпоративным клиентам «Сбербанка» стала доступна система E-invoicing
08.11.2011 «Альфа-Банк» расширил список интернет-магазинов, покупки в которых можно оплатить по технологии e-invoicing

Публикаций - 67, упоминаний - 101

Сбер упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Сберкорус - Корус Консалтинг СНГ 102 9
SAP SE 4378 7
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 545 5
5076 5
Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 76 4
Корус Консалтинг ГК 989 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7849 2
iTeco - Ай-Теко 892 2
Крок - Croc 1578 2
Oracle Corporation 5817 2
IBM - International Business Machines Corp 8726 2
МойСклад - Логнекс 92 1
Neoflex - Неофлекс 160 1
Diasoft - Диасофт 506 1
Dell EMC 4487 1
PayPal 625 1
Software AG 170 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 448 1
Единая электронная торговая площадка - ЕЭТП Росэлторг 109 1
3data - 3дата 33 1
Digital Security - Диджитал Секьюрити 145 1
Wacom 123 1
Ovum 98 1
M-Files 5 1
Омега 29 1
i-Sys - Intelligent Systems - Интеллектуальные Системы - Ай-Сис Лабс 22 1
FTS Russia - ФТС Макономи 3 1
ПрограмБанк 78 1
iDSystems - АйДиСистемс - Инновейтив Диджитал Системс 21 1
Новая Афина - СП Диасофт и Програмбанк 48 1
Ростелеком - DataLine - Даталайн 246 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6249 1
Yandex - Яндекс 4632 1
Huawei 3019 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8562 1
Сбер - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 222 1
VK - Mail.ru Group 2856 1
Directum - Директум 810 1
SBCloud - СБКлауд - Ай-Теко-Новинтех - Ай-Теко Новые инжиниринговые технологии - Новинтех 38 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7542 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 4895 32
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 50 3
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 79 3
Qiwi 801 2
Сбер - Сбербанк Волго-Вятский банк 32 2
Wallet One - Единая Касса 34 2
Сбер - Сбербанк АСТ SberB2B - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1625 2
ВТБ - ВТБ24 643 1
Церих банк 5 1
АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 47 1
Nordea - Нордеа Банк 72 1
Сбер - Сбербанк Западно-Сибирский банк 25 1
Сбер - Сбербанк Сибирский банк 18 1
Commerzbank AG - Коммерцбанк 44 1
Selgros Cash&Carry - Зельгрос 14 1
Сбер - Сбербанк Среднерусский банк 24 1
Агропромкомплектация ГК 6 1
РЖД ТД - Торговый дом 4 1
ВТБ - Транскредитбанк 92 1
Posti Group Corporation - Itella 24 1
Western Union 117 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 566 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 412 1
DHL Express 110 1
Аэрофлот 618 1
Альфа-Банк 1328 1
ПСБ - Промсвязьбанк 638 1
Лента - Сеть розничной торговли 235 1
Почта России ПАО 1804 1
Русский стандарт Банк 348 1
А101 Группа Компаний 33 1
X5 Group 652 1
Северсталь ПАО 278 1
X5 Group - Пятерочка 291 1
ГПБ - Газпромбанк 804 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2043 15
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1157 7
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 615 6
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 303 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1219 2
Федеральное казначейство России 948 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1781 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 192 1
Правительство РФ 3259 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 66 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 2546 1
Совет Европы 75 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 404 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 5 1
РАВИ - Российская ассоциация венчурного инвестирования 11 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12408 6
Проверка контрагентов 96 4
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 724 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1947 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1580 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1665 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2298 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 4489 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2868 3
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - Юридически значимый электронный документооборот 64 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 15064 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4039 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 3225 2
B2G - Business-to-government - Отношения между бизнесом и государством 143 2
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 550 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 870 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 249 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 829 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 865 1
MDM - Master Data Management - Управление основными данными 67 1
ТОРГ - Унифицированная форма товарной накладной 58 1
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 309 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 1072 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 673 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 653 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1142 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 2215 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 644 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 285 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2529 1
Честный знак РФ - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 162 1
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 75 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 2534 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 682 1
Сбер - Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 181 18
Сбер - Сбербанк Моя бухгалтерия онлайн 5 4
Эвотор Онлайн-касса 7 4
Сбер - Сбербанк Пульс рынка - онлайн-сервис 6 4
Сбер - Сбербанк Бизнес Аналитика 7 4
Сбер - Сбербанк Моя команда 9 4
Microsoft Office 365 803 4
Сбер - Сбербанк Моя торговля 9 4
Сберкорус Сфера курьер 13 3
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 517 3
Google Android 11585 2
Apple iPad 3549 2
Apple iPhone - серия смартфонов 5870 2
SAP Ariba 272 2
1С:Бухгалтерия 479 1
Сбер - SberBusinessAPI - Fintech API 13 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 22 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 373 1
1С:БизнесСтарт - онлайн-бухгалтерия для малого бизнеса 5 1
Apple - App Store 2360 1
HPE ArcSight CEF - Common Event Format 10 1
Альфа-Банк - Альфа-клик - интернет-банк 101 1
BeCloud G-Cloud 15 1
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 127 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 745 1
Microsoft Skype 1885 1
Apache HTTP Server 367 1
Google Play - Google Store - Android Market 2647 1
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 54 1
Сбер - Business Travel 3 1
Microsoft Office Excel 723 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1474 1
JavaScript - Язык программирования 931 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 181 1
МТС Cloud - CloudMTS 143 1
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Европа 7433 4
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Финляндия - Финляндская Республика 1651 3
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Америка Южная 670 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170226, в очереди разбора - 1014977.
Создано именных указателей - 65242.
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