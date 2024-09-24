Получите все материалы CNews по ключевому слову
А101 Группа Компаний А101 Девелопмент А101-комфорт
Группа компаний «А101» – инвестиционно-строительный холдинг, один из крупнейших девелоперов Москвы. Портфель текущих проектов Группы составляет порядка 1,5 млн кв. метров в рамках комплексного развития новых территорий Москвы: жилые районы с развитой инфраструктурой, крупные офисные центры, объекты торгового и спортивно-развлекательного назначения. В 2021 году ГК «А101» завершила строительство более 625 тыс. кв. метров, что на 19% больше, чем в 2020 году.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|24.09.2024
|
ГК «А101» и «Движ Маркетплейс» оформили онлайн-ипотеку без визита в банк и бумажных документов
ки и оформить сделку», — отметил директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов ГК «А101» Рустам Азизов. ГК «А101» максимально упростила путь для клиента с помощью ип
|07.08.2024
|
Как в The Sims: ГК «А101» запустила интерактивный 3D-конструктор для подборки отделки, мебели и техники в будущую квартиру в Ленобласти
Девелопер ГК «А101» запустил уникальный сервис для покупателей квартир в Ленинградской области, в жилых
|09.07.2024
|
Дмитрий Цветов, «А101»: Геоаналитика VK даст нам точный портрет жителя наших районов
ли вынуждены ездить в соседние районы, в центр Москвы или еще куда-то. Нам это помогает наполнять районы инфраструктурой, которая будет максимально полезна и востребована их жителям. Дмитрий Цветов, «А101»: Сотрудничество с VK позволит нам узнавать больше параметров о наших жителях CNews: Это касается уже существующих проектов или этот анализ необходим для проектирования новых ЖК? Дмитрий Ц
|07.06.2024
|
Технологии VK помогут ГК «А101» развивать инфраструктуру жилых комплексов
VK и ГК «А101» объединят экспертизу для развития инфраструктуры жилых районов. Соответствующее сог
|19.12.2023
|
«А101» расширяет применение ТИМ с помощью Tangl value
и проекта подведут в начале 2024 г. Разработчиком Tangl value является российская компания «Тангл». ГК «А101» ведет внедрение технологии информационного моделирования на протяжении более чем 8
|23.10.2023
|
ГК «А101» инвестирует в инновации более 300 млн руб. в 2024 году
резидентов коммерческих объектов на территории районов группы. Об этом CNews сообщили представители ГК «А101». Директор по информационным технологиям ГК «А101» Алексей Сложеникин: «К нас
|16.10.2023
|
ГК «А101» роботизирует процесс привлечения подрядчиков на стройку
тронную торговую площадку (ЭТП) Группы для участия в тендерах. Об этом CNews сообщили представители ГК «А101». «За предыдущие пять лет среднее число участников тендеров Группы увеличилось на 15
|18.05.2023
|
ГК «А101» впервые провела сделки по продаже недвижимости через новое приложение SmartDeal
ров. Первые три сделки с использованием мобильного приложения и личного кабинета покупателя провела ГК «А101». С помощью приложения покупатели недвижимости могут выпустить усиленную квалифициро
|07.03.2023
|
ГК «А101» перешла на кадровый электронный документооборот от VK HR Tek
законодательства России при переводе HR-процессов в онлайн. За счет интеграции в ИТ-инфраструктуру ГК «А101» специалисты кадрового подразделения продолжат работать внутри привычных программ. П
|14.02.2023
|
«А101» и SmartDeal провели первую в Москве онлайн-покупку квартиры с использованием «Госключа»
тметил заместитель коммерческого директора по процессам реализации и передачи объектов недвижимости ГК «А101» Артем Григорьев.
|14.12.2022
|
За 5 минут: «А101» и Совкомбанк впервые заключили трехстороннюю сделку с недвижимостью в облачном сервисе
ию цифровизации ипотеки», — комментирует управляющий директор Совкомбанка Артем Языков. «Со стороны ГК «А101» подготовка сделки к регистрации заняла всего 5 минут, — рассказывает заместитель ко
|06.07.2022
|
ГК «А101» тестирует ИТ-систему контроля работы коммунальных служб
е реального времени. Антон Середа, один из создателей Bruno, сказал: «Я сам живу в одном из районов ГК «А101». Как активному участнику нашего комьюнити мне хотелось облегчить работу управляющей
|08.06.2022
|
ГК «А101» разработала единый цифровой стандарт для жилых комплексов
«умный дом» и «умная квартира». Соответствующий набор функций появится во всех новых жилых корпусах ГК «А101», которые сейчас находятся в стадии проектирования. Кроме того, сейчас профильные сп
|20.04.2022
|
ГК «А101» и компания Gorserv запускают сервисную экосистему для жителей
Управляющая Компания «А101-комфорт», структурное подразделение ГК «А101», и федеральная служба сервиса Gorserv (резидент фонда «Сколково»), запускают в комм
|12.01.2022
|
ГК «А101» и «Яндекс.аренда» начали сотрудничество в сфере долгосрочной аренды жилья
енды квартир «Яндекс.аренда» заключили соглашение, в рамках которого собственники квартир в районах ГК «А101» могут с помощью сервиса бесплатно сдать свою квартиру в аренду. Специалисты «Яндекс
|15.12.2021
|
«А101» представила суперапп для клиентов, жителей и малого бизнеса
при этом будет меняться по ходу “клиентского пути”», – сказала директор внедрения цифровых сервисов ГК «А101» Татьяна Файнблит. Так, покупатель квартиры может посмотреть каталог доступных кварт
|24.11.2021
|
Компания «А101-Комфорт» переходит в облако Softline
ООО «А101-Комфорт» разместило систему 1С и файловое хранилище в облаке Softline, что позволило пов
|24.06.2021
|
ГК «А101» привлекла Softline для создания виртуальных рабочих мест на базе VMware
Android. Все нужные файлы всегда будут под рукой», - отметил директор по информационным технологиям ГК «А101» Алексей Сложеникин. Softline развернула удаленные рабочие места на базе Horizon, об
|31.03.2021
|
ГК «А101» внедрит системы видеоаналитики в столичном бизнес-квартале «Прокшино»
пульт управления, после чего вопрос присутствия решается лично. Руководитель направления инноваций ГК «А101» Илья Горулев, сказал: «Система видеонаблюдения в пространстве абсолютно незаметна,
|16.07.2020
|
Сервис краткосрочной аренды электросамокатов lite при содействии ГК «А101» откроет новую зону в НАО
ерритории жилых комплексов группы сервис предоставит 200 новых самокатов FitRider. Со своей стороны ГК «А101» передала оператору lite помещение для их технического обслуживания. Чтобы воспользо
|07.07.2020
|
ГК «А101» и «Домиленд» запустили программу цифрового управления коммерческой недвижимостью
аться напрямую к жителям: анонсировать открытие и продвигать свои услуги на информационных ресурсах ГК «А101», вести онлайн-запись, принимать заказы на доставку, сообщать об акциях и спецпредло
|06.07.2020
|
ГК «А101» и «Домиленд» запустили программу цифрового управления коммерческой недвижимостью
аться напрямую к жителям: анонсировать открытие и продвигать свои услуги на информационных ресурсах ГК «А101», вести онлайн-запись, принимать заказы на доставку, сообщать об акциях и спецпредло
|26.02.2020
|
ГК «А101» и банк «Дом.рф» запустили сервис по рефинансированию ипотеки
но сократить размер ежемесячного платежа, не выходя из дома. Для этого достаточно оставить на сайте ГК «А101» заявку, указав банк, который выдавал ипотеку, и условия кредитования, а также налич
|27.01.2020
|
ГК «А101» делает квартиры «умными» с помощью технологий «Яндекса» и Legrand
атор, объединяющий все устройства в беспроводную сеть. Директор по маркетингу и разработке продукта ГК «А101» Дмитрий Цветов сказал: «Это первое по-настоящему интегрированное решение как для ры
|03.12.2019
|
ГК «А101» запускает платформенное решение для инвесторов в коммерческую недвижимость
лементом решения станет интерактивная карта, которая будет доступна в соответствующем разделе сайта ГК «А101», а также в специальном мобильном приложении. На ней с помощью фильтров можно будет
|04.10.2019
|
ГК «А101» и Сбербанк будут сотрудничать в сфере технологий «умного дома»
б и спецтехники. Другое направление совместной работы в области «умного дома» – создание в проектах ГК «А101» медицинской инфраструктуры на базе сервиса Docdoc. В рамках этого проекта рассматри
|16.09.2019
|
ГК «А101» и toGO запустили кикшеринговый сервис в Коммунарке
их частях Скандинавского бульвара, а также на бульваре Веласкеса», – отметила коммерческий директор ГК «А101» Анна Боим.
|03.07.2019
|
ГК А101 запускает ипотечный сервис «Одобрено!»
кий лидер по поддержке интеграционной платформы между банками и девелоперами. Коммерческий директор ГК «А101» Анна Боим отметила: «Единую анкету принимают 23 уполномоченных банков, в том числе
|10.06.2019
|
ГК «А101» и Sarex внедрят облачную платформу управления строительными проектами
ектно экспортировать в другие программы и приложения, которыми обычно пользуется проектная группа». ГК «А101» рассчитывает, что полноценное внедрение платформы в производственные процессы позво
|05.02.2019
|
«А101» перевела сделки с клиентами на платформу для регистрации недвижимости Smartdeal
а события (например, приостановка регистрации), интерфейс понятен сотруднику. Коммерческий директор ГК «А101» Анна Боим сказала: «Удобство сервиса не увеличивает продажи сами по себе, но позвол
|07.08.2018
|
ГК «А101» объявила о переходе на единую электронную ипотечную анкету
ых программах и помочь ему найти самые выгодные условия на рынке. По словам коммерческого директора ГК «А101» Анны Боим, у каждого банка есть собственная форма анкеты для получения ипотечного к
|05.04.2018
|
ГК «А101» перейдет на BIM-проектирование до конца 2020 года
тся в течение всего жизненного цикла проекта. Илья Горулёв, начальник отдела экономического анализа ГК «А101», отметил: «Сейчас мы реализуем пилотный проект для самого чувствительного для нас п
|16.03.2018
|
«А101» внедрила решение «Бастион-Интегратора» для контроля за строительством объектов
ительства и ввода объектов в эксплуатацию. Дмитрий Цыганков, директор по информационным технологиям ГК «А101»: «Любой девелоперский проект – это значительное количество постоянно обновляемой ин
|30.01.2018
|
ГК «А101» перевела закупки в облако КРОК
зрачным, повысить эффективность расходования средств и формализовать коммуникации с поставщиками. В ГК «А101» электронная торговая площадка работает из облака КРОК с момента запуска в начале 20
А101 Группа Компаний и организации, системы, технологии, персоны:
|AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 76 2
|АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 134 1
|European Retail Alliance 1 1
|Гуцериев Михаил 112 12
|Боим Анна 11 11
|Цыганков Дмитрий 38 4
|Воронова Дарья 12 4
|Цветов Дмитрий 3 3
|Гуцериев Саид 12 3
|Сложеникин Алексей 3 3
|Григорьев Артем 4 3
|Гуров Роман 4 3
|Ананьев Денис 7 3
|Канафин Байжан 4 2
|Тынкован Александр 51 2
|Григорьев Алексей 10 2
|Якимишин Андрей 2 2
|Омигов Антон 2 2
|Шепшелева Валерия 2 2
|Сивуха Дмитрий 3 2
|Горулёв Илья 2 2
|Перминова Светлана 49 2
|Одинцова Оксана 2 2
|Панин Денис 5 2
|Файнблит Татьяна 3 2
|Брызгалов Павел 2 2
|Козин Алексей 49 2
|Светлышев Михаил 5 2
|Самоходкин Дмитрий 17 2
|Березин Максим 136 1
|Сергеев Сергей 165 1
|Панченко Иван 181 1
|Макаров Алексей 68 1
|Албычев Александр 168 1
|Крестьянова Татьяна 18 1
|Федоров Алексей 131 1
|Качанов Олег 120 1
|Мельникова Алиса 99 1
|Шашкин Алексей 59 1
|Алексеева Ирина 11 1
|Fernandez Enrique - Фернандес Энрике 25 1
|Киселёв Алексей 82 1
|Савов Светлин 2 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8445 4
|Counterpoint Research 102 1
|IDC - International Data Corporation 4953 1
|Gartner - Гартнер 3626 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1425167, в очереди разбора - 726808.
Создано именных указателей - 191611.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.