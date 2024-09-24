А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент - А101-комфорт

Разделы

Группа компаний «А101» – инвестиционно-строительный холдинг, один из крупнейших девелоперов Москвы. Портфель текущих проектов Группы составляет порядка 1,5 млн кв. метров в рамках комплексного развития новых территорий Москвы: жилые районы с развитой инфраструктурой, крупные офисные центры, объекты торгового и спортивно-развлекательного назначения. В 2021 году ГК «А101» завершила строительство более 625 тыс. кв. метров, что на 19% больше, чем в 2020 году.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


24.09.2024 ГК «А101» и «Движ Маркетплейс» оформили онлайн-ипотеку без визита в банк и бумажных документов

ки и оформить сделку», — отметил директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов ГК «А101» Рустам Азизов. ГК «А101» максимально упростила путь для клиента с помощью ип
07.08.2024 Как в The Sims: ГК «А101» запустила интерактивный 3D-конструктор для подборки отделки, мебели и техники в будущую квартиру в Ленобласти

Девелопер ГК «А101» запустил уникальный сервис для покупателей квартир в Ленинградской области, в жилых
09.07.2024 Дмитрий Цветов, «А101»: Геоаналитика VK даст нам точный портрет жителя наших районов

ли вынуждены ездить в соседние районы, в центр Москвы или еще куда-то. Нам это помогает наполнять районы инфраструктурой, которая будет максимально полезна и востребована их жителям. Дмитрий Цветов, «А101»: Сотрудничество с VK позволит нам узнавать больше параметров о наших жителях CNews: Это касается уже существующих проектов или этот анализ необходим для проектирования новых ЖК? Дмитрий Ц
07.06.2024 Технологии VK помогут ГК «А101» развивать инфраструктуру жилых комплексов

VK и ГК «А101» объединят экспертизу для развития инфраструктуры жилых районов. Соответствующее сог
19.12.2023 «А101» расширяет применение ТИМ с помощью Tangl value

и проекта подведут в начале 2024 г. Разработчиком Tangl value является российская компания «Тангл». ГК «А101» ведет внедрение технологии информационного моделирования на протяжении более чем 8

23.10.2023 ГК «А101» инвестирует в инновации более 300 млн руб. в 2024 году

резидентов коммерческих объектов на территории районов группы. Об этом CNews сообщили представители ГК «А101». Директор по информационным технологиям ГК «А101» Алексей Сложеникин: «К нас
16.10.2023 ГК «А101» роботизирует процесс привлечения подрядчиков на стройку

тронную торговую площадку (ЭТП) Группы для участия в тендерах. Об этом CNews сообщили представители ГК «А101». «За предыдущие пять лет среднее число участников тендеров Группы увеличилось на 15
18.05.2023 ГК «А101» впервые провела сделки по продаже недвижимости через новое приложение SmartDeal

ров. Первые три сделки с использованием мобильного приложения и личного кабинета покупателя провела ГК «А101». С помощью приложения покупатели недвижимости могут выпустить усиленную квалифициро
07.03.2023 ГК «А101» перешла на кадровый электронный документооборот от VK HR Tek

законодательства России при переводе HR-процессов в онлайн. За счет интеграции в ИТ-инфраструктуру ГК «А101» специалисты кадрового подразделения продолжат работать внутри привычных программ. П
14.02.2023 «А101» и SmartDeal провели первую в Москве онлайн-покупку квартиры с использованием «Госключа»

тметил заместитель коммерческого директора по процессам реализации и передачи объектов недвижимости ГК «А101» Артем Григорьев.
14.12.2022 За 5 минут: «А101» и Совкомбанк впервые заключили трехстороннюю сделку с недвижимостью в облачном сервисе

ию цифровизации ипотеки», — комментирует управляющий директор Совкомбанка Артем Языков. «Со стороны ГК «А101» подготовка сделки к регистрации заняла всего 5 минут, — рассказывает заместитель ко
06.07.2022 ГК «А101» тестирует ИТ-систему контроля работы коммунальных служб

е реального времени. Антон Середа, один из создателей Bruno, сказал: «Я сам живу в одном из районов ГК «А101». Как активному участнику нашего комьюнити мне хотелось облегчить работу управляющей
08.06.2022 ГК «А101» разработала единый цифровой стандарт для жилых комплексов

«умный дом» и «умная квартира». Соответствующий набор функций появится во всех новых жилых корпусах ГК «А101», которые сейчас находятся в стадии проектирования. Кроме того, сейчас профильные сп
20.04.2022 ГК «А101» и компания Gorserv запускают сервисную экосистему для жителей

Управляющая Компания «А101-комфорт», структурное подразделение ГК «А101», и федеральная служба сервиса Gorserv (резидент фонда «Сколково»), запускают в комм
12.01.2022 ГК «А101» и «Яндекс.аренда» начали сотрудничество в сфере долгосрочной аренды жилья

енды квартир «Яндекс.аренда» заключили соглашение, в рамках которого собственники квартир в районах ГК «А101» могут с помощью сервиса бесплатно сдать свою квартиру в аренду. Специалисты «Яндекс
15.12.2021 «А101» представила суперапп для клиентов, жителей и малого бизнеса

при этом будет меняться по ходу “клиентского пути”», – сказала директор внедрения цифровых сервисов ГК «А101» Татьяна Файнблит. Так, покупатель квартиры может посмотреть каталог доступных кварт
24.11.2021 Компания «А101-Комфорт» переходит в облако Softline

ООО «А101-Комфорт» разместило систему 1С и файловое хранилище в облаке Softline, что позволило пов
24.06.2021 ГК «А101» привлекла Softline для создания виртуальных рабочих мест на базе VMware

Android. Все нужные файлы всегда будут под рукой», - отметил директор по информационным технологиям ГК «А101» Алексей Сложеникин. Softline развернула удаленные рабочие места на базе Horizon, об
31.03.2021 ГК «А101» внедрит системы видеоаналитики в столичном бизнес-квартале «Прокшино»

пульт управления, после чего вопрос присутствия решается лично. Руководитель направления инноваций ГК «А101» Илья Горулев, сказал: «Система видеонаблюдения в пространстве абсолютно незаметна,

16.07.2020 Сервис краткосрочной аренды электросамокатов lite при содействии ГК «А101» откроет новую зону в НАО

ерритории жилых комплексов группы сервис предоставит 200 новых самокатов FitRider. Со своей стороны ГК «А101» передала оператору lite помещение для их технического обслуживания. Чтобы воспользо
07.07.2020 ГК «А101» и «Домиленд» запустили программу цифрового управления коммерческой недвижимостью

аться напрямую к жителям: анонсировать открытие и продвигать свои услуги на информационных ресурсах ГК «А101», вести онлайн-запись, принимать заказы на доставку, сообщать об акциях и спецпредло
06.07.2020 ГК «А101» и «Домиленд» запустили программу цифрового управления коммерческой недвижимостью

аться напрямую к жителям: анонсировать открытие и продвигать свои услуги на информационных ресурсах ГК «А101», вести онлайн-запись, принимать заказы на доставку, сообщать об акциях и спецпредло
26.02.2020 ГК «А101» и банк «Дом.рф» запустили сервис по рефинансированию ипотеки

но сократить размер ежемесячного платежа, не выходя из дома. Для этого достаточно оставить на сайте ГК «А101» заявку, указав банк, который выдавал ипотеку, и условия кредитования, а также налич
27.01.2020 ГК «А101» делает квартиры «умными» с помощью технологий «Яндекса» и Legrand

атор, объединяющий все устройства в беспроводную сеть. Директор по маркетингу и разработке продукта ГК «А101» Дмитрий Цветов сказал: «Это первое по-настоящему интегрированное решение как для ры
03.12.2019 ГК «А101» запускает платформенное решение для инвесторов в коммерческую недвижимость

лементом решения станет интерактивная карта, которая будет доступна в соответствующем разделе сайта ГК «А101», а также в специальном мобильном приложении. На ней с помощью фильтров можно будет

04.10.2019 ГК «А101» и Сбербанк будут сотрудничать в сфере технологий «умного дома»

б и спецтехники. Другое направление совместной работы в области «умного дома» – создание в проектах ГК «А101» медицинской инфраструктуры на базе сервиса Docdoc. В рамках этого проекта рассматри
16.09.2019 ГК «А101» и toGO запустили кикшеринговый сервис в Коммунарке

их частях Скандинавского бульвара, а также на бульваре Веласкеса», – отметила коммерческий директор ГК «А101» Анна Боим.
03.07.2019 ГК А101 запускает ипотечный сервис «Одобрено!»

кий лидер по поддержке интеграционной платформы между банками и девелоперами. Коммерческий директор ГК «А101» Анна Боим отметила: «Единую анкету принимают 23 уполномоченных банков, в том числе

10.06.2019 ГК «А101» и Sarex внедрят облачную платформу управления строительными проектами

ектно экспортировать в другие программы и приложения, которыми обычно пользуется проектная группа». ГК «А101» рассчитывает, что полноценное внедрение платформы в производственные процессы позво
05.02.2019 «А101» перевела сделки с клиентами на платформу для регистрации недвижимости Smartdeal

а события (например, приостановка регистрации), интерфейс понятен сотруднику. Коммерческий директор ГК «А101» Анна Боим сказала: «Удобство сервиса не увеличивает продажи сами по себе, но позвол
07.08.2018 ГК «А101» объявила о переходе на единую электронную ипотечную анкету

ых программах и помочь ему найти самые выгодные условия на рынке. По словам коммерческого директора ГК «А101» Анны Боим, у каждого банка есть собственная форма анкеты для получения ипотечного к
05.04.2018 ГК «А101» перейдет на BIM-проектирование до конца 2020 года

тся в течение всего жизненного цикла проекта. Илья Горулёв, начальник отдела экономического анализа ГК «А101», отметил: «Сейчас мы реализуем пилотный проект для самого чувствительного для нас п
16.03.2018 «А101» внедрила решение «Бастион-Интегратора» для контроля за строительством объектов

ительства и ввода объектов в эксплуатацию. Дмитрий Цыганков, директор по информационным технологиям ГК «А101»: «Любой девелоперский проект – это значительное количество постоянно обновляемой ин
30.01.2018 ГК «А101» перевела закупки в облако КРОК

зрачным, повысить эффективность расходования средств и формализовать коммуникации с поставщиками. В ГК «А101» электронная торговая площадка работает из облака КРОК с момента запуска в начале 20

