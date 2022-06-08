ГК «А101» разработала единый цифровой стандарт для жилых комплексов

ГК «А101» и резидент «Сколково», ИТ-компания «Юникорн», разработали и начали внедрение стандарта единой цифровой среды для жилых районов девелопера. Он учитывает весь спектр цифровых сервисов, в том числе для жилья разных классов, и требования для их реализации.

Стандарт охватывает два основных направления цифровизации городской среды – «умный дом» и «умная квартира». Соответствующий набор функций появится во всех новых жилых корпусах ГК «А101», которые сейчас находятся в стадии проектирования. Кроме того, сейчас профильные специалисты группы изучают возможности интеграции «умной» функциональности в уже заселенные корпуса и те, строительство которых началось до появления стандарта.

Руководитель направления разработки продукта ГК «А101» Павел Брызгалов сказал: «Технологии, которые внедряются в рамках единого цифрового стандарта, повысят комфорт и безопасность жителей, сократят расходы на ЖКХ, а также помогут коммунальным службам и управляющей компании автоматизировать управление инженерными системами зданий. При разработке стандарта акцент делался на максимальную локализацию как оборудования, так и ИТ-решений. Так, все программные решения, которые будут применяться в районах ГК «А101» – полностью российская разработка».

Комплекс программного обеспечения на базе интегрированных платформ Ujin и «Домиленд» выполняет сбор и обработку данных по событиям общедомовых систем и систем поквартирной автоматизации, а также трансляцию полученных данных и формирование уведомлений пользователям. «Умные» дома и квартиры будут интегрированы в единую систему учета ресурсов и безопасности.

Это, в частности, позволяет организовать вход в подъезд без ключей, по протоколу BLE, возможность открывать дверь по звонку в приложение, заказывать пропуск в подземный паркинг, просматривать камеры системы видеонаблюдения, управлять умной квартирой. Оборудование в квартирах позволяет дистанционно управлять уровнем освещённости в каждой комнате, подавать или убирать питание в каждую розетку, контролировать работу сантехнического оборудования и при необходимости перекрывать в квартире горячее и холодное водоснабжение, моментально получать сигнал о проникновении в дом посторонних и т.п.

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Пилотный проект «умного дома» и «умной квартиры» сейчас реализуется в корпусах дома №7 в южной части ЖК «Скандинавия» (Москва).

Генеральный директор компании «Юникорн» Светлана Перминова сказала: «Перспективные цифровые сервисы помогут девелоперу выделиться на рынке и станут значимым конкурентным преимуществом. Важно отметить, что не все сервисы будут в итоге включены в базовый стандарт, а только те, которые разработчик и девелопер посчитают действительно необходимыми для обеспечения комфорта и безопасности жителей. Остальные станут дополнительными опциями».

Управлять элементами цифровой среды пользователи смогут через запущенное в 2021 г. мобильное приложение ГК «А101», которое дает доступ ко всей экосистеме жилого района. Ключевая особенность приложения – трансформируемый набор функций. «Клиентский путь» начинается уже с момента заключения договора долевого участия, однако функциональность «умного дома» и «умной квартиры» становится доступна после переезда в новую квартиру. Отдельный набор сервисов предусмотрен для предприятий малого бизнеса в районах и собственникам коммерческих помещений. Они, в частности, могут заказывать услуги у управляющей компании, следить за арендными и коммунальными платежами, рассказывать жителям об акциях, а также предлагать услуги доставки.