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Компания «А101-Комфорт» переходит в облако Softline

ООО «А101-Комфорт» разместило систему 1С и файловое хранилище в облаке Softline, что позволило повысить производительность используемых программных продуктов, не прибегая к капитальным затратам. Компания также обеспечила сохранность данных, благодаря настройке системы автоматического резервного копирования. А в дальнейших планах – перенос в Softline vCloud используемой клиентом CRM и других внутренних сервисов.

Управляющая компания «А101-Комфорт» создана в 2017 году и входит в группу компаний «А101» – инвестиционно-строительный холдинг. По мере роста бизнеса потребовалась организовать работу автономной (отдельной от холдинга) ERP-системы на базе 1С. Для обеспечения ее стабильного функционирования и высокой производительности руководство компании стало рассматривать приобретение нового сервера. Обратившись в Softline для решения этой задачи, управляющей компании было предложено альтернативное решение в рамках модели IaaS – перевод 1С в облако провайдера. В процессе тестирования облачного сервиса клиент принял решение о миграции в Softline vCloud и других своих программных продуктов.

«Поскольку раньше компания использовала исключительно «железные мощности», ей важно было протестировать наши cloud-сервисы в рабочем режиме. Для работы такого высоконагруженного приложения, как 1С, клиенту требовались сервера с высокопроизводительными процессорами, которые мы оперативно предоставили, – они также включены в наше облако. Используя возможности панели vCloud, компания «А101-Комфорт» настроила «под себя» систему как на уровне приложения, так и на уровне виртуализации. С помощью этой панели наши заказчики могут самостоятельно управлять серверами, правами доступа к виртуальным машинам и настраивать инфраструктуру, а значит, добавлять или уменьшать вычислительные мощности в своем облачном сегменте в зависимости от потребностей. Кроме того, такой подход помогает клиенту оптимизировать свои затраты – модель IaaS подразумевает оплату бизнесом только фактически использованного объема вычислительных мощностей без капитальных затрат: компании не приходится платить за обслуживание серверов», – сказал Павел Копытин, сервис-менеджер департамента облачных технологий Softline.

Softline vCloud построена на базе виртуализации VMware и подходит для реализации различных сценариев использования – как для организации резервных площадок, так и для размещения бизнес-критичных приложений. При этом глобальный провайдер гарантирует всем своим заказчикам работоспособность и отказоустойчивость ИТ-инфраструктуры с гарантированной доступностью 99,9.

«Когда мы только начинали работать в облаке Softline в тестовом режиме, мы использовали только две виртуальные машины. Сейчас их число достигло 14 – мы сами в зависимости от задач меняем конфигурации вычислительных машин. Мы решили мигрировать в Softline vCloud и другие сервисы. Для защиты данных мы настроили резервное копирование. Далее совместно с нашим ИТ-партнером мы планируем построение системы по обеспечению отказоустойчивости (DRaaS), которая гарантирует запуск резервной площадки (реплики виртуальной машины) в случае сбоя на основной», – отметил Алексей Григорьев, ИТ-директор компании «А101-Комфорт».

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