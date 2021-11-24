Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 181191
ИКТ 14090
Организации 10949
Ведомства 1482
Ассоциации 1049
Технологии 3493
Системы 26039
Персоны 77962
География 2914
Статьи 1541
Пресса 1242
ИАА 714
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2698
Мероприятия 866

Broadcom VMware vCloud Suite

Broadcom - VMware vCloud Suite

УПОМИНАНИЯ


24.11.2021 Компания «А101-Комфорт» переходит в облако Softline

уктов, не прибегая к капитальным затратам. Компания также обеспечила сохранность данных, благодаря настройке системы автоматического резервного копирования. А в дальнейших планах – перенос в Softline vCloud используемой клиентом CRM и других внутренних сервисов. Управляющая компания «А101-Комфорт» создана в 2017 году и входит в группу компаний «А101» – инвестиционно-строительный холдинг. По
06.11.2019 Softline развернул виртуальный кластер для Mybox

Федеральная сеть ECO-фастфуда Mybox перенесла сервисы для обслуживания интернет-магазина в виртуальный центр обработки данных Softline vCloud. Решение позволяет работать с высокочастотными вычислениями, обеспечивая бесперебойную работу бизнес-приложений заказчика. Перед руководством Mybox стояла задача выбрать облачный сервис

18.03.2019 Ericsson и VMware упростят виртуализацию сетевых служб операторам связи

шение, призванное упростить совместное развертывание и эксплуатацию приложений Ericsson и платформы VMware vCloud NFV. Новое соглашение укрепляет тесное сотрудничество между двумя компаниями, к
19.11.2018 M1Cloud развернул кластеры Kubernetes на базе VMware CSE

вайдер M1Cloud компании Stack Group, используя готовую облачную инфраструктуру, построенную на базе VMware vCloud Director, организовал Kubernetes as a Service – сервис по автоматизации разверт
12.07.2018 T-Systems добавил возможности Virtual Cloud Network в сервис DSI vCloud

Vmware объявила, что T-Systems, провайдер комплексных услуг и технологических продуктов, добавил возможности Virtual Cloud Network в популярный сервис DSI vCloud. Теперь заказчики дочерней компании Deutsche Telekom получат преимущества устойчивой связи и внутренней безопасности независимо от того, находятся ли приложения и данные в общедоступном

11.07.2018 T-Systems совершенствует облачное предложение с VMware

VMware объявила, что T-Systems, провайдер комплексных услуг и технологических продуктов, добавил возможности Virtual Cloud Network в популярный сервис DSI vCloud. Теперь заказчики дочерней компании Deutsche Telekom получат преимущества устойчивой связи и внутренней безопасности независимо от того, находятся ли приложения и данные в общедоступном

27.06.2018 Vmware представила платформу для виртуализации функций сети связи стандарта 5G

Vmware анонсировала выход Vmware vCloud NFV-OpenStack Edition 3.0, новой версии платформы для виртуализации функций сет
30.01.2018 VMware vCloud Director в облаке Cloud4Y обновлен до версии 9.0

Cloud4Y объявила о том, что решение VMware vCloud Director (vCD), помогающее корпоративному облачному провайдеру предоставлять услуги множественной аренды IT-инфраструктуры (Multi-Tenant Infrastructure-as-a-service, IaaS), обновлено до

26.10.2017 Dell EMC и VMware представили комплексные NFV-решения для операторов связи

ировав аппаратное обеспечение Dell EMC для облачных инфраструктур и OpenStack-совместимую платформу VMware vCloud NFV. Решение призвано ускорить внедрение и снизить общие расходы при выполнении
03.03.2017 Платформа VMware vCloud NFV 2.0 поможет операторам связи ускорить модернизацию сети и запуск новых сервисов

VMware, Inc., игрок рынка облачных инфраструктур и корпоративной мобильности, представила платформу VMware vCloud NFV 2.0. Она предназначена для модернизации и трансформации сетевой архитектуры
25.09.2015 Cloud4Y расширил спектр предоставляемых услуг на базе решений VMware

Корпоративный облачный провайдер Cloud4Y расширил портфель предоставляемых клиентам услуг, став участником партнерской программы vCloud Air Network. Об этом CNews сообщили в Cloud4Y. VMware vCloud Air Network — это сеть сертифицированных облачных услуг на основе технологий VMware, которая предоставляет заказчикам VMware гибкость при выборе облачных платформ в том или ином р
25.03.2015 Softline и DataLine заключили договор на аренду лицензий VMware по программе vCloud Air Network

Компания Softline и сервис-провайдер DataLine заключили трехлетний договор на аренду лицензий VMware по программе vCloud Air Network (vCAN). В настоящее время это первый контракт подобного масштаба на территории России и СНГ, сообщили CNews в Softline. Программа vCloud Air Network разработана специа
20.03.2015 VMware предоставит доступ к сервисам vCloud Air в Германии

щих доступ к публичным облачным сервисам корпоративного уровня, отметили в VMware. «Распространение VMware vCloud Air в Центральной Европе — это еще один важный шаг на пути создания глобального
13.03.2015 VMware представила vCloud for NFV со встроенной поддержкой OpenStack

я VMware, мировой разработчик решений в области виртуализации и облачных инфраструктур, представила VMware vCloud for NFV — интегрированную платформу для виртуализации сетевых функций (NFV), со
12.02.2015 VMware представила vSphere 6 и новый дистрибутив OpenStack

правления ими, сообщили CNews в VMware. Выход VMware vSphere 6 сопровождается выпуском новых версий VMware vCloud Suite 6, VMware vSphere with Operations Management 6 и VMware Virtual SAN 6. Пл
03.02.2015 VMware предложит сервисы Google Cloud Platform на базе платформы vCloud Air

Компания VMware расширяет соглашение с Google о предоставлении предприятиям доступа к публичным облачным сервисам с помощью VMware vCloud Air. По условиям соглашения облачная платформа Google Cloud Platform будет частично интегрирована в vCloud Air, что обеспечит компаниям-заказчикам доступ к облачным сервисам на ги
21.10.2014 Партнерство Veeam с Microsoft и VMware обеспечит поддержку облачных сервисов нового поколения

ний для обеспечения доступности данных в современных ЦОД, объявил об интеграции с Microsoft Azure и VMware vCloud Air для поддержки облачных сред в предлагаемых партнерами решениях. В частности
05.09.2014 VMware запускает vCloud Air Network и проводит ребрендинг сервиса vCloud Hybrid Service

Компания VMware объявила о запуске VMware vCloud Air Network — сети проверенных облачных сервисов, работающих на базе технологий
26.08.2014 VMware представила новые сервисы vCloud Air Mobile и гибридного «облака»

Продолжая расширение своей гибридной облачной платформы VMware vCloud Air, компания VMware представила новые возможности гибридных облачных сервисов,
13.08.2014 VMware открыла второй ЦОД для vCloud Hybrid Service в Великобритании

Компания VMware расширила сервис VMware vCloud Hybrid Service в Великобритании за счет появления нового центра обработки данны
12.08.2014 F5 повысила доступность приложений с помощью VMware vCloud Hybrid Service

Компания F5 Networks объявила о том, что прикладные службы BIG-IP теперь доступны в рамках VMware vCloud Hybrid Service, защищенного сервиса гибридных «облаков» на базе VMware vSphere. Теперь заказчики смогут воспользоваться службами доставки приложений, которые они раньше применяли только

05.06.2014 ЦОД становится виртуальным

Решение от T-Systems Dynamic Services for Infrastructure with VMware vCloud (виртуальный дата-центр) позволяет перенести собственный сервер компании в обла
25.04.2014 Новый сервис VMware обеспечит аварийное восстановление виртуализированных ЦОДов

Компания VMware сообщила о выходе VMware vCloud Hybrid Service — Disaster Recovery, нового облачного сервиса для аварийного вос
23.04.2014 T-Systems запустила в России виртуальный дата-центр на базе VMware vCloud

vCloud Datacenter Services) на российском рынке. Как говорится в заявлении T-Systems, поступившем в редакцию CNews, решение выпущено на рынок под названием Dynamic Services for Infrastructure на базе VMware vCloud и представляет собой виртуальные вычислительные ресурсы (vDC), в рамках которых клиент получает возможность гибко управлять выделенной инфраструктурой в заданных границах посредст
13.12.2013 VMware начала продажу новых решений для управления «облаком»

зированных решений по управлению «облаком», специально разработанных для облачной эры. Эти решения, VMware vCloud Automation Center 6.0, VMware vCenter Operations Management Suite 5.8 и VMware

15.10.2013 VMware оптимизировала свои решения для управления «облаком»

ми для различных облачных систем и платформ. Среди новых версий продуктов, анонсированных сегодня — VMware vCloud Automation CenterM 6.0, VMware vCenter Operations Management Suite 5.8, VMware

02.09.2013 SUSE Linux Enterprise Server теперь может работать в гибридной облачной среде VMware vCloud Hybrid Service

Компания SUSE сообщила о расширении своего сотрудничества с компанией VMware. Теперь платформа SUSE Linux Enterprise Server для VMware может работать в гибридной облачной среде VMware vCloud Hybrid Service. По словам представителей SUSE, клиенты VMware уже смогли оценить производительность и экономическую эффективность SUSE Linux Enterprise Server для VMware как платф
28.08.2013 Acronis выпустила решение для резервного копирования VMware vCloud с поддержкой самообслуживания

Recovery для vCloud, который позволит организациям различных размеров и поставщикам услуг дополнить VMware vCloud Director средствами резервного копирования и восстановления с самообслуживанием
27.08.2013 VMware предлагает продукты и услуги нового поколения для перехода к программно-определяемому ЦОДу

Virtual SAN, новую версию программного комплекса для создания облачной инфраструктуры и управления VMware vCloud Suite и новую версию решения для оптимизации нагрузки на виртуальную платформу

27.05.2013 VMware анонсировала гибридный облачный сервис vCloud Hybrid Service

ия VMware, мировой поставщик решений в области виртуализации и облачной инфраструктуры, представила VMware vCloud Hybrid Service — облачный сервис, работающий по модели IaaS («инфраструктура ка
28.03.2013 Kaseya запустила публичное «облако» на базе VMware vCloud

лению ИТ-инфраструктурой, объявила о запуске публичного «облака». Переместившись в «облако» на базе VMware vCloud, Kaseya получила 500% прирост мощности и производительности, 80% снижение инвес
12.12.2012 VMware упрощает управление «облаками»: новые версии vCenter Operations Management Suite и vFabric Application Director

но и автоматизировано управление «облаками» и приложениями. Новые версии обоих продуктов включены в VMware vCloud Suite 5.1 — комплексное решение, объединяющее продукты VMware для виртуализации
30.01.2012 SUSE Linux Enterprise Server теперь работает в «облаках» Dell при помощи VMware vCloud Datacenter Service

Компания SUSE представила SUSE Linux Enterprise Server — первый дистрибутив Linux, готовый к работе с новым облачным решением от Dell на основе VMware vCloud Datacenter Service. Теперь, с выпуском SUSE Linux Enterprise Server, клиенты Dell могут эффективно использовать целый ряд приложений независимых разработчиков как в публичной, так
07.09.2010 NetApp оснастила свои решения поддержкой VMware vCloud Director

Компания NetApp на объявила об оснащении своих решений поддержкой программного обеспечения VMware vCloud Director, которое позволяет предоставлять в частном и общественном секторах ИТ-
15.06.2010 Orange Business Services присоединился к глобальной инициативе в сфере облачных вычислений VMware vCloud

Orange Business Services присоединился к инициативе VMware vCloud, которая позволяет поставщикам услуг в сфере «облачных вычислений» разрабатыват
22.01.2010 VMware представила новые инструменты разработки к интерфейсу vCloud API

en source два новых пакета инструментов для разработки (SDK, Software Development Kit) к интерфейсу VMware vCloud API. Новинки позволят компаниям и независимым разработчикам приложений на базе


Публикаций - 98, упоминаний - 160

Broadcom и организации, системы, технологии, персоны:

Broadcom - VMware 2431 83
Microsoft Corporation 25010 13
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 832 12
Dell EMC 5059 11
Softline - Софтлайн 3087 9
Veeam Software 322 8
IBM - International Business Machines Corp 9502 7
Google LLC 12057 7
8666 7
Intel Corporation 12400 6
Citrix Systems 828 6
Oracle Corporation 6792 5
Cloud4Y 299 5
Dell Technologies - Dell Computer 2143 4
Stack Group - Стек Групп 166 4
SAP SE 5369 4
Broadcom - VMware Telco NFV Group 7 4
Deutsche Telekom IT Solutions RUS - T-Systems CIS - Т-Системс СиАйЭс 129 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1479 3
Amazon Inc - Amazon.com 3079 3
Acronis - Акронис 452 3
Trend Micro 621 3
Fujitsu 2054 3
Deutsche Telekom 913 3
Broadcom - VMware - Spring - SpringSource 16 3
Broadcom - VMware End-User Computing 26 3
HP Inc. 5728 2
Check Point Software Technologies 775 2
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 2
Red Hat 1332 2
Cloudera 58 2
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 394 2
Salesforce 439 2
Tencent 168 2
Softline ActiveCloud - АктивХост РУ 123 2
Telefonica - Telefónica, S.A. 561 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 282 2
Commvault 176 2
SAS Institute 1011 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 643 2
А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент - А101-комфорт 62 2
ВТБ - ВТБ24 668 1
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 1
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 107 1
OMD OM Group - OMD Optimum Media - OMD Resolution - ОМД Новус 19 1
РФГ - Русская Фитнес Группа - Russian Fitness Group - World Class - Физкульт - фитнес-клуб 31 1
Лента - Утконос 178 1
Связной ГК 1375 1
SoftBank Group 264 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
SGCC - State Grid Corporation of China - Государственная электросетевая корпорация Китая - Государственная электроэнергетическая корпорация Китая 12 1
Держава АКБ 40 1
Softbank Commerce 3 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2080 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2221 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1831 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3063 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1674 1
Судебная власть - Judicial power 2360 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1582 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 930 1
U.S. Department of Defense - DISA - Defense Information Systems Agency - DCA - Defense Communications Agency - Агентство защиты информационных систем 12 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 190 1
U.S. GAO - Government Accountability Office - Счётная палата США - GAO - General Accounting Office - Главная счетная комиссия - контрольно-ревизионная служба Конгресса США 69 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 219 1
TIA - Telecommunications Industry Association 89 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6322 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 532 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22252 89
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70071 74
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16523 61
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11621 60
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6471 52
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2846 43
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2960 32
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31139 32
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32739 26
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16684 24
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9851 23
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6079 21
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54636 15
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 748 15
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21433 14
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25361 14
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26460 13
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10797 13
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14199 12
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1599 12
OpenStack 519 12
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11981 12
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 802 11
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2717 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30077 11
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11794 11
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4354 10
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13129 10
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 601 10
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2011 9
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7084 9
DevOps - Development и Operations 988 8
ЦОД Программно-определяемый - SDDC - Software Defined Data Center 63 8
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1692 8
ЦОД Виртуальный - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 351 8
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9667 8
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2144 8
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 477 7
NFV - Network Functions Virtualization - VNF - Virtualized Network Functions - NFVI - Network Functions Virtualization Infrastructure - Виртуализация сетевых функций - Виртуальные сетевые решения 224 7
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4271 7
Broadcom - VMware vSphere 583 39
Broadcom - VMware vCloud Director - VMware vCD 245 27
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 155 22
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 202 19
Broadcom - VMware vSAN - VMware Virtual SAN 129 17
Broadcom - VMware vCloud Air Network - VMware vCloud Air Object Storage - VMware vCloud Air Monitoring Insight 36 17
Microsoft Azure 1438 11
Broadcom - VMware vRealize Suite - VMware vRealize Operation - VMware vRealize Orchestrator 78 10
Apple iPhone 6 4863 10
Linux OS 10559 9
Broadcom - VMware Horizon Suite 121 9
Broadcom - VMware vCloud Hybrid Service 12 9
Microsoft Windows 16078 8
Apache Hadoop 443 7
Broadcom - VMware Integrated OpenStack - VIO 13 7
Microsoft SQL Server - MS SQL 1699 6
Broadcom - VMware vCloud NFV 9 6
Google Cloud Platform - GCP 329 5
Broadcom - VMware Cloud Foundation Services - VCF - VMware Cloud Services 77 5
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 291 5
Broadcom - VMware vMotion 42 5
Broadcom - VMware vCloud Automation Center 8 5
Broadcom - VMware vShield 25 5
Broadcom - VMware vCloud Availability 10 5
Softline vCloud 7 4
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 646 4
Oracle Java - язык программирования 3272 4
Broadcom - VMware vSphere DRS - Distributed Resource Scheduler 49 4
Broadcom - VMware Ready 27 4
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 909 3
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 182 3
Broadcom - VMware Workspace Suite - VMware Workspace ONE 74 3
Stack Group - M1Cloud - Дата-центр Stack.М1 141 3
Intel x86 - архитектура процессора 1942 3
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 482 3
Microsoft Exchange - MS Exchange 1751 3
Deutsche Telekom - T-Systems DSI vCloud - Dynamic Services for Infrastructure with VMware vCloud 3 3
Veeam Backup&Replication - Veeam B&R 110 3
Amazon EC2 - Amazon ECC - Amazon Elastic Compute Cloud 142 3
Citrix XenApp - Citrix Xen Hypervisor 99 3
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 197 5
Fathers Bill - Фазерс Билл 5 5
Raghuram Raghu - Рагурам Рагу 15 4
Василенко Александр 92 3
Денеко Владимир 3 2
Осокина Полина 25 2
Григорьев Алексей 7 2
Ayyar Shekar - Айяр Шекар 7 2
Левцов Вениамин 41 2
Miller Michael - Миллер Майкл 10 2
Фокин Николай 19 2
Poggemann Ralf - Поггеманн Ральф 2 2
Sayar Ramin - Саяр Рамин 6 2
Maritz Paul - Моритц Пол 28 2
Patel Parag - Пейтел Параг 17 2
Гойхман Антон 2 1
Абакумов Евгений 211 1
Кравченко Дмитрий 42 1
Гайлитис Андрис 17 1
Ткачев Владимир 12 1
Соловьев Дмитрий 77 1
Теслин Илья 7 1
Белоусов Сергей 245 1
Копытин Павел 4 1
Самойленко Александр 9 1
Новиков Павел 103 1
Гузовский Денис 79 1
Корнеев Сергей 84 1
Яшин Дмитрий 14 1
Burgener Eric - Бюргенер Эрик 12 1
Burns Tom - Бернс Том 19 1
Ананьин Алексей 84 1
Путинцев Андрей 3 1
Анисимов Константин 39 1
Лавренова Екатерина 4 1
Егорычев Владимир 2 1
Мазепа Петр 4 1
Poonen Sanjay - Пунен Санджай 24 1
Benioff Marc - Бениофф Марк 26 1
Leukert Bernd - Лейкерт Бернд 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 152101 25
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52896 9
Европа 24479 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44781 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14339 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13461 6
Германия - Федеративная Республика 12841 3
Япония 13416 3
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 435 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7879 2
Казахстан - Республика 5709 2
Нидерланды 3581 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18145 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2512 2
Австрия - Австрийская Республика 1324 2
Испания - Королевство 3744 2
Сингапур - Республика 1886 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1381 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4038 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 698 1
США - Нью-Йорк 3113 1
Великобритания - Лондон 2394 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1009 1
Европа Западная 1487 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1654 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17741 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2598 1
Азия - Азиатский регион 5663 1
Украина 7717 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3100 1
Турция - Турецкая республика 2447 1
Южная Корея - Республика 6770 1
Китай - Пекин - Beijing 1026 1
Турция - Стамбул - Константинополь - Царьград - Византий 177 1
Россия - УФО - Челябинская область 1327 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 1
Польша - Варшава 109 1
Европа Центральная 275 1
Москва - САО - Коровинское шоссе 14 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14515 24
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5682 18
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11455 14
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50032 14
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2242 10
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6051 8
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7145 7
Аренда 2531 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16986 6
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2459 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5136 5
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1262 5
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6193 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2738 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5340 4
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3284 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25229 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3126 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53588 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8365 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5855 3
Энергетика - Energy - Energetically 5361 3
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1293 3
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1520 3
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2018 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9309 2
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 335 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19704 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30869 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10380 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2318 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4316 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9589 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 446 2
Аудит - аудиторский услуги 2908 2
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 485 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2618 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1688 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2210 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5170 1
Nextgov 26 1
Network World 31 1
Re/code 40 1
За рулем 1 1
Gartner - Гартнер 3588 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8283 3
IDC - International Data Corporation 4928 2
Frost & Sullivan 203 1
Analysys Mason - Mason Communications 27 1
Forrester Research 827 1
IBM Research 108 1
Juniper Research 539 1
ACG Research 8 1
Forrester TEI - Forrester Total Economic Impact 9 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 117 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 916 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 180 1
Broadcom - VMware Forum - VMware vForum - VMware Virtualization Forum 8 2
VMworld 29 2
CNews AWARDS - награда 533 1
День молодёжи - 27 июня 961 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1378663, в очереди разбора - 740316.
Создано именных указателей - 181191.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

За какие функции и характеристики телевизора нужно платить в 2025 году

Офлайн-карты для туриста: лучшие приложения, которые работают без интернета

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: