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U.S. Department of Defense DISA Defense Information Systems Agency DCA Defense Communications Agency Агентство защиты информационных систем

U.S. Department of Defense - DISA - Defense Information Systems Agency - DCA - Defense Communications Agency - Агентство защиты информационных систем

СОБЫТИЯ


20.10.2026 Власти США запретили сами себе ПО, созданное с помощью DeepSeek. Уже внедренное нужно уничтожить 1
21.12.2016 Microsoft получила от Пентагона заказ на миллиард долларов 1
17.03.2015 Amazon и Citrix сорвали мегаконтракт VMware с Минобороны США 1
07.05.2013 Смартфоны на базе BlackBerry 10 одобрены Министерством обороны США 2
02.11.2011 Первое Android-устройство одобрено для военных целей США 1
10.06.2009 Военная неогеография: реализацию SA обеспечит GemFire 1
12.03.2007 IBM поможет оборонному агентству управлять ИТ-активами 2
12.03.2007 DISA будет управлять ИТ-активами с помощью IBM Maximo 2
07.03.2007 Мировой терроризм покушается на спутники связи 1
28.11.2005 SANS: детали взлома сети армии США 1
28.08.2002 Министерство обороны США отключит свои сети от интернета 1
08.08.2000 SGI IRIX 6.5.3 получила сертификацию Агентства Оборонных Информационных Систем США 2
08.08.2000 SGI IRIX 6.5.3 получила сертификацию Агентства Оборонных Информационных Систем США 2

Публикаций - 13, упоминаний - 18

U.S. Department of Defense и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25889 2
IBM - International Business Machines Corp 9721 2
HPE SGI - Silicon Graphics 391 2
IBM - MRO Software 9 1
Broadcom - VMware 2628 1
Nutanix 115 1
Dell EMC 5208 1
Amazon Inc - Amazon.com 3310 1
Dell Technologies - Dell Computer 2225 1
Citrix Systems 871 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 1
Thuraya - Thuraya Telecommunications - Thuraya Satellite Telecommunications Company - Турайя 83 1
UK NCSC - National Cyber Security Centre - National Hi-Tech Crime Unit, NHTCU - National Infrastructure Security Co-ordination Centre, NISCC - National Security Advice Centre, NSAC - Centre for the Protection of National Infrastructure, CPNI 55 1
Intelsat Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization - Интелсат - Международная телекоммуникационная компания спутниковой связи 130 1
Unisys - Unify Square 118 1
Boeing 1032 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp - Ryan Aeronautical 240 1
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 122 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1907 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3230 7
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 635 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1431 1
U.S. GAO - Government Accountability Office - Счётная палата США - GAO - General Accounting Office - Главная счетная комиссия - контрольно-ревизионная служба Конгресса США 73 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 667 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Федеральное правительство США - Высшие федеральные органы государственной власти США 1706 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28643 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18437 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36119 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27221 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12516 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17129 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36923 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34057 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13161 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24864 2
ITAM - IT Asset Management - Information Asset Management - Управление ИТ-активами - Система управления ИТ-инфраструктурой 814 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16798 2
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3370 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13351 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2928 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13185 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55051 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15573 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7360 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9865 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 8056 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14477 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13052 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13678 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7796 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4622 1
Situational Awareness - принцип Ситуационной Осведомлённости 148 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18534 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12408 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23268 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10312 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14917 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7448 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2450 1
Google Android устройства-девайсы 862 1
РЭБ - Радиоэлектронная борьба - КРЭП - Комплекс радиоэлектронного противодействия - Electronic warfare - радиопомехи - глушилки - блокиратор сигнала - помехопостановщик - radio interference - jammers - signal blocker - jamming device 289 1
HPE SGI Irix - Silicon Graphics Irix 46 2
HPE SGI O2 - Silicon Graphics O2 UNIX-станция 5 2
EA Origin 196 2
IBM Maximo Asset Management 61 2
Broadcom - VMware - Pivotal GemFire - Pivotal HAWQ 12 1
Google Android 15390 1
Microsoft Windows 10 1959 1
Microsoft Surface - Планшет 452 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1679 1
Microsoft Windows 17045 1
Microsoft Azure 1533 1
BlackBerry QNX RTOS Neutrino - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем (ОСРВ) 227 1
Microsoft Windows Hello 213 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1442 1
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Microsoft Windows Defender Firewall - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - Центр обеспечения безопасности Windows 308 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1521 1
Microsoft Surface Pro - планшет 129 1
Microsoft Surface Book - Серия ноутбуков 52 1
Microsoft Azure Government 10 1
Broadcom - VMware vCloud Suite 101 1
Microsoft Windows 2000 8675 1
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 1
BlackBerry Enterprises Services BES - Blackberry Express - BES Express 73 1
BlackBerry PlayBook 111 1
Microsoft Office 2013 82 1
Dell Streak 49 1
Paller Alan - Паллер Алан 16 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55146 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19425 2
США - Хантсвилл 59 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13878 1
Земля - планета Солнечной системы 10921 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3250 1
США - Калифорния 4846 1
Иран - Исламская Республика Иран 1162 1
США - Аризона 549 1
США - Калифорния - Сан-Диего 371 1
США - Вирджиния - Виргиния 295 1
США - Алабама 147 1
Китай - Гуандун - Гуандонг 90 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9165 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58640 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6250 2
ОПК - Ракетные войска - Rocket troops 125 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6237 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7588 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8930 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 610 1
Авиационная промышленность - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 683 1
Silicon 497 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6135 1
Washington Post 357 1
Nextgov 26 1
FCW - Federal Computer Week 7 1
IDC - International Data Corporation 5001 1
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