Григорьев Алексей


СОБЫТИЯ


15.01.2026 Sitronics Group вошла в рейтинг крупнейших поставщиков ИТ-услуг по версии CNews 1
14.02.2022 Дмитрий Исаев, Softline: Облака из новшества превращаются в стандарт ИТ-инфраструктуры, и мы к этому готовы 1
24.11.2021 Компания «А101-Комфорт» переходит в облако Softline 1
01.08.2018 «ЭЛАР» создал электронную коллекцию экспонатов парка искусств «Музеон» 1
14.04.2017 Сбербанк и Mastercard внедрили новую технологию оплаты проезда на Нижегородской канатной дороге 1
22.07.2009 Техснабэкспорт увеличивает поставку обогащенного урана в США 1
14.01.2009 Eset NOD32 на защите коллекций Эрмитажа 1
03.12.2007 Нижегородское ГУВД уничтожает контрафакт 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Григорьев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Broadcom - VMware 2504 2
Softline - Софтлайн 3298 2
9049 2
Dr.Web - Доктор Веб 1276 1
ESET - ESET Software 1147 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1078 1
Basis - Tionix - Тионикс - 83 1
А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент - А101-комфорт 63 2
Росатом - TENEX - Техснабэкспорт 31 1
Нижегородский метрополитен 7 1
Нижегородские канатные дороги 1 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8248 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1911 1
Музеон - парк искусств 19 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3468 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2182 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 188 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73522 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 3
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 959 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17167 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17141 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3069 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6696 2
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 780 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7306 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23040 2
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2971 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2881 2
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2012 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1255 1
MultiCloud - Multi-Cloud - Мультиклауд - Многооблачность - Мультиоблачность - Мультиоблака 186 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2170 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5605 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11593 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25554 1
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1287 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1168 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2120 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6274 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12026 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31865 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25683 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1172 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57449 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5343 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34040 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9786 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1275 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23210 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3189 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7743 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7640 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13649 1
Broadcom - VMware vCloud Suite 98 2
Softline vCloud 7 2
ГК МФ РФ - Госкатолог РФ - Государственный каталог Музейного фонда Российской федерации 21 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2060 1
JVC VHS - Video Home System - Видеокассеты - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 228 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит FinOps - Инферит Клаудмастер - Inferit CloudMaster - Softline CloudMaster Coster - Softline Maestro - Softline Cloud Services - Клаудмастер 128 1
ESET NOD32 Remote Administrator Console 59 1
Softline - ActiveCloud - ActivePlatform 4 1
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 672 1
Apple Pay 505 1
Samsung Pay 295 1
Apple iPhone 6 4861 1
Docker - Платформа распределённых приложений 443 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 552 1
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 469 1
ESET NOD32 Smart Security Business Edition 144 1
NVision Барьер 734 1
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 454 1
Вучетич Евгений 1 1
Чубаров Евгений 1 1
Меркуров Сергей 1 1
Каменкова Мария 1 1
Виленский Залман 1 1
Рабинс Леонид 1 1
Исаев Дмитрий 53 1
Валетов Алексей 1 1
Копытин Павел 5 1
Пильников Дмитрий 2 1
Алимов Сергей 1 1
Мухина Вера 2 1
Никитин Сергей 95 1
Россия - РФ - Российская федерация 157622 4
Россия - ПФО - Нижегородская область 2124 2
США - Мэриленд 296 1
Уран - планета Солнечной системы 547 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53503 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45913 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3052 1
США - Нью-Йорк 3153 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3399 1
США - Колумбия - Вашингтон 1454 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55057 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8143 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6263 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15190 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3278 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7595 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5733 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51312 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2068 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6985 1
Энергетика - Energy - Energetically 5528 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2952 1
Аренда 2583 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2665 1
Льготы - Льготный проезд 16 1
Совершеннолетие - Дееспособность - Legal capacity - Правоспособность 445 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1556 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 834 1
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 791 1
Искусство - живопись - изобразительное искусство - картинные галереи 79 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3037 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10367 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2551 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6786 1
За рулем 1 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8406 1
