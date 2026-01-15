Получите все материалы CNews по ключевому слову
Григорьев Алексей
СОБЫТИЯ
Григорьев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Broadcom - VMware 2504 2
|Softline - Софтлайн 3298 2
|1С 9049 2
|Dr.Web - Доктор Веб 1276 1
|ESET - ESET Software 1147 1
|ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1078 1
|Basis - Tionix - Тионикс - 83 1
|Вучетич Евгений 1 1
|Чубаров Евгений 1 1
|Меркуров Сергей 1 1
|Каменкова Мария 1 1
|Виленский Залман 1 1
|Рабинс Леонид 1 1
|Исаев Дмитрий 53 1
|Валетов Алексей 1 1
|Копытин Павел 5 1
|Пильников Дмитрий 2 1
|Алимов Сергей 1 1
|Мухина Вера 2 1
|Никитин Сергей 95 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1412396, в очереди разбора - 730336.
Создано именных указателей - 188642.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.