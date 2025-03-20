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Льготы Льготный проезд


20.03.2025 ДИТ Москвы: обо всех скидках по карте москвича теперь можно узнать на специальной странице 1
27.03.2023 «Сбер» и правительство Ярославской области продолжают внедрение цифровых решений в регионе 1
17.06.2022 В России появится виртуальная соцкарта на базе платежной системы «Мир» 1
25.02.2020 Сбербанк представил новую технологию оплаты проезда 1
09.04.2018 Социальная карта москвича позволяет получить льготы в парке «Зарядье» 1
14.04.2017 Сбербанк и Mastercard внедрили новую технологию оплаты проезда на Нижегородской канатной дороге 1
28.07.2016 Татьяна Некрасова -

ИТ могут обеспечить рост благосостояния граждан при снижении государственного финансирования

 1
02.02.2016 На столичном портале открытых данных опубликован «белый» список вузов, гарантирующих право студентов на получение социальной карты 1
06.08.2013 Москва не дождалась УЭК и развивает соцкарты 1
26.12.2011 Россия: студенческие билеты и дипломы сделают электронными 1
13.09.2007 Социальная карта москвича: паспорт можно не носить 1
12.09.2007 Социальная карта москвича станет удостоверением личности 1
25.07.2007 Лужков: социальная карта станет аналогом паспорта 1
17.07.2007 "Электронная Москва" выходит на новый этап 1
01.08.2006 Школьникам раздадут "электронные паспорта" 1
01.08.2006 В московских школах введут "Карту учащегося" 1

Публикаций - 16, упоминаний - 16

Льготы и организации, системы, технологии, персоны:

Электронная Москва - Удостоверяющий центр 184 2
Ростелеком 9807 1
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 250 1
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 73 1
Расчетные решения АО 25 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7433 4
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1885 2
Visa International 1952 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 143 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 411 1
Нижегородские канатные дороги 1 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 66 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 1
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 91 1
Нижегородский метрополитен 7 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 262 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2540 5
Правительство Москвы - МСР ГУП - Московский социальный регистр - Социальная карта студента - Социальная карта учащегося - Единый реестр социальных льготников, ЕРСЛ, Единая городская база данных населения Москвы, ЕГБДН 36 5
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 987 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3304 4
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 584 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5018 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1916 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1390 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1411 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3161 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4569 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2927 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11819 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 259 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 239 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1391 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 673 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 584 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 428 1
Парк Зарядье 40 1
Правительство Ярославской области - Губернатор Ярославской области - органы государственной власти 56 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2005 1
Правительство Ярославской области - ГБУ ЯО Электронный регион - Государственное бюджетное учреждение Ярославской области 32 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ППП УД президента РФ ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 61 1
Социальная карта - Social card 243 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67361 3
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5105 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12102 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2364 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11530 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15913 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24397 2
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 991 2
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1539 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31198 2
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 650 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11185 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19909 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2980 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21440 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24704 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 919 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11221 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2551 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2980 1
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 378 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7196 1
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1234 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4090 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3884 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4219 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2916 1
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 412 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14050 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7957 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51506 1
Chipping - Чипирование - технология по электронной идентификации 28 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5136 1
КСБ - Комплексные системы безопасности 1493 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2180 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12697 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11297 1
Транспорт общественный - Транспортная карта 215 1
Здравоохранение - ЭКГ - Электрокардиография - Электрокардиостимулятор, ЭКС - кардиостимулятор - искусственный водитель ритма, ИВР 231 1
Правительство Москвы - Социальная карта москвича 101 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5312 2
Электронный дневник - Цифровой дневник 156 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1440 1
НСПК - Мир Pay - Mir Pay - Мобильный платёжный сервис 121 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 973 1
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 77 1
Samsung Pay 292 1
Apple Pay 491 1
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 90 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 440 1
НСПК - Мир - банковская карта платежной системы 80 1
ЦРТ Voice2Med 38 1
Сбер - Social ID Социальный профиль гражданина 11 1
Правительство Москвы - Портал открытых данных - data.mos.ru 74 1
NXP Mifare - торговая марка семейства бесконтактных смарт-карт 85 1
Visa Electron 63 1
Сбер - СберМедИИ - MDDC - платформа Медицинского цифрового диагностического центра - MDDC Кардио - MDDC Cardio - MDDC Доктор 23 1
Сбер - СберУниверситет - Edutoria 11 1
Лужков Юрий 113 6
Оглоблина Марина 4 3
Шадаев Максут 1023 1
Рудычева Наталья 95 1
Дворкович Аркадий 211 1
Попов Алексей 336 1
Комлев Владимир 35 1
Кузнецов Кирилл 20 1
Макаров Алексей 63 1
Иванов Сергей 388 1
Голодец Ольга 23 1
Григорьев Алексей 7 1
Валетов Алексей 1 1
Алимов Сергей 1 1
Иванец Сергей 1 1
Михайлов Алексей 77 1
Милованцев Дмитрий 110 1
Ромадановский Константин 3 1
Некрасова Татьяна 4 1
Евраев Михаил 262 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43592 8
Россия - РФ - Российская федерация 146358 8
Россия - ПФО - Нижегородская область 1906 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14244 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3144 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1238 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 863 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 717 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 850 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18835 13
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1341 11
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29525 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51730 7
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9962 6
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2633 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10048 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 5899 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48560 3
Образование в России 2232 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13768 2
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 349 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2151 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7038 2
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Спиртные напитки - Alcoholic beverages - Alcohol 341 2
Транспорт - Водительские права - Водительские удостоверения - Driving license 325 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4896 2
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 601 2
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 624 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4183 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Наркотики - Наркотические и психотропные вещества - Наркотическая зависимость 181 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3995 1
Миграция населения - Миграционные службы 416 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24387 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2775 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3585 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6023 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14639 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 558 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4410 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7696 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 892 1
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 382 1
Паспорт - Паспортные данные 2540 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1522 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6368 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 849 1
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 1
ЕИРЦ АСУ - Единый информационно-расчетный центр - Единая измерительно-расчетная система городского хозяйства 96 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7100 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11273 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8169 1
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 49 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 135 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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