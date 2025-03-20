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Льготы Льготный проезд
Льготы и организации, системы, технологии, персоны:
|Электронная Москва - Удостоверяющий центр 184 2
|Ростелеком 9807 1
|NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 250 1
|Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 73 1
|Расчетные решения АО 25 1
|Лужков Юрий 113 6
|Оглоблина Марина 4 3
|Шадаев Максут 1023 1
|Рудычева Наталья 95 1
|Дворкович Аркадий 211 1
|Попов Алексей 336 1
|Комлев Владимир 35 1
|Кузнецов Кирилл 20 1
|Макаров Алексей 63 1
|Иванов Сергей 388 1
|Голодец Ольга 23 1
|Григорьев Алексей 7 1
|Валетов Алексей 1 1
|Алимов Сергей 1 1
|Иванец Сергей 1 1
|Михайлов Алексей 77 1
|Милованцев Дмитрий 110 1
|Ромадановский Константин 3 1
|Некрасова Татьяна 4 1
|Евраев Михаил 262 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11273 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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