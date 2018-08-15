Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Правительство Москвы
Портал открытых данных
data.mos.ru
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 39, упоминаний - 51
Правительство Москвы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Yandex - Яндекс 4103 2
|Telegram Group 702 1
|KPMG - КПМГ 131 1
|McKinsey & Company 121 1
|Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка 61 1
|Авто.ру - Auto.ru 67 1
|Гора Белая - Горнолыжный курорт - Спортивно-развлекательный комплекс 1 1
|Сокольники - Парк культуры и отдыха 20 1
|ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 455 1
|HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 1
|АИРР - Рейтинг инновационных регионов 1 1
|IESE CIMI - Cities in Motion Index 3 1
|IESE - Center for Globalization and Strategy - Центр глобализации и стратегии 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769789, в очереди разбора - 673474.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769789, в очереди разбора - 673474.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru