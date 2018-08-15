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Правительство Москвы
Портал открытых данных
data.mos.ru


15.08.2018 Есть ли в России «умные» города? 1
02.06.2016 Родители смогут проверить безопасность аттракционов на портале открытых данных Москвы 1
30.05.2016 На столичном портале открытых данных появился путеводитель по родникам 1
26.04.2016 На портале открытых данных Москвы обновлена информация о велопарковках и велодорожках 1
03.03.2016 Столичный портал открытых данных подскажет ближайший цветочный магазин к 8 марта 1
29.02.2016 Москвичам покажут, куда смотрят видеокамеры во дворах 1
17.02.2016 На столичном портале открытых данных опубликована карта праздничных салютов в честь 23 февраля 2
03.02.2016 На московском портале открытых данных опубликован официальный график закрытия роддомов на мойку 1
03.02.2016 На столичном портале открытых данных появился путеводитель по московским мостам 1
13.01.2016 Москвичи смогут проверить застройщика на портале открытых данных 1
25.12.2015 Карта площадок для запуска новогодних фейерверков опубликована на московском портале открытых данных 3
23.10.2015 Москвичи с помощью онлайн-сервиса смогут самостоятельно убедиться в законности установленных в городе столбов двойного назначения 1
13.10.2015 На московском портале открытых данных опубликована информация о продовольственных магазинах 1
13.10.2015 На карте Портала открытых данных Москвы размещены все цветочные магазины столицы 1
12.10.2015 Датасеты на московском портале открытых данных получили рейтинг полезности 1
06.10.2015 Портал открытых данных Правительства Москвы публикует рейтинг управляющих организаций столицы 1
29.09.2015 Портал открытых данных Москвы опубликовал график приема горожан столичными департаментами 2
22.09.2015 Все столичные столовые нанесли на карту Портала открытых данных 1
15.09.2015 На карту Портала открытых данных добавили все столичные бани 1
14.09.2015 Мэрия Москвы опубликовала на портале открытых данных информацию о более 10 тыс. кафе и ресторанов 1
18.08.2015 Столичный портал открытых данных расширил состав электронного путеводителя по летним местам отдыха 2
10.08.2015 Столичный портал открытых данных опубликовал карту автовокзалов 2
06.08.2015 Электронная карта бахчевых развалов появилась в Москве 3
08.07.2015 Портал открытых данных поможет создать сервис для поиска лучших парковок в Москве 3
02.06.2015 Портал открытых данных Правительства Москвы назвал самые популярные дата-сеты в 2015 г. 1
01.06.2015 Правительство Москвы разработало онлайн-сервис для поиска летних мест отдыха 2
26.05.2015 Столичный портал открытых данных обновил информацию о работе станций метро 1
21.04.2015 Электронная карта праздничных салютов появилась на Портале открытых данных Москвы 2
30.03.2015 Квартальная посещаемость портала открытых данных Москвы выросла в 8 раз 1
26.03.2015 Новый сервис поможет москвичам сориентироваться в местах активного отдыха 1
02.03.2015 «Яндекс» научился проверять автомобили на угон 1
24.12.2014 Электронная карта рождественских ярмарок появилась в Москве 1
10.06.2014 Хакатон-2014: открытые данные Москвы превращаются в мобильные приложения 1
17.04.2014 Первый хакатон под эгидой мэрии Москвы стартует 26 апреля 1
20.12.2013 Москва открывает видео со 120 тыс. камер наблюдения 1
18.07.2013 ДИТ Москвы совместно с Google запускают конкурс для разработчиков Moscow App 2013 1
29.01.2013 Москва запустила портал открытых данных 1
10.07.2012 Москва выделила 20 млн руб. на портал открытых данных 1
10.07.2012 Правительство Москвы ищет подрядчика для создания городской платформы открытых данных 1

Публикаций - 39, упоминаний - 51

Правительство Москвы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4103 2
Telegram Group 702 1
KPMG - КПМГ 131 1
McKinsey & Company 121 1
Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка 61 1
Авто.ру - Auto.ru 67 1
Гора Белая - Горнолыжный курорт - Спортивно-развлекательный комплекс 1 1
Сокольники - Парк культуры и отдыха 20 1
Правительство Москвы 653 12
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 68 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 92 1
Музеон - парк искусств 9 1
Центральный парк культуры и отдыха им. М. Горького 8 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 8 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
Industry Ecology - Промышленная экология - Zero waste philosophy - Биоэкономика - Зелёная экономика 54 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2057 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 1
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 1
JavaScript Object Notation - JSON - Текстовый формат обмена данными 87 1
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 1
Умный регион - концепция инновационного развития городов и районов 15 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
Электронный дневник 26 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Экологический паспорт 2 1
МОД Народный контроль 29 1
ЕССК - Единая система строительного комплекса города Санкт-Петербурга 3 1
ГИС РЕГИЗ - РС ЕГИСЗ - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 13 1
Правительство Москвы - Наш город 48 1
Правительство Москвы - Активный гражданин 54 1
РТЛабс ЦАМИ - Центральный архив медицинских изображений 7 1
Google Android 10751 1
Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга - Наш Санкт-Петербург 6 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 1
МЭШ - Московская электронная школа 33 1
АПК БГ - Безопасный город 42 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 141 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 505 1
Apple iOS 5742 1
Смолин Кирилл 4 1
Кукушкин Александр 3 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 34
Россия - Российская федерация - РФ 57680 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1066 2
Испания - Барселона 537 1
Европа 3788 1
Россия - Ставропольский край 462 1
Россия - Астраханская область 372 1
Россия - Республика Дагестан 266 1
Москва - Садовое кольцо 57 1
Россия - Брянск 216 1
Новая Москва 45 1
Эстония - Таллин 27 1
Россия - Псков 138 1
Москва - ТиНАО - объединение названий двух новых округов г. Москвы (Троицкого и Новомосковского административных округов) 9 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 1
Москва - Зеленоград 28 1
Россия - Сибирь 881 1
Россия - Волгоградская область 400 1
Великобритания - Лондон 828 1
Россия - Новосибирская область 819 1
Россия - СФО - Новосибирск 1980 1
Специальный административный район Гонконг 555 1
Россия - Иннополис 292 1
США - Нью-Йорк 1099 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1156 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 1
Россия - ПФО - Казань 1522 1
Сингапур - Республика 808 1
Россия - Свердловская область 807 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 455 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 1
Автокод (портал) 29 1
АИРР - Рейтинг инновационных регионов 1 1
IESE CIMI - Cities in Motion Index 3 1
IESE - Center for Globalization and Strategy - Центр глобализации и стратегии 1 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 201 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 43 1
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 7 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 55 1
Академгородок Новосибирск 29 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики 26 1
НГУ ЦКСТ - Центр компетенций по смарт-технологиям 1 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 55 1
Иннопром - Международная промышленная выставка 48 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769789, в очереди разбора - 673474.
Создано именных указателей - 46354.
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