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Купцов Павел


18.03.2025 Российские ученые воссоздали динамику модели нейрона мозга с помощью нейросети 1
10.06.2014 Хакатон-2014: открытые данные Москвы превращаются в мобильные приложения 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Купцов Павел и организации, системы, технологии, персоны:

AppTractor 3 1
Telegram Group 2069 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11809 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2540 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1915 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 584 1
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 8166 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1089 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 322 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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Создано именных указателей - 171168.
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