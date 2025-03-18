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Купцов Павел
|18.03.2025
|Российские ученые воссоздали динамику модели нейрона мозга с помощью нейросети 1
|10.06.2014
|Хакатон-2014: открытые данные Москвы превращаются в мобильные приложения 1
Купцов Павел и организации, системы, технологии, персоны:
|AppTractor 3 1
|Telegram Group 2069 1
|Правительство Москвы - Портал открытых данных - data.mos.ru 74 1
|Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 774 1
|Солдатов Вячеслав 1 1
|Курбатова Юлия 1 1
|Ермолаев Артем 378 1
|Иноземцев Владимир 1 1
|Карпачев Владислав 1 1
|Макаров Алексей 63 1
|Кудинов Семен 1 1
|Баринов Игорь 11 1
|Белозеров Андрей 36 1
|Калашников Дмитрий 4 1
|Володеев Алексей 1 1
|Кротов Максим 1 1
|Рымарь Всеволод 1 1
|Дутов Дмитрий 1 1
|Паржецкий Дмитрий 1 1
|Собянин Сергей 397 1
|Мурадян Евгения 1 1
|Рудычева Наталья 95 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52325 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43574 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146260 1
|Европа 21840 1
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